Mi-séance Paris : le pétrole remonte, L'Oréal ne convainc pas

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reperd finalement le terrain gagné hier en reculant de presque 1% en fin de matinée, de retour autour de 7.120 points.

Wall Street a terminé assez nettement dans le rouge et les rendements obligataires américains à court terme évoluent désormais à un sommet de près d'un mois, le deux ans, le plus sensible aux changements d'anticipations sur les taux d'intérêt et l'inflation, ayant touché jeudi un plus haut depuis le 6 janvier à 4,514%.

Le directeur général de JPMorgan Chase, première banque américaine, a jugé prématuré de crier victoire dans la lutte contre l'inflation, estimant que les taux d'intérêt de la Fed pourraient monter au-dessus de 5% si les prix élevés persistent. Les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis seront publiés mardi prochain. En Europe, où les mêmes interrogations sur l'inflation, la conjoncture et les taux aliment les débats, les investisseurs suivront ce vendredi la première estimation du produit intérieur brut britannique au quatrième trimestre 2022.

Vive accélération du baril de pétrole. Les cours de l'or noir bondissent en fin de matinée après que la Russie eut déclaré qu'elle allait réduire sa production de pétrole de 500.000 barils par jour le mois prochain, en représailles aux sanctions occidentales. Cette baisse, qui équivaut à environ 5% de la production de janvier, avait été évoquée à plusieurs reprises par le Kremlin depuis que l'Union européenne et le G-7 ont commencé à discuter du plafonnement du prix des exportations russes. Le baril de Brent de la mer du Nord (échéance avril) gagne 2,4% à 86,5$ à Londres tandis que le WTI (livraison mars) prend 2,3% à 79,9$ sur le Nymex. Les deux références affichent un gain hebdomadaire de plus de 8% à l'heure actuelle et effacent ainsi leurs pertes du début d'année.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies gagne 3,3% à 59,8 euros, porté bien sûr par la hausse des cours du baril.

* Thales remonte de 3% à 122,7 euros, porté notamment par les bons résultats du suédois Saab. Les nouvelles attaques lancées ce jour par la Russie en Ukraine semblent aussi faire leur effet sur le secteur des équipements de défense.

* Guerbet (+1,30% à 19,2 euros) a publié un chiffre d'affaires 2022 de 753,3 millions d'euros, en croissance de 2,9% par rapport à l'exercice 2021. Ce chiffre d'affaires intègre un effet de change favorable de principalement lié à l'appréciation du dollar sur la période. A taux de change constant, l'activité ressort en léger repli de -1,1% sur l'année.

VALEURS EN BAISSE

* En hausse ce matin, L'Oréal perd désormais 2,5% à 369,3 euros. Le géant des produits cosmétiques a dévoilé de solides résultats annuels avec un profit opérationnel en hausse de 21% à 7,46 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 38,26 milliards d'euros, en progression de 18,5% en publié et de 10,9% à données comparables. Le résultat net part du groupe est ressorti à 5,7 milliards d'euros, en hausse de 24,1%. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril, un dividende de 6 euros, en augmentation de 25%. "Conscients des incertitudes actuelles, nous sommes néanmoins toujours ambitieux pour l'avenir, optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.

* Aperam (-5,6% à 34,3 euros) a généré en 2022, un EBITDA de 1 076 millions d'euros, y compris une perte exceptionnelle de -53 millions d'euros, comparé à un EBITDA de 1 186 millions d'euros en 2021, y compris un gain exceptionnel de 126 millions d'euros. L'EBITDA atteint 129 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, comparé à 235 millions d'euros au troisième semestre 2022 et 462 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, y compris un gain exceptionnel de 117 millions d'euros. Le bénéfice net ressort à 625 millions d'euros en 2022, comparé à 968 millions d'euros en 2021. Le bénéfice de base par action est de 8,33 euros en 2022, comparé à 12,21 euros en 2021.

* Akwel (-1,7% à 16,1 euros) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 988,5 ME, en hausse de 7,1% et de 11,3% à périmètre et taux de change constants. Au cours du dernier trimestre de l'année 2022, le chiffre d'affaires de 249,4 ME a progressé de +11,5% en publié et de +14,6 % à périmètre et taux de change constants. Akwel précise que son chiffre d'affaires annuel reste toutefois en retrait de l'ordre de 10% au regard de l'année 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire et la chute du marché automobile mondial.

* Bouygues perd 1,4% à 30,3 euros. Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement qui condamne Bouygues Telecom à verser à Free Mobile 308 millions d'euros de dommages et intérêts, et indique que " l'exécution provisoire est de droit ", ce qui selon Bouygues Telecom, est inexact s'agissant d'une procédure introduite avant le 1er janvier 2020. Bouygues Telecom conteste ce jugement et considère que ses offres groupées sont légales. La décision du tribunal s'inscrit dans une série de contentieux lancés par Free Mobile à l'encontre de ses concurrents et de leurs offres groupant smartphones et forfaits mobiles, dites " avec subvention ". Cette affaire opposant Free Mobile et Bouygues Telecom concerne d'anciennes offres de Bouygues Telecom. Aucun montant n'a été provisionné dans les derniers comptes arrêtés par Bouygues Telecom au 30 septembre 2022. Ce jugement n'est pas définitif et Bouygues Telecom fait appel devant la Cour d'appel de Paris.