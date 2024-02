Mi-séance Paris : le luxe toujours en soutien avec un nouveau record pour Hermès

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est parfaitement stable ce vendredi midi à 7.665 points. Hermès et L'Oréal animent la séance. Hermès a encore dépassé les attentes et atteint de nouveaux sommets historiques pendant que les comptes annuels de L'Oréal sont sanctionnés. La capitalisation boursière d'Hermès, 220 milliards d'euros, talonne désormais celle de L'Oréal (240 milliards) à la deuxième place du CAC40. Un indice CAC40 qui voit donc encore la pondération du luxe s'accroître.

Concernant la baisse des taux d'intérêt de la Fed dont la date de début et le rythme continuent de questionner les investisseurs, ces derniers semblent se faire une raison et sont désormais une large majorité à ne plus croire à une baisse lors de la prochaine réunion de la Fed en mars, tandis que les avis sont très partagés pour la suivante du 1er mai...

Les membres de la Fed ont été nombreux à s'exprimer ces dernières heures, avec des interventions d'Adriana Kugler, de Susan Collins, de Thomas Barkin et de Michelle Bowman... La gouverneure Kugler a présenté sa vision optimiste concernant la poursuite de la baisse de l'inflation, tout en soulignant que rien ne pressait pour réduire les taux. Collins, présidente de la Fed de Boston, a estimé quant à elle qu'il était nécessaire d'avoir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation avant d'assouplir la politique monétaire. Barkin, président de la Fed de Richmond, a lui aussi jugé qu'il faisait sens d'être patient concernant les taux. La gouverneure Bowman, dans le même esprit, a indiqué qu'il n'était pas encore temps de réduire les taux, tout en reconnaissant la baisse de l'inflation...

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, Hermès gagne 4,40% à 2.165 points. Le titre a même dépassé ce matin les 2.200 euros, nouveau commet historique après que le groupe de luxe a fait état d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre. Au global, en 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 13.427 ME, en hausse de 21% à taux de change constants et de 16% à taux de change courants par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'établit à 5.650 ME, soit 42,1% des ventes. Le résultat net part du groupe atteint 4.311 ME, en croissance de 28%. Au quatrième trimestre 2023, les ventes atteignent 3.364 ME, en progression de 18% à taux de change constants et de 13% à taux de change courants, en dépit de la base de comparaison particulièrement élevée en Amérique et en Asie. Le groupe poursuit la tendance enregistrée au troisième trimestre grâce à une activité soutenue. Lors de l'Assemblée générale du 30 avril 2024, il sera proposé de fixer le dividende à 15 euros par action. L'acompte de 3,50 euros, qui sera versé le 15 février 2024, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale. Il sera par ailleurs proposé à l'Assemblée générale un dividende exceptionnel de 10 euros par action.

* Guerbet (+9,20% à 25,60 Euros) a publié un chiffre d'affaires 2023 de 785,7 millions d'euros, en progression de 4,3% par rapport à 2022. L'activité à taux de change constant s'établit en hausse de 6,4% sur l'année. Parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés cette performance a été alimentée à la fois par une hausse des volumes et des effets prix positifs. Guerbet a annoncé que son taux de marge d'EBITDA retraité serait supérieur à l'objectif de 11%. Cet objectif est en effet largement conforté par l'évolution favorable du mix produit ainsi que par la maîtrise des coûts observées au quatrième trimestre 2023.

* Ubisoft grimpe de plus de 18% à 23,6 euros. Le groupe a présenté un chiffre d'affaires de 606,4 ME pour le troisième trimestre de son exercice 2023-2024, en baisse de 21,5% (19,5 % à taux de change constants) sur un an. Le chiffre d'affaires IFRS 15 des neuf premiers mois 2023-2024 s'élève à 1.442,5 ME, en baisse de 4,1% (1,9 % à taux de change constants). Le net bookings du troisième trimestre 2023-2024 s'élève à 626,2 ME, légèrement supérieur à l'objectif du Groupe d'environ 610 ME et en baisse de 13,8 % (11,7 % à taux de change constants). Le net bookings des neuf premiers mois 2023-24 s'élève à 1.448,6 ME, en hausse de 1,6% (3,9 % à taux de change constants). Le groupe a confirmé ses objectifs annuels de forte croissance du net bookings et de résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME. Le net bookings du quatrième trimestre est attendu en forte hausse, ce qui conduira à un net bookings annuel record. L'étendue du 'line-up' pour l'exercice 2024-2025 sera révélée en mai et comprendra notamment Assassin's Creed codename Red et Star Wars Outlaws du côté premium et The Division Resurgence et Rainbow Six Mobile du côté free-to-play.

* Kering gagne encore de près de 1% à 413 euros ce vendredi, après un gain de déjà 5% hier après avoir publié un repli limité de 4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en données comparables et prévenu d'un repli de son résultat opérationnel courant en 2024 en raison des investissements consacrés à relancer ses ventes.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, L'Oréal perd 5,3% à 429 euros. Le groupe a publié une hausse de 6,9% de ses ventes au quatrième trimestre 2023, soit une progression plus lente qu'au trimestre précédent, l'activité de "travel retail" continuant de ressentir les effets de la nouvelle réglementation sur le marché parallèle de la revente en Chine. Le chiffre d'affaires a atteint ainsi 10,61 Milliards d'euros au quatrième trimestre, légèrement sous les anticipations situées autour de 10,80 milliards d'euros, selon le consensus de place. La marge d'exploitation de L'Oréal pour 2023 s'est établie à 19,8%, conformément aux attentes du marché, tandis que le chiffre d'affaires s'est inscrit à 41,18 Milliards d'euros (+7,6% en publié et +11% en comparable), ce qui correspond à une nouvelle surperformance d'un marché mondial de la beauté toujours dynamique. Le résultat d'exploitation ressort à 8.143,3 Millions d'euros, le bénéfice net par action à 12,08 euros, en hausse de +7,3%. Le dividende proposé est de 6,60 euros, en progression de 10%.

* Akwel recule de 5,5% à 15,6 euros. Concernant l'exercice en cours, et sur la base de projections d'une production automobile mondiale stable sur ses principaux marchés en Europe et en Amérique du Nord, Akwel anticipe à ce jour un niveau d'activité équivalent à celui de 2023. Toutefois, le provisionnement de coûts de restructuration industrielle en France avec la fermeture du site de Gournay, annoncée au dernier trimestre 2023 et qui sera engagée au premier semestre 2024, devrait peser sur les résultats opérationnel et net.

* XFAB chute de 16% à 7,50 euros. L'Ebitda de l'année 2023 s'est pourtant situé dans le haut de la fourchette des 23-27% prévus et atteint 245,6 M$ avec une marge Ebitda de 27,1%. Ce chiffre est à comparer à une marge Ebitda de 18,2% en 2022. En excluant le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge Ebitda en 2023 aurait été de 26,7%.