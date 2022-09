Mi-séance Paris : le rebond du mois de juillet est effacé !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Toujours bien ancré dans le rouge, le CAC40 est bien parti pour aligner une sixième baisse consécutive. L'indice de la bourse de Paris décroche de 1,6% en fin de matinée autour de 6.025 points. Le rebond du mois de juillet est donc oublié et les investisseurs abordent la rentrée avec beaucoup de prudence en attendant les prochaines hausses de taux directeurs qui renforcent les risques de récession.

Selon le baromètre FedWatch de CME, les marchés anticipent à 75,1% la probabilité d'un relèvement de 75 points de base du principal taux directeur de la Fed ce mois-ci. Une proportion qui ne cesse de progresser ces derniers jours. En Europe, la BCE pourrait bien adopter un geste de même ampleur la semaine prochaine.

Le compartiment du luxe est particulièrement mal orienté ce jeudi et pèse sur la tendance. Outre l'annonce par Chengdu, l'une des principales villes chinoises, de mesures de confinement touchant 21,2 millions d'habitants, le secteur est également pénalisé par une note de HSBC qui a dégradé plusieurs grands noms de l'industrie en raison d'une plus grande prudence sur les perspectives à court terme.

VALEURS EN HAUSSE

* Euroapi (+4% à 16,2 euros) a publié un chiffre d'affaires en hausse de +10,1% à 483,8 millions d'euros au S1 2022, à comparer à un chiffre d'affaires retraité de 439,4 millions d'euros au S1-2021, porté par la contribution positive de l'activité API Solutions (+6,5%) et la solide performance de l'activité CDMO (+22,2%) liée à la forte dynamique des grosses molécules. La marge de Core EBITDA retraitée s'élève à 14,5%, en progression de 128 points de base grâce à l'amélioration de la marge brute soutenue par une meilleure efficacité opérationnelle (ajustement des prix de vente et plan de performance industrielle), une augmentation des volumes permettant une meilleure absorption des coûts de structure et un meilleur mix produits. Le résultat net consolidé est de 16,7 millions d'euros et la trésorerie nette de 20,2 millions d'euros.

* Bastide (+0,4% à 35,2 euros) : le 4ème trimestre 2021-2022 marque le retour de la croissance organique de l'activité avec un chiffre d'affaires de 126,9 ME, en hausse de +6,1% à périmètre et taux de change constant, soit une croissance totale de +13,8%... Le chiffre d'affaires annuel est de 468 ME, en hausse de +5,4%. Compte tenu de la bonne dynamique d'activité enregistrée sur le 4ème trimestre 2021-2022, le Groupe Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3% pour 2021-2022.

* Pas de hausse significative sur le CAC40, Société Générale étant la seule valeur à se maintenir dans le vert (+0,2%).

VALEURS EN BAISSE

* LVMH perd 3% à 628 euros. HSBC ne voit que peu ou pas de ralentissement au troisième trimestre, mais est plus préoccupé en ce qui concerne la fin d'année et le premier trimestre 2023 alors que la valorisation n'apparaît pas 'convaincante'. Il dégrade ainsi le titre à 'conserver' avec un objectif ajusté de 720 à 725 euros.

* HSBC abaisse également sa recommandation sur Hermès (-3% à 1.243 euros) à 'conserver' avec une cible remontée de 1.350 à 1.500 euros. La valorisation "ne semble pas particulièrement bon marché" après le rallye qui a suivi le creux de juin. Kering recule aussi de 3%.

* Pernod Ricard ne cède que 0,4% à 182,9 euros après la publication de résultats supérieurs aux attentes des analystes et un discours plutôt optimiste pour l'année à venir malgré l'incertitude actuelle. Pour l'exercice qui a débuté le 1er juillet, le groupe s'attend dans un contexte "qui reste instable" à "une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, sur une base de comparaison qui se normalise, et un bon démarrage" au premier trimestre. Pernod Ricard a publié une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 19%, aidé par des ventes soutenues par une forte demande en Europe, en Chine et aux Etats-Unis et par une bonne maîtrise des coûts. Sur 12 mois, au 30 juin dernier, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 3,024 milliards d'euros. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1.996 ME, en croissance faciale de 53%, une très forte progression due à la croissance du Résultat Opérationnel Courant, à la baisse des frais financiers et à un effet de change positif.

* Eiffage n'échappe pas au repli généralisé du marché avec un titre qui cède 1,3% à 86,7 euros en matinée à Paris. Le groupe de BTP et de concessions a pourtant dévoilé de solides résultats trimestriels, supérieurs aux attentes des analystes, et a confirmé ses perspectives 2022, à savoir une nouvelle progression de l'activité et des résultats. Le groupe a par ailleurs annoncé être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de 80% du groupe Sun'R, actif sur le secteur des énergies renouvelables.

* ID Logistics (-5%) a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle au premier semestre 2022 avec un résultat opérationnel courant en croissance de +52,7% à 42,3 ME contre 27,7 ME au 1er semestre 2021, soit une marge opérationnelle courante de 3,6%, en progression de 50 points de base. ID Logistics avait conclu le semestre avec un chiffre d'affaires de 1.180,6 ME, en progression de 32,2%. Le résultat net du 1er semestre 2022 intègre les frais liés aux acquisitions pour 2,2 ME en charges non courantes et une hausse des charges financières de 4,7 ME liée au financement des acquisitions récentes et des investissements opérationnels réalisés pour le démarrage de nouveaux sites. Au total, le résultat net part du Groupe ressort à 18,3 ME, soit une croissance de +41,9% par rapport au 1er semestre 2021.