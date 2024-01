Mi-séance Paris : le luxe pousse le CAC40 en hausse de plus de 2%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Cela faisait un moment que la Bourse de Paris n'avait pas été dynamisée par le secteur du luxe dont on sait qu'il pèse très fort dans le CAC40. C'est particulièrement le cas aujourd'hui avec les comptes annuels de LVMH, première pondération du CAC40, qui dépassent les attentes et font bondir le titre de plus de 10%. De quoi pousser le CAC40 en hausse de 2% au-dessus des 7.600 points.

Le PIB des Etats-Unis publié jeudi s'est affiché meilleur qu'attendu, tout en montrant un repli des pressions inflationnistes. Tout ce dont rêvent les investisseurs depuis des semaines ! Wall Street a donc inscrit de nouveaux records hier soir, notamment sur le S&P 500 qui a terminé en hausse de 0,53% à 4.894 pts

Les marchés digèrent par ailleurs la dernière réunion de la BCE, qui a maintenu son taux de dépôt à 4% jeudi, comme attendu. L'institution a salué la poursuite du processus de désinflation, tout en prévenant qu'il était encore trop tôt pour évoquer des baisses de taux. Mais les investisseurs continuent à parier pour une prochaine baisse.

VALEURS EN HAUSSE

* En très forte hausse de plus de 10% à 760 euros, LVMH tire la tendance en cette fin de semaine à Paris, les investisseurs se montrant rassurés par la dernière publication du numéro un mondial du luxe. Le propriétaire de Louis Vuitton et Dior a fait état jeudi soir d'une croissance organique de 10% au quatrième trimestre, portée par la résistance de la demande pour ses marques de mode haut de gamme. Le marché tablait sur une hausse de 8,17%. La croissance de la division phare du groupe, mode et maroquinerie, a atteint 9%, globalement en ligne avec les attentes. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le résultat opérationnel courant s'établit à 22,8 MdsE, en progression de 8%, contre un consensus de 22,46 MdsE, pour des revenus de 86,15 MdsE (+8,8%). Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 15,2 MdsE, en hausse de 8%. Lors de l'Assemblée Générale du 18 avril 2024, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action.

* Hermès, troisième capitalisation du CAC40, en profite pour gagner plus de 3% à 1.908 euros et Kering grimpe de près de 5% à 378 euros.

* Remy Cointreau bondit de 14% à 100,3 euros, malgré l'annonce d'un vif déclin de ses revenus trimestriels. Cette chute des revenus était en effet anticipée par le marché et le management a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de spiritueux a ainsi fait état d'une baisse de 27% (-23,5% en organique) de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 319,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division Cognac a baissé de -33,9% en organique sur la période, affecté par un important effort de déstockage en Chine et un marché toujours dégradé aux Etats-Unis. Rémy Cointreau anticipe pour l'année 2023-24 un recul du chiffre d'affaires situé dans le bas de la fourchette de prévisions (donc proche de -20% en organique), et une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts estimé à environ 100 ME cette année (dont 25 ME ont déjà été réalisés au 1er semestre)..

* GL Events (+1,6% à 20 euros) affiche une nouvelle performance record en 2023 avec un chiffre d'affaires de 1.427 ME. Cela correspond à une croissance de 9% du chiffre d'affaires en 2023 sur une base de comparaison déjà élevée en 2022. Les objectifs 2023 d'amélioration du taux de marge et de la baisse du taux d'endettement brut sont confirmés.

* Manitou (+4,4% à 20,8 euros) a clôturé l'exercice 2023 avec une croissance de 22% de son chiffre d'affaires qui atteint un record historique de 2,871 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du T4 2023 est de 814 ME, en hausse de 11% sur un an. Le carnet de commandes machines à fin 2023 était de 2,275 milliards d'euros contre 3,521 milliards d'euros un an plus tôt. L'anticipation de résultat opérationnel courant 2023 est relevée à plus de 7% du chiffre d'affaires (plus de 5,5% auparavant) et Manitou table sur un chiffre d'affaires 2024 stable par rapport à 2023.

* JCDecaux (+5,7% à 19 euros) a présenté un chiffre d'affaires 2023 ajusté de 3,57 milliards d'euros, en hausse de +7,6% (+8,7% en organique). JCDecaux annoncera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023, le 7 mars prochain.

* En hausse de 0,5% à 92,4 euros ce vendredi, Publicis évolue sur de nouveaux sommets historiques en Bourse, alors que le groupe a dévoilé hier, de manière anticipée, un chiffre d'affaires de 3,540 MdsE pour son quatrième trimestre, en croissance organique de 5,7%, contre un consensus logé à +3,7%.

VALEURS EN BAISSE

* Seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40, STMicro perd encore 3% à 41,1 euros. Il faut dire que le groupe a déçu tant au niveau de ses résultats que de sa guidance. Parmi les avis de brokers, Barclays est repassé de 'surpondérer' à 'pondération de marché' sur STM avec un objectif de cours ramené de 52 à 46 euros. La Deutsche Bank reste elle à l'achat, mais avec un objectif ajusté de 54 à 50 euros. Stifel reste aussi acheteur, mais avec un objectif abaissé de 55 à 50 euros. Bernstein ('surperformance') estime que si STM a globalement délivré en 2023, 2024 s'annonce difficile malgré une demande stable de puces automobiles... Alors que le marché de l'électronique personnelle continue de se redresser et que le segment industriel s'affaiblit, il semble que la demande stable de puces automobiles ne suffira pas à aider STM à répondre aux attentes de marge en 2024, un sujet d'inquiétude pour les investisseurs.