Mi-séance Paris : le luxe plombe l'ambiance, le CAC40 reperd ses gains de la veille

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reperd le terrain gagné hier, en baisse d'un peu plus de 1% ce vendredi midi autour de 7.030 points avec le compartiment du luxe qui pénalise fortement la tendance. Ce coup d'arrêt à la remontée boursière intervient aussi après les derniers propos de Jerome Powell qui ont cassé la dynamique positive à Wall Street hier en fin de séance. Il a en effet déclaré que les responsables de la Fed n'étaient "pas convaincus que les taux d'intérêt soient assez élevés pour lutter contre l'inflation".

Pas encore de quoi ébranler les convictions des investisseurs à propos de la prochaine réunion de la Fed du 13 décembre : ils sont toujours 90% à miser sur le statu quo sur les taux d'intérêt selon le baromètre CME Fedwatch.

Les dernières réunions de banques centrales ont fait espérer aux investisseurs la fin des hausses de taux et un assouplissement important des politiques monétaires en 2024, et les responsables de politique monétaire s'attachent désormais à nuancer cette perception optimiste des marchés. En effet, la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux fait douter de l'impact de la politique monétaire...

VALEURS EN HAUSSE

* Valneva bondit de 8% à 6,8 euros, dopé par l'autorisation de son vaccin contre le chikungunya par la FDA américaine. Avec ce feu vert, IXCHIQ devient le premier vaccin autorisé au monde contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait et le troisième vaccin que Valneva a développé des premiers stades de recherche jusqu'à la mise sur le marché. Valneva prévoit de démarrer la commercialisation d'IXCHIQ aux États-Unis au début de l'année prochaine, tout en continuant ses travaux préparatoires en vue du vote de l'Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) à la fin du mois de février. Akwel (+4,20% à 15 Euros) a enregistré un chiffre d'affaires de 248,7 ME au troisième trimestre 2023, en léger retrait de -0,9% par rapport à 2022 mais en hausse de +9,2% à périmètre et taux de change constants. L'impact négatif de change pèse en effet de façon encore plus significative ce trimestre qu'au cours des six premiers mois de l'exercice. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires d'Akwel ressort à 781,9 ME, en progression de +5,8% par rapport à 2022 et de +12,3% à périmètre et taux de change constants, avec une progression toujours tirée par l'activité en France et en Europe.

* Plus forte hausse du CAC40, TotalEnergies reprend 1,7% à 62,4 euros. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies avait ajusté son objectif de 70 à 69 euros tout en restant à l'achat.

VALEURS EN BAISSE

* Pernod Ricard et Remy Cointreau trébuchent de 5%, plombés par l'avertissement de Diageo. Le géant britannique a lancé un avertissement sur ses résultats dans un contexte de fort ralentissement de la croissance de sa division Amérique latine et Caraïbes, alors que les clients de cette région achètent moins et se tournent vers des marques moins chères. Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff s'attend désormais à une croissance et à des bénéfices inférieurs au premier semestre de son exercice par rapport aux six derniers mois du précédent exercice, en raison de perspectives sensiblement plus faibles dans la région, qui représentent près de 11 % de son chiffre d'affaires net.

* Le compartiment du luxe est à la peine : LVMH et Kering reculent de près de 4% et Hermès de 2,5% après la publication décevante de Richemont. Le propriétaire de Cartier, Piaget et IWC a dévoilé des résultats en repli sur les six premiers mois de son exercice alors que les revenus des montres de luxe ont chuté de manière inattendue et que les consommateurs ont freiné leurs dépenses. Sur les six mois clos fin septembre, le groupe helvète a enregistré un bénéfice de 1,51 milliard d'euros, un profit d'exploitation des activités poursuivies de 2,7 MdsE (-2%), pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 10,22 MdE. Des comptes inférieurs au consensus.

* Air France KLM sous-performe nettement en cette fin de semaine avec une action qui cède 4,6% à 11,86 euros. Outre le net repli du marché, la compagnie aérienne fait les frais d'une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé sa recommandation à 'sous-performer' en visant 10 euros. L'analyste estime que les compagnies aériennes devront faire face à des coûts qui seront difficiles à contrer. Le broker constate également que des facteurs macroéconomiques contraires exercent une pression sur les rendements. Rien n'indique que les voyages d'affaires augmenteront sensiblement en 2024, souligne également le spécialiste.

* En repli marqué de 7% à 12,7 euros, Worldline efface sa belle hausse d'hier. La faute à UBS qui a dégradé le spécialiste du paiement à 'vendre' tout en coupant son objectif de 48 à 12 euros.