Mi-séance Paris : le rebond se poursuit, le secteur bancaire prend le relais

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Et de 4 ! La bourse de Paris semble bien partie pour aligner une quatrième séance positive avec un CAC40 qui progresse de plus de 1% à 7.270 points ce jeudi midi. Les banques confirment cette fois leur rebond de façon plus prononcée ce qui permet de rapprocher le CAC40 de 130 points environ de son plus haut historique datant du 6 mars dernier (7.401 points).

Preuve que toutes les craintes entourant le secteur bancaire ne sont cependant pas dissipées aux Etats-Unis, le consensus sur les taux directeurs américains penche toujours en faveur d'un statu quo entre 4,75 et 5% lors de la prochaine réunion de la Fed du 3 mai. Selon l'outil FedWatch du CME Group, cela signifierait alors que le cycle de relèvement des taux est peut-être déjà terminé...

Les opérateurs suivront ce jeudi aux États-Unis les chiffres finaux du PIB du quatrième trimestre, qui seront dévoilés à 14h30 (consensus FactSet au rythme de 2,7% de croissance, en ligne avec la lecture antérieure, pour des dépenses personnelles de consommation en progression de 1,4%). Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA pour la semaine close au 25 mars seront également publiées à 14h30 (consensus 195.000). Susan Collins et Thomas Barkin de la Fed interviendront durant la journée.

Peter Kazimir, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré hier que la BCE devait continuer à relever ses taux, mais qu'elle devrait peut-être le faire plus lentement, en évoquant le "risque réel" que les banques réduisent leurs prêts à la suite des récentes turbulences dans le secteur financier.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40 aujourd'hui, Société Générale et BNP Paribas remontent de près de 3%.

* Seb gagne 2,8% à 103 euros. TP ICAP Midcap a remonté le curseur de 110 à 113 euros ('conserver').

* TotalEnergies gagne 0,9% à 54,3 euros. La Deutsche Bank a ramené son objectif de cours de 60 à 56,2 euros ('conserver').

* Atos remonte de 3,6% à 11,1 euros au lendemain d'un violent décrochage à la suite de la décision d'Airbus de ne pas investir dans Evidian. La société de services du numérique a pris acte du choix d'Airbus. La firme a néanmoins confirmé que le Groupe explorera d'autres options avec Airbus et continuera à travailler sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Atos, "qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux sociétés, dans la perspective de soumettre ces options à l'examen de son Conseil d'administration".

* Teleperformance progresse de 1,8% à 221,5 euros. Stifel a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 340 euros alors que le groupe américain Concentrix a annoncé hier soir l'acquisition de la société française Webhelp, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,8 milliards de dollars, dette comprise. L'opération conduira à la création d'un leader sur le marché de l'expérience client avec près de 10 milliards de dollars de revenus.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40, la moins bonne performance revenant à Danone sur un repli limité à 0,6%.

* Inventiva recule de 6% ce jeudi à 3,10 euros, alors que la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") a publié ses résultats pour l'année 2022. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ressortaient à 86,7 millions d'euros et les dépôts à court terme à 1 million d'euros au 31 décembre 2022, contre respectivement 86,6 millions d'euros et 8,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.