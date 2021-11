Mi-séance Paris : le CAC40 tente d'aligner une neuvième séance de hausse d'affilée

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un début de séance hésitant en légère baisse, le CAC40 parvient à rester dans le vert en fin de matinée. La bourse de Paris tente ainsi d'aligner une neuvième séance de hausse d'affilée avec un CAC40 actuellement en progression de 0,23% à 7.063 points. La saison des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre tire à sa fin à Paris et à Wall Street, et s'avère bien plus positive que prévu, malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénuries qui ont affecté de nombreuses sociétés.

A ce jour, 89% des compagnies du S&P 500 ont publié leurs comptes du troisième trimestre et 81% d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de profits, selon les données publiées par le cabinet FactSet. Des performances qui ont bien sûr contribué à propulser les indices boursiers américains à de nouveaux records historiques ces derniers jours.

Par ailleurs, dans son rapport semestriel sur la stabilité financière publié lundi, la Fed explique que les craintes d'une accélération durable de l'inflation et d'un resserrement des politiques monétaires sont devenues les principales préoccupations des investisseurs, prenant le pas sur la pandémie de COVID-19.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Renault bondit de 4,6% à 33,9 euros, dopé par la révision à la hausse des objectifs annuels de Nissan. Le constructeur nippon, qui a renoué avec un résultat opérationnel positif au second trimestre de son exercice 2021-2022, anticipe désormais un bénéfice opérationnel de 180 milliards de yens contre 150 MdsY précédemment, et 161 MdsY de consensus. Cette prévision intervient alors que Nissan a dû réduire sa production au cours des derniers mois en raison de la pandémie de Covid-19 en Asie du Sud-Est qui a perturbé son accès aux puces et autres pièces essentielles. La résilience de la demande de voitures, conjuguée à la faiblesse du yen, améliore néanmoins la rentabilité de certains constructeurs automobiles japonais, dont Nissan. Les nouvelles perspectives témoignent ainsi de la confiance du constructeur dans le fait que ces facteurs positifs continueront à compenser les problèmes rencontrés dans la chaîne d'approvisionnement. Ce net redressement des comptes de Nissan bénéficiera à son partenaire français puisque la contribution de Nissan aux résultats de Renault s'élèvera à 157 ME au troisième trimestre.

* Carrefour (+1,3% à 15,55 euros) affiche ses ambitions dans le commerce en ligne. Le distributeur vise notamment un triplement de sa GMV(Gross Merchandise Value) e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros. Le Groupe prévoit également que le digital contribue pour 600 ME additionnels au résultat opérationnel courant (ROC) en 2026 par rapport à 2021. Dans ce but, Carrefour va augmenter d'environ 50% ses investissements dans le digital, avec un plan dédié de 3 MdsE entre 2022 et 2026. Par conséquent, le Groupe rehausse son objectif d'investissements annuels à environ 1,7 MdE, dans le haut de la fourchette de 1,5 MdE à 1,7 MdE communiquée en début d'année 2021.

* TotalEnergies gagne 1% à 43,9 euros. HSBC a ajusté la mire de 47,1 à 48,1 euros ('achat').

* Veolia avance de 1,6% à 30 euros. Oddo BHF a revalorisé Veolia de 28,5 à 43,4 euros ('surperformer').

* Maisons du Monde gagne de 1% à 20,8 euros après la présentation de ses objectifs financiers de moyen terme. Le spécialiste de la fabrication et la commercialisation d'articles de décoration et de mobiliers vise des ventes comprises entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros en 2025, grâce à un taux de croissance élevé à un chiffre de ses ventes entre 2022 et 2025. Il prévoit également une marge d'EBIT d'environ 11% d'ici quatre ans, soit une amélioration de 150 à 200 points de base par rapport au 9% à 9,5% énoncé au titre de la guidance mise à jour pour 2021. Le Groupe entend générer environ 350 millions d'euros de free cash-flow cumulé sur la période 2022-2025 grâce à son modèle de croissance rentable, allié à un faible niveau d'endettement, une discipline stricte dans les investissements, et l'optimisation du besoin en fonds de roulement.

VALEURS EN BAISSE

* Euronext (-2,5% à 94,15 euros) a dévoilé ce lundi sa nouvelle stratégie triennale. Le groupe table ainsi sur une croissance de son chiffre d'affaires de 3% à 4% par an jusqu'en 2024 par rapport à 2020, et sur une croissance annuelle moyenne de l'Ebitda de 5% à 6%.

* Worldline abandonne encore 3% à 50,3 euros ce mardi, portant son passif depuis le premier janvier à environ 35%. Dans une note consacrée au spécialiste des paiements, Oddo BHF ('surperformer') revient sur le titre et sur la sanction, jugée trop sévère, qu'il subit. La première des raisons évoquées est bien sûr liée au troisième trimestre décevant de la société, mais alors que certains jugent les objectifs 2024 non crédibles ou pas assez ambitieux, le broker les trouve simplement 'en ligne'. Sur ce point, il pense que le 'miss' du T3 sur la division' Merchant Services' ne permet pas de crédibiliser un plan de croissance qui dépend de l'accélération à 2 chiffres de cette branche, ce que le groupe devra prouver trimestre après trimestre...

* La belle série s'arrête là pour Hermès. Le titre du sellier cède 1,2% à 1.449 euros après avoir aligné huit séances consécutives dans le vert. La pression vendeuse du jour est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le dossier (ainsi que Montcler) à 'vendre' après avoir abaissé ses prévisions de croissance pour l'industrie du luxe en 2022, dans un contexte de risques croissants pesant sur le marché clé chinois.