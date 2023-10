Mi-séance Paris : le luxe fait déraper le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse reprend ses droits en Bourse de Paris avec un CAC40 en recul de 0,5% à 7.125 points ce mercredi en fin de matinée. La hausse était sans doute allée un peu vite hier à plus de 2% après des propos de dirigeants de la Fed beaucoup plus souples quant aux hausses de taux à venir. Mais des données importantes sur l'inflation et les prix à la production sont attendues cette semaine, ainsi que le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed.

Le début de la saison des trimestriels est aussi sujet d'inquiétude, à l'image de la déception des ventes de LVMH. Le secteur du luxe est donc grandement responsable de la baisse du jour. L'évolution des combats au Moyen Orient demeure en parallèle une source de volatilité potentielle, notamment en cas d'extension du conflit avec ses conséquences sur le prix du baril de pétrole.

VALEURS EN HAUSSE

* Accor s'adjuge 1% à 31,9 euros. L'annonce par le groupe hôtelier d'un plan de rachat d'actions de 400 millions d'euros est un signe encourageant de la part de la firme, tant en termes de croissance des bénéfices que de preuve d'une allocation disciplinée du capital, selon Morgan Stanley. Le programme est conforme au plan du CMD visant à restituer 3 milliards d'euros aux actionnaires d'ici 2027, répartis à parts égales entre rachats et dividendes, souligne la banque, à 'surpondérer' sur la valeur.

* Sur le CAC40, pétrole et défense continuent à s'illustrer depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Thales gagne encore 1,7% à 137,7 euros et TotalEnergies 1,1% à 62,6 euros.

* Euroapi reprend 4% à 5,18 euros après sa chute de 59% hier.

VALEURS EN BAISSE

* De loin la plus forte baisse du CAC40, LVMH décroche de 6,6% à 685 euros au lendemain d'une publication jugée décevante. Comme anticipé, le numéro un mondial du luxe a vu sa croissance ralentir au troisième trimestre mais le marché espérait un peu mieux de la part d'un acteur qui avait habitué à surperformer au cours des dernières années. Sur les trois mois clos fin septembre, le propriétaire de Dior, Louis Vuitton et Tiffany a enregistré des revenus de 19,96 milliards d'euros, en hausse de 1,1% sur un an, avec une croissance organique de 9%, là où le consensus 'Bloomberg' tablait sur près de 12%. La division phare du groupe, la mode et maroquinerie, a réalisé une croissance interne de 9%, légèrement inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 11,2%. L'activité Vins et Spiritueux a davantage déçu avec des ventes en repli de 14% sur le trimestre (-2,8% attendu), toujours impactée par un nette dégradation des ventes de cognac qui souffre d'un environnement économique plus difficile aux Etats-Unis, d'une normalisation de la demande post-Covid et d'un niveau de stock encore élevé chez les revendeurs. LVMH n'a pas fourni de prévisions chiffrées pour les mois à venir mais s'est déclaré confiant dans la poursuite de sa croissance. Le groupe compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial du luxe.

* Cette publication impacte logiquement les deux autres groupes de luxe Hermès et Kering, en baisse de plus de 2%.

* Maisons du Monde perd 4,6% à 5,82 euros. À la suite du très attendu mais plus fort que prévu avertissement sur résultat de la société, Bryan Garnier a réduit ses estimations de chiffre d'affaires pour 2023-2025 de 3% et celles d'EBIT de 30%, avec un cours cible ramené de 9 à 7 euros. Même après une performance boursière de -52% depuis le début de l'année, le groupe n'est pas jugé si bon marché tandis que le courtier anticipe un potentiel point d'inflexion qu'à partir du premier trimestre 2024 avec un environnement de consommation français stabilisé et la présentation du nouveau plan stratégique. Exane BNP Paribas a par ailleurs dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant sa cible de 12 à 7 euros.

* Forvia cède 3,5% à 17,55 euros. L'actualité autour de l'équipementier automobile est marquée par une note d'Oddo BHF qui a dégradé le titre à 'neutre' après le rerating significatif de cette année. L'analyste adopte un scénario plus prudent sur 2024 sur le segment des équipementiers.