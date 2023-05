Mi-séance Paris : le luxe mène le rebond du CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La forte baisse du marché parisien hier (-1,45%) pour la séance inaugurale du mois de mai, a confirmé l'adage "sell in may and go away". Ce mercredi, le CAC40 rebondit timidement de 0,6% autour de 7.425 points en fin de matinée mais uniquement grâce à la remontée du secteur du luxe dont on sait qu'il pèse très lourd dans l'indice parisien.

De la même manière, Wall Street rebondit légèrement en pré-séance au lendemain d'un net repli dans le sillage d'un secteur bancaire à nouveau sous pression après la faillite de First Republic repris en urgence par JP Morgan ce week-end. Plusieurs banques régionales américaines ont à nouveau décroché hier mais aussi plusieurs acteurs de taille supérieure, signe que la nervosité gagne tout le compartiment.

Le point d'orgue de la semaine est prévu ce soir avec la décision de politique monétaire de la Fed. ll est quasiment acquis qu'à l'issue de sa réunion de deux jours, la Réserve fédérale augmentera ses taux d'un quart de point, portant les taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 5,00% à 5,25%, au plus haut depuis 2007. Le marché évalue ainsi à plus de 86% la probabilité d'un tel mouvement, selon l'outil FedWatch du CME Group... Les investisseurs attendent aussi de la Banque centrale américaine des indices sur la suite du resserrement monétaire, avec la possibilité qu'elle suggère que cette hausse sera la dernière mais gare aux déceptions à ce sujet, les investisseurs anticipant même, pour nombre d'entre eux, un début de baisse des taux en fin d'année... Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera à 20h30.

VALEURS EN HAUSSE

* Beau tir groupé du luxe avec Hermès, LVMH, Kering et L'Oréal en tête du CAC40 sur des hausses de 1,5% à 2%.

* BNP Paribas reprend 0,5% à 57,2 euros. Le géant bancaire a fait état d'un bénéfice net multiplié par plus de deux au premier trimestre grâce à la plus-value de 2,95 milliards d'euros liée à la cession de sa filiale Bank of the West. Il a ainsi enregistré sur la période janvier-mars 2023 un bénéfice net de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, en ligne avec les attentes des analystes. Les revenus ont augmenté de 1,4% tandis que le coût du risque, qui mesure le niveau de provisionnement pour mauvaises créances, a reculé de 1,4%.

* bioMérieux grimpe de 1,8% à 97,2 euros. HSBC a rehaussé d''alléger' à 'conserver' sa recommandation en visant 90 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Stellantis abandonne 2% à 14,43 euros malgré un premier trimestre meilleur qu'attendu. Les investisseurs semblent se focaliser sur l'augmentation des stocks. Des problèmes persistants dans la logistique de transport ont en effet contribué à gonfler d'environ 200.000 unités les stocks totaux à 1,3 million de véhicules. "Je pense que c'est davantage une question de réalisation des ventes qu'un sujet stocks", a tenté de rassurer Richard Palmer, pour qui la production et la livraison de l'important carnet de commandes du groupe reste un défi. "Je pense que notre niveau de stock (...), vu le niveau de ventes où nous sommes, est raisonnablement situé", a souligné le directeur financier du constructeur.

* Après avoir perdu 5% hier, TotalEnergies reste dans le rouge ce mercredi, en repli de 0,6% à 54,7 euros dans le sillage de la nouvelle baisse des cours du pétrole avec un baril brent qui retombe sur les 75$ ce matin. Au 1er trimestre, le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 6,993 Mds$ (9,458 Mds$ au 1er trimestre 2022), principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz.

* 2CRSi plonge de 15% à 1,67 euro après l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel moins bon qu'espéré. Mettant en cause l'impact des pénuries persistantes constatées sur les approvisionnements en composants électroniques ainsi que l'évolution défavorable du dollar sur les quatre derniers mois de l'exercice, le groupe a fait état de revenus stables à 184 ME en 2022-2023, contre un objectif de 200 ME.