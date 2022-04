Mi-séance Paris : le rebond bute sur les 6.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris prolonge son mouvement de rebond ce vendredi mais la hausse perd de l'ampleur en fin de matinée. Le CAC40 progressait en effet jusqu'à 6.600 points ce matin mais ne gagne plus que 0,8% désormais autour de 6.560 points. Wall Street s'est fortement repris hier soir avec notamment 3% de hausse pour le Nasdaq dans un contexte où la volatilité reste forte sur les marchés financiers. Les investisseurs continuent de se focaliser sur des résultats trimestriels globalement solides, malgré le ralentissement de l'activité internationale qui se confirme depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février... A noter le sursaut aussi des places chinoises de l'ordre de 3 à 4%, sur fond de nouvelles rumeurs de soutien de l'activité de la part de Pékin et d'assouplissement des mesures ciblant les sociétés chinoises qui pourraient rester cotées à Wall Street.

En zone euro, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% au premier trimestre, selon l'estimation préliminaire publiée par Eurostat. Une évolution conforme aux attentes des économistes. Du côté des prix, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 7,5% en avril, contre 7,4% en mars. Un niveau inédit sur le Vieux continent. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, accélérerait en revanche davantage, à 3,5% après +2,9% en mars. Le consensus était positionné à +3,2%. De quoi accroître encore davantage la pression sur la BCE, prise en tenailles entre une croissance qui s'essouffle et des prix qui s'envolent.

VALEURS EN HAUSSE

* Saint-Gobain gagne 1,8% à 56,6 euros. Le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un nouveau chiffre d'affaires record au premier trimestre à 12 milliards d'euros. A données comparables, la croissance ressort à +16,4%. Les volumes ne progressent que de +1,9% sur le trimestre mais la hausse des prix continue à accélérer à +14,5% dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste, permettant au Groupe de générer un écart prix-coûts positif au premier trimestre. Saint-Gobain s'est déclaré confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie sur l'ensemble de l'année 2022. Il a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Pour rappel, Saint-Gobain n'a pas d'activité industrielle en Ukraine, et la Russie représente environ 0,5% du chiffre d'affaires du Groupe en 2021.

* En hausse ce matin, Safran se stabilise sur les 105 euros. Le motoriste et groupe de Défense a réalisé un chiffre d'affaires de 4,07 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 21,8% sur un an en données publiées et de 16,9% sur une base organique. Malgré l'accroissement des tensions dans la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation, la direction a confirmé ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires ajusté compris entre 18 et 18,2 MdsE, un taux de marge opérationnelle courante ajustée d'environ 13%, et une génération de flux de trésorerie libre d'environ 2 MdsE.

* Innate Pharma (+10%) a annoncé qu'AstraZeneca a désormais traité le premier patient dans son essai clinique de Phase 3, PACIFIC-9, évaluant durvalumab (PD-L1) en combinaison avec monalizumab (NKG2A) ou oleclumab (l'anti-CD73 d'AstraZeneca) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progressé après une chimio-radiothérapie à base de sels de platine simultanée.

* Troisième séance de progression pour Accor qui avance de 2,3% à 31,8 euros au lendemain de son point trimestriel. Le groupe hôtelier a réalisé un chiffre d'affaires de 701 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2022, en hausse de 85% à périmètre et change constants. Sur la base des tendances actuelles de prises de réservations et de hausse des prix, l'amélioration du RevPAR va se poursuivre au cours des prochains trimestres et la clientèle domestique devrait retrouver des niveaux comparables à ceux de 2019 d'ici la fin de l'année.

* Plastic Omnium (+3%) a conclu un accord avec Varroc Engineering Limited (Maharashtra, Inde) pour l'acquisition de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS), pour une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros. VLS, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 0,8 milliard d'euros en 2021, figure dans le top 10 mondial des fournisseurs d'éclairage automobile.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses vraiment significatives parmi les valeurs du CAC40.

* Seb perd 5% à 114 euros. Le groupe a connu un tassement de la marge sur le premier trimestre. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 140 ME et 172 ME à change et périmètre constants vs. 198 Me au 1er trimestre 2021. Le groupe maintient son ambition 2022 avec une croissance du chiffre d'affaires et une progression du Résultat Opérationnel d'Activité.

* Le groupe Imerys (-1,1%) a enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1.211 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 11,3% par rapport à l'année précédente, à périmètre et taux de change constants. Les volumes de ventes sont en baisse d'environ 1%, résultat de la crise ukrainienne et des sanctions économiques internationales contre la Russie, ainsi que des confinements locaux en Chine en raison de la résurgence de la pandémie de la Covid-19. Dans un contexte de forte inflation, l'effet prix d'Imerys s'est accéléré au premier trimestre 2022 pour atteindre + 11,9%, contre + 5,9% au dernier trimestre 2021. L'EBITDA courant a bénéficié au premier trimestre 2022 d'un fort effet prix (134 millions d'euros), qui a compensé l'augmentation des coûts variables, conséquence d'une inflation extrêmement élevée sur tous les facteurs de production. Le résultat net, part du Groupe, s'élève à 73 millions d'euros au premier trimestre 2022, proche de celui réalisé un an plus tôt (72 ME).