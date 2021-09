Mi-séance Paris : le luxe pénalise encore le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore une séance hésitante en Bourse de Paris qui alterne de légères baisses comme de légères hausses depuis 5 jours. Le CAC40 reperd actuellement 0,2% à 6.640 points et tergiverse donc depuis plusieurs séances autour des 6.650 pts, à l'écoute de la situation financière en Chine qui continue d'inquiéter les investisseurs. Le secteur du luxe en pâtit pour la deuxième séance consécutive. En revanche, les chiffres de l'inflation US au mois d'août ont plutôt rassuré les marchés hier...

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus gagne 0,4% à 113,2 euros. Le président exécutif d'Airbus , Guillaume Faury, a évoqué mardi les difficultés de la chaîne d'approvisionnement rencontrées par le secteur aéronautique depuis la crise du Covid-19. "Nous craignons que la gestion de la chaîne d'approvisionnement soit pendant les 12 à 18 mois à venir l'aspect le plus difficile à gérer de ce que nous devons faire pour vraiment nous remettre (de la crise)", a-t-il ainsi déclaré pendant une intervention par visioconférence lors de la Conférence de Montréal. "Nous voyons clairement que la chaîne d'approvisionnement est dans une situation bien plus difficile qu'auparavant", a souligné le patron du constructeur aéronautique européen. "Si un, deux ou trois (fournisseurs) font faillite, c'est tout le processus qui est menacé. La chaîne d'approvisionnement est donc vraiment la clé de la reprise mondiale."

* DBV Technologies grimpe de 8% sur les 9 euros ce mercredi, alors que la SG est repassée à l''achat' sur le dossier.

* TotalEnergies progresse de 1,5% à 38,4 euros. Le baril de pétrole est encore en hausse avec un Brent à presque 75 dollars (+1,5%).

* Vallourec et CGG gagnent aussi 3%, Technip Energies 6%.

VALEURS EN BAISSE

* Kering abandonne encore 3,3%, LVMH lâche 2,6% et Hermès International cède 0,8%. Les craintes de ralentissement de l'économie chinoise ont été renforcées ce matin par l'annonce d'une timide hausse des ventes au détail dans le pays en août (+2,5%, soir le rythme le plus lent depuis août 2020) ainsi que par une progression de 5,3% sur un an de la production industrielle, soit la plus faible croissance depuis juillet 2020. L'économie chinoise s'était relevée de l'impact initial de l'épidémie de coronavirus, mais la reprise s'est ralentie au cours des derniers mois, les entreprises étant aux prises avec des résurgences de l'épidémie, des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et des coûts élevés des matières premières. De quoi mettre sous pression les acteurs du luxe alors que la Chine est depuis plusieurs années le principal moteur de croissance du secteur.

* Renault (-0,2%) et sa filiale RCI Bank and Services ont annoncé une prise de participation au capital de la société allemande Mobility Trader Holding GmbH, qui a créé la plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion "Heycar", présente en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Renault et ses concessionnaires mettront en ligne sur la plateforme leur stock de véhicules d'occasion et lui apporteront les actifs commerciaux du site de voitures d'occasion Carizy, acheté par Renault en 2018.

* Vivendi recule de 1,7% à 32 euros. Le Directoire de Vivendi, qui s'est tenu hier, a décidé d'associer le dividende exceptionnel en nature (5,3 milliards d'euros sur les réserves existantes au 22 juin 2021) à un acompte sur dividende en nature payé au regard du bilan intermédiaire au 30 juin 2021. L'addition de ces deux dividendes permet de distribuer en nature jusqu'à 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi le 21 septembre 2021.

* Sodexo cède 1,1% à 70,5 euros, victime d'une note de HSBC qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif ramené de 95 à 80 euros.