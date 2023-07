Mi-séance Paris : le luxe fait de moins en moins rêver les investisseurs

(Boursier.com) — LA TENDANCE

On avait l'habitude de voir le secteur du luxe entraîner la bourse de Paris vers le haut à l'occasion des précédentes publications trimestrielles. C'est aujourd'hui l'inverse avec les trois représentants du luxe français dans le rouge malgré des résultats semestriels de LVMH solides mais pas assez pour surprendre positivement. Le CAC40 perd ainsi 1,5% en fin de matinée, de retour sur les 7.300 points.

Les investisseurs se préparent à une succession d'annonces de la part des banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale ce mercredi soir. Les trois principales banques centrales des pays développés se réuniront cette semaine pour décider de la suite de leur politique monétaire : après la Fed aujourd'hui, ce sera au tour de la Banque centrale européenne jeudi puis de la Banque du Japon vendredi.

VALEURS EN HAUSSE

* Stellantis (+2,2% à 17,15 euros) a dévoilé des résultats semestriels assez nettement supérieurs aux attentes de la place grâce notamment à la hausse de ses ventes en Europe et en Amérique du Nord. Le constructeur automobile enregistre sur les six premiers mois de 2023 un résultat opérationnel ajusté de 14,1 milliards d'euros, en hausse de 11%, contre 12,2 MdsE de consensus, un profit net de 10,92 MdsE (+37%), contre 8,19 MdsE attendus et des revenus en croissance de 12% à 98,37 MdsE (96,6 MdsE de consensus). Le free cash-flow industriel bondit de 63% à 8,66 MdsE (3,54 MdsE de consensus). La marge opérationnelle ajustée, toujours l'une des plus élevées de l'industrie automobile, s'est légèrement tassée à 14,4%, contre 14,5% un an plus tôt. Elle ressort néanmoins nettement plus forte qu'anticipée par les analystes. Les ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) et électrifiés (LEV) progressent de, respectivement, 24% pour atteindre 169.000 unités, et 28% à 315.000 unités par rapport à l'exercice précédent.

* Verallia gagne près de 8% à 38 euros. Le premier producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a fait état, mardi soir, de comptes semestriels en vive progression et a rehaussé sa guidance annuelle. Citi ('achat') affirme que les attentes de bénéfices du consensus devraient augmenter de plus de 10% à la suite de ces annonces. La révision à la hausse des prévisions de Verallia démontre à nouveau la capacité du groupe à maintenir un écart prix/coûts élevé dans tous les scénarios, écrit l'analyste, même au 2T, lorsque les volumes étaient faibles et que les prix commençaient à stagner.

* Soitec gagne environ 4% à 170 euros malgré un début d'exercice compliqué. Si le groupe a maintenu ses objectifs annuels, il a enregistré un chiffre d'affaires de 157 ME au premier trimestre de son exercice 2023-2024, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants. Le consensus était positionné à 182,3 ME. La firme iséroise a été pénalisée par son activité Communications mobiles, affectée par l'apurement des stocks en cours à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones. "Ce premier trimestre marque un point bas et nous prévoyons une forte reprise au second semestre de l'année fiscale 2023-2024", a tenté de rassurer Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.

* Assystem progresse légèrement après avoir enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 282,5 ME, en croissance de +16,9% par rapport au premier semestre 2022, dont +13,9% en organique. Assystem a relevé ses objectifs 2023 et prévoit désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 ME (entre 540 et 560 ME auparavant) avec un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 ME (supérieur à 33 ME auparavant).

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, LVMH perd 4,2% à 818,1 euros. Les investisseurs, qui se sont habitués aux performances exceptionnelles du numéro un mondial du luxe, s'inquiètent d'un ralentissement de la demande aux Etats-Unis où les revenus ont reculé de 1% sur une base organique au deuxième trimestre en raison principalement de la faiblesse des ventes de cognac au sein de la branche Vins et Spiritueux. Mais l'entreprise a pu compter sur le dynamisme des autres régions pour compenser cette faiblesse américaine : la croissance en Asie Pacifique atteint 34%, celle au Japon 29% et celle en Europe 19%. Globalement, le propriétaire de Louis Vuitton et Dior a réalisé sur les trois mois clos fin juin un chiffre d'affaires de 21,21 milliards d'euros, en croissance interne de 17% (comme au premier trimestre), contre un consensus d'environ 16%. La très importante division 'Mode et Maroquinerie' a pour sa part réalisé une croissance de 21%, également légèrement supérieure aux attentes du marché. Les ventes de toutes les divisions ont en fait enregistré une hausse à deux chiffres sur le semestre, à l'exception de l'unité Vins et Spiritueux.

* Cette réaction négative emporte aussi Kering qui recule de près de 3% et Hermès de 2%.

* Orange trébuche de 2,7% à 10,44 euros malgré une accélération de sa croissance au deuxième trimestre avec des revenus en hausse de 2,6% à 10,9 MdsE (10,83 MdsE de consensus). L'EBITDAaL a lui progressé de 1% sur une base comparable sur le trimestre à 3,31 MdsE, en ligne avec les attentes des analystes. Mais les opérateurs retiennent surtout la faible performance en France où l'EBITDAaL a reculé de 5,1%, plombé par la hausse des prix de l'énergie. Le Groupe a néanmoins confirmé ses objectifs financiers 2023 tels que présentés au Capital Market Day du 16 février, soit un EBITDAaL en légère croissance, un eCAPEX en forte baisse, et un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros.

* Danone recule de 3% à 55 euros malgré l'annonce de chiffres supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et le maintien de sa guidance annuelle. Le géant de l'agroalimentaire, qui a dégagé une croissance organique de 6,4% au deuxième trimestre contre 5,66% de consensus, anticipe toujours une hausse de ses revenus de 4 à 6% en données comparables cette année avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.

* Renault cède 1,5% à 38,9 euros. Le constructeur français et Nissan Motor annoncent avoir conclu ce jour les accords définitifs prévus par l'accord-cadre engageant signé et annoncé le 6 février 2023. Les opérations qui en résultent, soumises à un nombre limité de conditions suspensives, notamment réglementaires, devraient intervenir au quatrième trimestre 2023. Dans le cadre de cette coopération, Nissan s'est engagé à investir jusqu'à 600 millions d'euros dans Ampere, la nouvelle entité de Renault Group dédiée au véhicule électrique et au software en Europe, pour devenir un investisseur stratégique et détenir un siège à son conseil d'administration. Cette opportunité d'investissement s'inscrit dans la stratégie d'électrification de Nissan, créant de multiples avantages possibles et des synergies qui complètent les objectifs et les initiatives de Nissan en Europe et potentiellement d'autres marchés.