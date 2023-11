Mi-séance Paris : le rebond s'essouffle après une belle semaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La semaine ne sera peut-être pas intégralement verte mais elle restera en fort rebond pour le CAC40 qui évolue en très légère baisse ce vendredi midi autour de 7.055 points (-0,1%). Cela laisse près de 4% de hausse sur la semaine avec le sentiment que les hausses de taux d'intérêts directeurs sont désormais derrière nous.

Conviction qu'il faudra confirmer aujourd'hui au niveau des taux américains par la publication du rapport officiel sur l'emploi américain. Aux Etats-Unis, justement, es opérateurs ont apprécié hier la publication d'une batterie de statistiques mitigées, montrant un ralentissement potentiel de l'économie US, de quoi rassurer les plus inquiets sur le devenir des taux.

VALEURS EN HAUSSE

* Société Générale pointe en légère hausse de 0,9% à 21,8 euros après la présentation de comptes trimestriels en net repli mais globalement meilleurs que prévu. La solide performance de la banque d'investissement et de financement a compensé le repli de des activités dans la banque de détail en France. Les résultats contiennent ainsi certains éléments supérieurs aux attentes, mais n'ont globalement pas réussi à ébranler le discours négatif des analystes depuis que Slawomir Krupa a dévoilé de nouveaux objectifs financiers en septembre dernier. Jefferies évoque par exemple des résultats " ternes " avec un rendement des fonds propres tangibles décevant, mais des ratios de solvabilité et un bénéfice net meilleurs que prévu. RBC Capital Markets affirme pour sa part que la dynamique des revenus est aussi faible que la présentation de SG lors de la journée investisseurs.

* Kering s'adjuge 2% à 403,8 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de la Deutsche Bank qui est passée à l''achat' sur le titre tout en remontant sa cible de 510 à 540 euros. Kering reste l'un des plus grands groupes de luxe au monde et la valeur la plus débattue du secteur. Alors que l'entreprise est actuellement en phase de redressement, le broker pense que le potentiel à moyen terme de la marque Gucci est largement sous-estimé. Malgré les difficultés macroéconomiques à court terme, il trouve le ratio rendement/risque à moyen terme attrayant pour l'investisseur qui sait se montrer patient.

* Spie monte de 1,5% à 26,3 euros après avoir légèrement revu à la hausse ses perspectives 2023 à savoir la croissance organique visée désormais "supérieure à +7%", contre auparavant "Au moins +6 %". Les autres éléments de perspectives annuelles sont inchangés : la marge d'EBITA d'environ +30 points de base, la priorité élevée donnée aux acquisitions, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE et un taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40% du résultat net ajusté, part du Groupe.

* Sur le CAC40, Worldline (+6%) et Alstom (+4%) continuent à remonter après leurs récents décrochages historiques.

VALEURS EN BAISSE

* Axa abandonne 2,6% à 27,8 euros après une publication sans grosse surprise. L'assureur a fait état, pour la période allant de janvier à septembre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 78,8 milliards d'euros. La hausse de 7% en base comparable de l'activité assurance dommages, qui comprend l'assurance des biens personnels tels que les voitures et les habitations, ainsi que la responsabilité civile, a soutenu la performance du groupe. Les primes brutes émises et autres revenus pour l'assurance des entreprises ont augmenté de 9%, le groupe confirmant être en bonne voie d'atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023.

* Accor trébuche de 3% à 29,8 euros en fin de matinée sur la place parisienne. Barclays a dégradé le groupe hôtelier à 'pondération en ligne'.

* Sanofi reperd 0,7% à 86,55 euros ce vendredi, alors que les analystes continuent de refaire leurs calculs après les dernières publications chiffrées du groupe pharmaceutique qui ont été mal accueillies par le marché la semaine passée... Dernier en date, JP Morgan a réduit son objectif de 105 à 92 euros tout en restant à 'surpondérer'.