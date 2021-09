Mi-séance Paris : le rebond du luxe ne suffit pas

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a frôlé les 6.700 points ce matin mais d'une hausse de 1%, on est vite passé à une progression de seulement 0,1% à la mi-journée autour de 6.630 points. Malmenées cette semaine, les valeurs du luxe rebondissent aujourd'hui et soutiennent un peu la tendance.

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de chaque trimestre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions...

Le pétrole interrompt sa hausse et recule légèrement (72 dollars le WTI) sous l'effet du retour de la production américaine dans le golfe du Mexique après le passage de deux ouragans.

VALEURS EN HAUSSE

* Kering reprend 2,3% à 637 euros, LVMH 1,2% à 365 euros et Hermès 0,6% à 1.267 euros. Les trois groupes de luxe affichent cependant des baisses significatives sur la semaine, en particulier Kering (-8%).

* Virbac gagne encore 2,7% à 280,5 euros. Oddo BHF a porté son objectif de 362 à 400 euros ('surperformer').

* Sopra Steria progresse de 2% à 176,5 euros. Bryan Garnier a revalorisé Sopra Steria de 214 à 227 euros ('achat').

* Groupe ADP gagne 1,6% à 99,8 euros. Le trafic total est ressorti en hausse de 10,8 millions de passagers sur le mois d'août 2021 par rapport à août 2020, avec 20,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il ne représente toutefois que 55,7% du niveau du trafic groupe du mois d'août 2019.

VALEURS EN BAISSE

* Renault recule de 0,8% à 28,8 euros. Le groupe a ouvert hier des négociations avec les syndicats en vue de conclure un accord social pluriannuel pour la France d'une durée de trois ans pour les années 2022 à 2024. Cet accord soutiendrait les ambitions du plan stratégique 'Renaulution' et positionnerait la France au coeur des activités industrielles, technologiques et de recherche et développement pour renforcer Renault Group dans son rôle de pilier de l'écosystème automobile français. Le projet vise notamment à faire de la France le coeur du véhicule électrique pour Renault Group, en augmentant son activité industrielle dans ce domaine et en désignant le territoire national comme le centre de production de moteurs électriques : sous réserve d'un accord, le groupe prévoit ainsi d'affecter à ses usines françaises la production de 9 nouveaux véhicules, dont une majorité 100% électrique. Ce plan prévoit notamment d'affecter au pôle ElectriCity : Mégane E-TECH Electric, la future Renault 5 électrique, la version électrique de Nouveau Kangoo, un projet de SUV électrique et un autre futur véhicule. L'usine de Dieppe accueillerait la production d'un nouveau véhicule Alpine et l'usine de Sandouville, celle de Nouveau Trafic électrique. Enfin, le remplaçant de Master, ainsi qu'un véhicule pour un partenaire seraient produits à l'usine de Batilly. Le futur moteur électrique 100 kW et toute sa chaîne de valeur seraient également affectés à l'usine de Cléon. Ces projets, qui complètent ceux déjà annoncés de Re-Factory à Flins et ElectriCity dans le Nord, contribueraient à positionner Renault comme un leader de la transition énergétique en France et des nouvelles mobilités en Europe.

* TotalEnergies cède 1% à 38,3 euros après 4 séances précédentes de hausse. JP Morgan a dégradé la valeur à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 55 à 48 euros. Les retours de cash au deuxième semestre peuvent constituer un point d'inflexion pour les valeurs pétrolières européennes sous-évaluées, affirme le broker.