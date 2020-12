Mi-séance Paris : le CAC40 termine l'année en roue libre

La tendance est hésitante en cette dernière séance (complète) de l'année en bourse de Paris puisque celle de demain se terminera à 14H00... Le CAC40 progresse légèrement de 0,12% à 5.618 pts après une ouverture en léger repli. Cela permet pour l'instant à l'indice principal de la bourse de Paris de limiter son repli à 6% sur cette année 2020 très perturbée.

Hier soir, la bourse de New York a terminé en léger retrait, au lendemain de nouveaux records pour ses principaux indices, dans un volume d'échanges toujours "léger". Les marchés sont partagés entre les bonnes nouvelles, dont le nouveau plan de relance de 900 milliards de dollars aux Etats-Unis, l'accord post-Brexit et le début de la vaccination de masse contre le Covid-19, et la situation sanitaire qui continue de se dégrader rapidement des deux côtés de l'Atlantique.

* Argan (+5% à 83 euros) a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de deux plateformes logistiques totalisant 128.000 mètres carrés.

* Noxxon Pharma gagne 12% à 0,6 euro. La société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET) a annoncé le lancement de la production du NOX-A12, son produit phare, en prévision de ses futures études cliniques.

Nicox (+3,3% à 4,37 euros) a annoncé que son partenaire Ocumension Therapeutics a initié une étude clinique de phase 3 en Chine pour ZERVIATETM, la première et unique formulation oculaire topique de l'antihistaminique cétirizine pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.

* Kering gagne 1,3% à 585 euros.

* Société Générale grappille 0,7% à 17,2 euros. Société Générale reste la plus forte baisse du CAC40 cette année avec un plongeon de 44% malgré son rebond des derniers mois.

* Aucune baisse n'atteint 1% parmi les valeurs du CAC40.