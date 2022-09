Mi-séance Paris : le rebond du CAC40 fait pschitt

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 tente de rebondir. La nervosité, et la volatilité qui l'accompagne, restent néanmoins fortes dans les salles de marché. Preuve en est, l'indice parisien qui a gagné jusqu'à 1,4% en matinée sur des achats à bon compte, ne progresse plus que de 0,17% à la mi-journée, à 5.778 points. La bonne tenue des futures sur les principaux indices américains et les prises de bénéfices sur le dollar apportent un léger soutien même si la toile de fond reste pour le moins obscure. Les craintes de récession mondiales se font chaque jour un peu plus fortes alors que les grandes Banques centrales sont lancées dans une lutte sans merci contre l'inflation. Christine Lagarde et Jerome Powell doivent d'ailleurs s'exprimer ce mardi.

Le marché des changes connait également des secousses comme rarement observé au cours des dernières années, notamment du côté de la livre sterling. La Banque d'Angleterre a calmé le jeu en expliquant hier surveiller de très près les marchés financiers, ajoutant qu'elle n'hésiterait pas à agir en conséquence. Certains espéraient toutefois plus de la part de la BoE. La livre remonte néanmoins de 0,9% à midi face au billet vert, à 1,089$, après être tombée lundi sur un plancher historique à 1,032$.

Sur les marchés des matières premières, l'once d'or regagne un peu de terrain (+0,6%), autour des 1.633$. Les cours de l'or noir reprennent également un peu de hauteur après avoir nettement baissé la semaine passée en raison des craintes pesant sur la demande. Le baril de Brent de la mer du Nord avance actuellement de 1,5% à 85,3$. Enfin, le bitcoin gagne 5% sur 24 heures, à 20.140$ sur Coindesk.

Côté valeurs, le gouvernement a trouvé le nouveau patron d'EDF, Worldline bondit dans le sillage de l'Italien Nexi, Keing est pénalisé par une dégradation d'analyste et Technicolor Creative Studios trébuche pour son premier jour de cotation.

VALEURS EN HAUSSE

* Bic confirme son impressionnante résistance des derniers jours avec un titre encore en hausse de plus de 5,5% à 63,5 euros. Imperméable à la forte baisse du marché au cours des dernières séances, et fort d'une bonne orientation graphique, le titre du fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs aligne une quatrième séance consécutive de progression et porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 27%. Dans l'actualité récente de la société, on peut noter qu'UBS a débuté vendredi le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de 82 euros. Si l'action se négocie encore à un niveau historiquement bas, l'analyste voit le soleil à l'horizon : "nous pensons que BIC offre un profil de chiffre d'affaires et de résultat convaincant, ainsi que des niveaux de retour en cash attrayants et constants".

* Worldline bondit de 3% à 43,4 euros. Le groupe français grimpe dans le sillage du spécialiste italien des paiements Nexi (+5,6%) qui a annoncé prévoir une génération de trésorerie excédentaire d'environ 2,8 milliards d'euros la période 2023-2025. Une manne qu'il prévoit d'utiliser pour des fusions et acquisitions ou pour restituer de l'argent aux actionnaires. Dans le cadre d'un nouveau plan stratégique, la société milanaise table sur une croissance annuelle moyenne des revenus de 9% entre 2021 et 2025, à environ 4,2 milliards d'euros, avec une augmentation annuelle de 14% du bénéfice de base sur la même période. "Les objectifs sont supérieurs au consensus et impliquent un profil de croissance solide pour le chiffre d'affaires et le résultat net, couplé à un fort désendettement", affirme l'analyste d'Equita, Gianmarco Bonacina.

* Quadient prend 1,4% à 14 euros. L'ex-Neopost a vu sa rentabilité se contracter au premier semestre mais a malgré tout confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance organique de plus de 2% et une progression interne de l'EBIT courant à un niveau 'low to mid-single digit' avec un second semestre qui devrait être marqué par une nette amélioration de la profitabilité par rapport au premier semestre. Anticipant une forte dynamique au second semestre, Oddo BHF ajuste la mire de 31 à 30 euros et réitère son avis 'surperformer'.

* SES-imagotag (+1% à 89,3 euros) et Fnac Darty annoncent un plan de déploiement ambitieux de sa technologie de pointe dans plus de 200 magasins du groupe en France, Belgique, Espagne et Portugal. Après avoir équipé ces dernières années une quarantaine de magasins en Espagne en étiquettes électroniques et solutions digitales, le Groupe accélère sa transformation digitale grâce à la technologie SES-imagotag. En France, plus de 110 magasins Fnac et Darty vont ainsi adopter la plateforme VUSION, avant fin 2022, connectant dans le cloud l'ensemble de leurs étiquettes électroniques. Plus de soixante-dix magasins Fnac et Vanden Borre seront aussi équipés courant 2022 au Portugal et en Belgique.

* EDF (+0,2% à 11,9 euros) a son nouveau patron. Son nom n'a pas encore filtré mais le gouvernement français l'a choisi et sa nomination est "imminente". "Tout ça est une affaire de procédures (...) Nous avons la personne", a déclaré Bruno Le Maire sur 'France Inter' en réponse à une question sur le sujet. Le ministre de l'Economie et des Finances a également laissé entendre que les postes de président du conseil d'administration et de directeur général pourraient être séparés. "Nous avons toujours eu comme doctrine avec le président de la République de séparer le poste de président du poste de directeur général. Je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas le cas pour EDF", a-t-il dit.

VALEURS EN BAISSE

* Technicolor espérait sans doute mieux pour les débuts de Technicolor Creative Studios. Pour sa première journée en tant que société cotée indépendante cotée sur Euronext Paris, TCS chute de plus de 20% à 1,55 euro par rapport au prix de référence technique fixé à 1,9539 euro. Technicolor a distribué 65% des actions du groupe spécialisé dans les arts visuels à ses actionnaires.

* MBWS recule de 2,9% à 2,3 euros au lendemain de ses comptes semestriels. Le groupe a publié un EBITDA semestriel de 7,6 ME, en croissance de 27,2% pour des revenus de 86,4 millions d'euros, en hausse de 5,9% (hors effet change). La marge opérationnelle augmente de 140 pb à 8,8%. Les tendances évoquées lors de l'Assemblée Générale du 30 juin, à savoir les hausses des matières premières et de l'énergie ainsi que la disponibilité variable des productions des fournisseurs, se sont poursuivies au cours de l'été comme anticipé et semblent devoir persister sur les mois à venir, précise le management. Dans ce contexte, même si les efforts déployés dans le cadre du plan stratégique produisent leurs effets comme escompté, le groupe maintient sa position prudente pour les prévisions concernant l'activité commerciale pour la fin d'année 2022.

* Kering perd 2,5% à 461,4 euros. Barclays a dégradé le titre du groupe de luxe à 'pondération en ligne' avec un objectif coupé de 800 à 555 euros. Le courtier se dit surpris par "l'ampleur" de la faiblesse de Gucci en Chine.