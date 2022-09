Mi-séance Paris : le CAC40 voit encore rouge, la récession inquiète

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Matinée volatile pour le CAC40. Encore une fois dans le rouge à l'ouverture, l'indice parisien a remonté la pente avant de finalement rechuter à l'approche de la mi-journée. Il s'affiche en baisse de 0,71%, à 5.742 points à midi, et accentue ses pertes après avoir lâché pas loin de 5% la semaine dernière, revenant sur des niveaux de la mi-juillet.

Il faut dire que l'actualité reste morose. L'OCDE a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour l'an prochain en raison des conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de la combinaison de l'inflation et de la crise énergétique en Europe. Si l'organisation basée à Paris s'attend toujours à ce que la croissance mondiale atteigne 3% cette année, elle ne la voit plus qu'à 2,2% en 2023, contre 2,8% lors de sa précédente prévision en juin. L'OCDE estime que la croissance économique dans la zone euro passera de 3,1% cette année à 0,3% en 2023, ce qui laisse entendre que le groupe de 19 pays partageant la monnaie unique devrait passer au moins une partie de l'année prochaine en récession...

En Allemagne, le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé encore plus qu'attendu en septembre et le risque de récession est de plus en plus net. L'indice de confiance compilé par l'Institut Ifo a ainsi atteint 84,3 sur le mois en cours contre 88,6 le mois précédent. Au plus bas depuis plus de 2 ans, il ressort également inférieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 87. La composante évaluation actuelle perd trois points à 94,5 points (96 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 75,2 points contre 80,5 un mois avant (79 de consensus).

Au Royaume-Uni, la livre sterling a touché un plus bas historique face au dollar après l'annonce par le gouvernement de Liz Truss de baisses d'impôts massives, dans lesquelles beaucoup d'investisseurs voient surtout un danger pour les finances publiques britanniques. Les taux obligataires se sont eux envolés, le 2 ans gagnant encore près de 50 points de base vers midi.

En Italie, la victoire du bloc des droites en Italie, au sein duquel Fratelli d'Italia réalise le score le plus élevé, n'a pas de quoi rassurer. Elle pourrait remettre au premier plan les craintes d'éclatement de la zone euro. La devise unique en fait d'ailleurs les frais, en retrait de 0,33% à 0,966$ entre banques.

Sur les marchés des matières premières, l'once d'or est stable, autour des 1.643$. Les cours de l'or noir reculent encore un peu après avoir nettement baissé la semaine passée en raison des craintes pesant sur la demande. Le baril de Brent de la mer du Nord cède actuellement 0,7% à 85,5$.

Enfin, côté valeurs, Theradiag flambe après l'OPA de Biosynex, M6 bondit avec la poursuite de la spéculation autour de la participation de Bertelsmann et Elior chute dans un environnement économique guère favorable.

VALEURS EN HAUSSE

* Theradiag s'envole de 58,6% à 2,3 euros et s'ajuste sans attendre sur l'offre de Biosynex. Déjà premier actionnaire de Theradiag à hauteur de 25,07% du capital et 25,16% des droits de vote, Biosynex a annoncé en fin de semaine dernière avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat volontaire en numéraire visant les actions Theradiag qu'elle ne détient pas. Ce rapprochement de deux acteurs français de l'industrie du diagnostic in vitro présents en France auprès de laboratoires privés et hospitaliers ainsi qu'à l'international, "permettra aux deux sociétés de créer de la valeur par la mise en commun de leurs savoir-faire complémentaires en R&D et production et d'unifier la stratégie et les équipes commerciales".

* Novacyt bondit de 28% à 1,09 euro dans un copieux volume. En l'absence d'élément tangible expliquant ce rallye, on peut imaginer que certains investisseurs audacieux font le parallèle avec le dossier Theradiag (+58,6%), qui va faire l'objet d'une OPA de son actionnaire à 25,07% Biosynex. Biosynex est justement également actionnaire de Novacyt depuis le mois de février. Le groupe avait notifié en juillet une participation de 4,49%. Biosynex, dont les résultats s'étaient envolés durant la pandémie, a pris des participations diverses. La semaine dernière, le groupe a aussi annoncé l'acquisition de la société Bigix Pharma en Italie, qui distribue différentes gammes de produits dans le segment du matériel médical et avait réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 2,9 ME.

* M6 grimpe de 5,3% à 15,2 euros. L'agitation reste forte autour de la 'six' après l'échec du rapprochement avec TF1. RTL Group (Bertelsmann) souhaite céder au plus vite sa participation, désireux de se recentrer dans les pays où il est leader. Une procédure accélérée par le fait que le renouvellement de la fréquence de la chaîne M6 est prévu en mai prochain. Or, la loi française interdit au propriétaire de la chaîne concernée de la vendre dans les 5 ans qui suivent ce renouvellement...

Selon les dernières informations obtenues par 'Bloomberg', l'homme d'affaires français Stéphane Courbit et ses partenaires financiers auraient proposé un prix de 20 euros par action pour reprendre la participation de Bertelsmann. L'offre représenterait ainsi une prime de 39% par rapport au cours de clôture de l'action M6 vendredi, à 14,43 euros, et valorise la participation de 48% au sein de M6 à environ 1,22 milliard d'euros. Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, et l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière seraient présents dans ce consortium. L'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, et le groupe italien de télévision MediaForEurope, associé à Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, seraient également dans la course.

* Valneva (+2,2% à 5,8 euros) avait précédemment indiqué qu'elle investirait dans le développement d'un vaccin de deuxième génération contre la Covid-19 uniquement si elle recevait le financement nécessaire ou un engagement de financement au cours du troisième trimestre 2022. La Société est en discussion avec un partenaire potentiel pour l'obtention d'un tel financement. Ces discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois et pourraient ne pas aboutir à un accord. Par ailleurs, Valneva poursuit des discussions avec divers gouvernements et autorités réglementaires dans le monde, dans le but de déployer les stocks restants sur les marchés internationaux dans les douze prochains mois. La Société prévoit également de communiquer des données cliniques supplémentaires d'ici la fin de l'année, notamment des données de rappel hétérologue, qui pourraient potentiellement soutenir l'écoulement de ces stocks.

* TotalEnergies (+0,1% à 46,6 euros) a de nouveau été retenu comme premier partenaire international pour le projet de GNL North Field South (NFS), d'une capacité de 16 Mt/an. Conformément à l'accord, TotalEnergies obtiendra une participation de 9,375% dans le projet NFS -sur un total de 25% disponible pour les partenaires internationaux- tandis que la compagnie nationale QatarEnergy détiendra les 75% restants. Grâce au cumul de ses participations dans NFE (6,25%) et NFS, TotalEnergies ajoutera, d'ici 2028, 3,5 Mt/an de production à son portefeuille mondial de GNL -en pleine croissance- en ligne avec l'objectif de la Compagnie de porter à 50 % la part du gaz naturel dans son mix de ventes à l'horizon 2030.

VALEURS EN BAISSE

* Elior chute de 19% à 2,18 euros. Elior plonge de près de 14% à 2,27 euros en début de séance à paris, sa plus forte baisse depuis plus de 15 semaines. L'actualité autour du groupe de restauration collective sous contrat est marquée par plusieurs notes d'analystes. Stifel a tout d'abord réitéré son avis 'vendre' tout en abaissant sa cible de 2,8 à 2,2 euros. JP Morgan a lui réduit son objectif de 2,5 à 2 euros avec une recommandation maintenue à 'sous-pondérer'. Oddo BHF confirme pour sa part son avis 'sous-performer' et réduit son objectif de 3 à 2,6 euros.

A la suite d'un contact avec la société, l'analyste note un message prudent lié à certains éléments de macroéconomie qui pourraient peser sur l'activité d'Elior à court terme. Ainsi, le groupe subit actuellement des difficultés d'approvisionnement et une inflation très forte sur certaines matières premières liées à la sécheresse estivale, notamment le beurre et le lait, produits difficilement substituables. En parallèle, Elior fait face à des difficultés de recrutement au retour de l'été, avec une main d'oeuvre disponible moins nombreuse, ce qui entraîne une inflation salariale supplémentaire...

* Veolia perd 3,2% à 20 euros avec Engie (-2,6% à 12,2 euros). Les utilities souffrent ce lundi.

* BNP Paribas cède 2,1% à 45,9 euros avec Société Générale (-2,5% à 22 euros). Les craintes de récession l'emportent sur la hausse des taux obligataires, pourtant favorable au secteur bancaire.

* Airbus pointe en légère baisse de 0,2% alors que les analystes sont nombreux à s'ajuster sur le dossier aprèsla journée investisseurs organisée vendredi par le groupe toulousain. Pour Oddo BHF, le ton du management lors de ce CMD n'a finalement pas été aussi prudent que prévu par certains investisseurs, ce qui permet d'entrevoir la fin des révisions baissières du consensus. La Deutsche Bank abaisse de son côté son objectif de 141 à 133 euros mais reste à l''achat'. Airbus a contribué à dissiper les inquiétudes concernant l'exécution des livraisons et l'allocation du capital, selon le courtier. Stifel ajuste pour sa part le curseur de 155 à 150 euros et reste également à l''achat'.

* Eurofins Scientific (-0,1% à 60,6 euros) a trouvé un accord pour céder son activité Digital Testing à Stirling Square Capital Partners ("Stirling Square") pour 220 millions d'euros, sans trésorerie ni dette. Cette entreprise contribue environ 1% des ventes du Groupe et emploie plus de 600 personnes.