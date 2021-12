Mi-séance Paris : le rebond d'hier a été trop rapide

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond a sûrement été trop rapide hier (+2,39%) et le CAC40 rend 0,7% ce jeudi midi à 6.836 points. La baisse était quand même plus prononcée ce matin puisque le CAC40 perdait plus de 1% sous les 6.800 points. Les doutes sur l'évolution de la pandémie reprennent le dessus alors qu'on cerne toujours mal le degré de virulence et de contagiosité du nouveau variant Omicron. Les actions américaines ont chuté hier lorsque le marché a appris qu'une première personne était contaminée par le variant aux États-Unis. En France, un premier contaminé en métropole a été annoncé ce matin.

Par ailleurs, au moment où le président de la Fed, Jerome Powell, a renoncé à qualifier l'inflation de "transitoire", le dernier Livre Beige de la Fed, publié mercredi soir, relève que les hausses de prix se sont "généralisées dans tous les secteurs de l'économie" aux Etats-Unis au cours des dernières semaines.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies reste en hausse de 0,5% à 42,2 euros pendant que le baril de Brent confirme son rebond, de retour au-dessus de 70 dollars.

* Valeo gagne 0,8% à 26,9 euros. Barclays est repassé de pondération en ligne à 'surpondérer' en ciblant un cours de 35 euros.

* Medincell (+3% à 9,86 euros) a obtenu des financements à hauteur de 4 millions d'euros de Bpifrance et dans le cadre du Plan France Relance, dont 3 ME sous forme de prêt pour le développement d'un médicament longue action à base d'ivermectine visant à protéger pendant plusieurs semaines contre la Covid-19 et ses variants (programme mdc-TTG), et 1 ME sous forme de subvention, issue de l'Appel à projet Résilience du ministère chargé de l'Industrie, qui s'inscrit dans le cadre du plan France Relance, pour son nouveau laboratoire sur le site de Jacou, France. La société fera le point sur le développement de son portefeuille lors de la présentation des résultats semestriels le mercredi 8 décembre.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, STMicroelectronics recule de 4,4% à 43 euros. En cause, Apple a prévenu ses fournisseurs que la demande pour l'iPhone 13 avait diminué, selon des sources citées par Bloomberg.

* Soitec pâtit aussi de cette information, en baisse de 6% à 227 euros.

* Alstom (-2,8% à 31,1 euros) a indiqué qu'il va transférer à Hitachi Rail les activités liées à la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 Zefiro. Cette opération s'inscrit dans le cadre des engagements concernant le V300 Zefiro pris par Alstom vis-à-vis de la Commission européenne au titre de l'acquisition de Bombardier Transport.

* Eurofins reperd 2,7% à 103,6 euros. Goldman Sachs a abaissé sa recommandation d'achat à 'neutre' avec un objectif de cours de 122 euros.

* Engie (-1% à 12,88 euros) et Gasag ont remporté un contrat d'envergure en Allemagne pour la fourniture d'une infrastructure énergétique décentralisée, des solutions de mobilité, de digitalisation et des services aux résidents dans le cadre du nouveau quartier intelligent bas carbone "Das Neue Gartenfeld" ("Le nouveau jardin aux champs"), situé à Spandau, dans le nord-ouest de Berlin.