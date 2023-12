Mi-séance Paris : le CAC40 tout proche des 7.300 points après l'inflation

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 progresse à la mi-journée mais ne parvient toujours pas à casser la barre des 7.300 points : il avance de 0,37% à 7.294 points et porte ses gains sur un mois à près de 7%. Le Stoxx 600 affiche lui une hausse de 5,9% en novembre et est en passe de signer sa meilleure performance mensuelle depuis mars 2021. L'annonce d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation dans la zone euro en novembre est saluée par les opérateurs qui anticipent désormais pleinement une première baisse des taux de la Banque centrale européenne en avril 2024 alors qu'une réduction n'était pas envisagée avant juin il y a tout juste un mois. Cette modération des prix à la consommation en Europe pèse sur la monnaie unique qui abandonne 0,4% face au dollar, à 1,092$ à la mi-journée.

Les investisseurs attendent désormais les données sur l'inflation aux Etats-Unis (l'indice PCE, mesure d'inflation préférée de la Fed, est à suivre à 14h30) pour valider cette perspective d'un arrêt du cycle de resserrement monétaire des deux grandes Banques centrales. La prochaine réunion de la Fed est programmée les 12 et 13 décembre, à la veille des décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

L'autre grand évènement de la journée est la réunion de l'Opep+. Alors que les désaccords au sein du cartel semblent toujours nombreux, l'issue de ce rendez-vous est toujours incertaine. Elle devrait pourtant déterminer l'évolution des cours du brut au cours des prochains mois. L'ampleur des éventuelles réductions supplémentaires n'a pas encore été décidée mais deux délégués ont dit à 'Reuters' qu'elles se situaient entre un et deux millions de barils par jour pour le premier trimestre 2024. La réunion de l'Opep+ coïncide avec l'ouverture du sommet des Nations unies sur le climat (COP28) qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pays membre de l'Opep et où l'avenir des énergies fossiles sera au coeur des discussions.

Du côté des valeurs, Eurazeo s'envole après les annonces matinales, STMicro est soutenu par une note de JP Morgan alors que Quadient recule après un léger avertissement sur ses revenus 2023.

ECO ET DEVISES

Après avoir initialement fait état d'une expansion de 0,1% du PIB au troisième trimestre, l'Insee indique que l'activité nationale s'est finalement contractée de 0,1% sur la période. Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages sont nettement retombées en octobre. Selon les données publiées par l'Insee, elles ont baissé de 0,9% le mois dernier, après être restées stables (après révision) en septembre. Le consensus tablait sur un repli de 0,2%.

Dans la zone euro, l'inflation a donc ralenti plus que prévu en novembre. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la région est estimé à 2,4%, contre 2,9% en octobre, et 2,7% de consensus. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé (6,9%, comparé à 7,4% en octobre), suivi des services (4,0%, comparé à 4,6% en octobre), des biens industriels hors énergie (2,9%, comparé à 3,5% en octobre) et de l'énergie (-11,5%, comparé à -11,2% en octobre), souligne Eurostat. Sur un mois, les prix reculeraient de 0,5%. L'inflation annuelle 'core', la plus surveillée par la BCE, s'établirait à 3,6% en novembre, contre 4,2% le mois précédent, et +3,9% de consensus.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), les revenus et dépenses des ménages (14h30), l'Indice manufacturier PMI de Chicago (15h45) et les promesses de ventes de logements (16h00) seront à suivre aux Etats-Unis.

Le baril de Brent remonte de près de 2% à 84,6$ ce midi. L'euro se replie de 0,40% à 1,092$. L'once d'or recule de 0,2% à 2.040$. Le Bitcoin retombe sous les 37.800$.

VALEURS EN HAUSSE

* Eurazeo flambe de 10,6% à 69,4 euros alors que la société d'investissement tient ce jour un Capital Markets Day. Au niveau de la gestion d'actifs, Eurazeo prévoit sur la période 2024-2027 une croissance de ses encours supérieure à la croissance du marché, attendue à 11% par an au niveau mondial. Sur cette période, le groupe compte développer son activité de clientèle privée, baptisée "Wealth", notamment hors de France. Ce canal devrait représenter 20% des AUM de tiers à horizon 2027. Il compte également renforcer ses stratégies dans chacune de ses classes d'actifs et augmenter sa part de marché auprès des LPs internationaux. Le management confirme également son objectif de marge de FRE (Fee Related Earnings), qui mesure le résultat récurrent de l'activité, de 35% à 40% à moyen terme. Le groupe compte utiliser le capital excédentaire en privilégiant le retour aux actionnaires avec une flexibilité stratégique accrue. Il prévoit un retour aux actionnaires de 2,3 MdsE sur 2024-2027 avec environ 800 ME en dividendes ordinaires (dividende 2024 en hausse de 10%) ; 1,5 MdE de rachats d'actions, soit 200 ME par an d'achats au fil de l'eau, complété par des achats en fonction du calendrier de cessions ; tandis que le reste du capital excédentaire généré donnera au Groupe une flexibilité stratégique accrue dans un marché en consolidation.

* SII (+6% à 51,4 euros). Le spécialiste des métiers de l'ingénieur a vu son résultat opérationnel progresser de 9% à 48,5 ME au premier semestre de son exercice 2023-2024. La marge opérationnelle se maintient à 9% comme prévu (9,3% un an plus tôt). SII avait enregistré sur la période un chiffre d'affaires de 538,4 ME, en croissance de 12,8%. La marge opérationnelle s'établit à 3,6% en France, impactée par trois jours ouvrés en moins sur le semestre, et la baisse du Taux d'Activité Congés Exclus (TACE). Après prise en compte du résultat financier, en nette progression compte tenu de la trésorerie du groupe, et des impôts, le bénéfice net s'établit à 41,1 ME (+18%), soit une marge nette de 7,6%. SII confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024.

* Voltalia (+4% à 9,7 euros) est lauréat dans le cadre d'un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de 3 projets éoliens en cours de développement, pour une capacité totale de 73 mégawatts. Le premier projet lauréat sera situé en Côte d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) avec 10 éoliennes, d'une puissance totale de 33,6 mégawatts. Le second sera situé dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) avec 7 éoliennes, d'une puissance totale de 26,1 mégawatts. Enfin, le troisième lauréat sera situé dans l'Indre (Centre-Val de Loire) avec 5 éoliennes, pour une capacité de 13,5 mégawatts.

* STMicroelectronics se distingue avec une action qui grimpe de 2,2% à 44 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs bénéficie d'un soutien de poids puisque JP Morgan a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 52 euros, contre 46 euros auparavant. Le marché est largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 18 analystes sont à l''achat', 4 à 'conserver' et seulement 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 54,97 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Alstom trébuche encore de 2,5% à 11,2 euros. Le géant du ferroviaire peine à relever la tête depuis son gros avertissement début octobre, suivi par l'annonce, il y a moins de 15 jours, d'un important plan de restructuration afin de restaurer son bilan. Dans le cadre de sa publication semestrielle, le groupe a annoncé le 15 novembre le lancement d'un programme de cession d'actifs compris entre 500 et 1 milliard d'euros, la suppression de 1.500 emplois et une éventuelle augmentation de capital.

* Quadient perd 4,2% à 18,5 euros. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 263 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en croissance organique de 2%. En données publiées, le chiffre d'affaires a décru de 2,6%, intégrant un effet de change négatif de 13 millions d'euros et un effet de périmètre positif de 1 million d'euros. Le changement de périmètre est relatif à l'acquisition de Daylight en septembre 2023. La croissance organique de l'exercice 2023 est attendue à un niveau globalement en ligne avec celle enregistrée au cours des neuf premiers mois, à savoir environ 2% contre environ 3% attendus précédemment. L'objectif sur la période 2021-2023 est également revu en conséquence à environ 2,5% contre un objectif précédent de 3% minimum.

* SMCP (-0,7% à 3,6 euros), maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce son entrée sur le marché indien via un partenariat avec le groupe Reliance Brands Limited (RBL), qui devient le distributeur exclusif des marques Sandro et Maje sur le marché. RBL, premier retailer indien de marques de luxe, a conclu des partenariats exclusifs à long terme dans de nombreux secteurs avec des Maisons mondialement reconnues telles que Bottega Veneta, Tiffany & Co., Valentino, Versace, Armani, Balenciaga, Boss, Zegna pour ne pas toutes les citer. Avec un portefeuille de plus de 90 marques, RBL exploite plus de 900 magasins physiques et autant de concessions, tous dotés d'une présence en ligne unique et omnicanale.

* Remy Cointreau cède 0,2% à 108,4 euros. Après avoir bondi de plus de 6%, le titre du groupe de spiritueux évolue désormais en légère baisse après la publication de résultats intermédiaires en net repli. Les opérateurs semblaient, dans un premier temps, soulagés par le maintien de la guidance annuelle, abaissée le mois dernier, ainsi que par l'absence de mauvaises nouvelles. Néanmoins, les analystes estiment que la visibilité reste faible, avec des inquiétudes persistantes quant à une éventuelle reprise, compte tenu de la baisse de la demande américaine dans un contexte de stocks plus élevés et de fortes pressions promotionnelles de la part des concurrents.