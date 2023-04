Mi-séance Paris : le CAC40 sur ses sommets après le WE de Pâques

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 tutoie la barre des 7.400 points à la mi-journée à la faveur d'un gain de 0,95%. L'indice parisien évolue ainsi sur ses plus hauts historiques après la trêve pascale qui aura vu la publication du rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars. Selon ce compte-rendu, l'économie américaine a créé un peu moins de postes qu'attendu mais la dynamique reste toujours soutenue... Le département du Travail a ainsi fait état de 236.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis, tout en révisant en hausse les chiffres de février, à 326.000, contre 311.000.

Cette vigueur du marché de l'emploi conforte un peu plus les marchés dans l'idée d'un nouveau tour de vis de 25 points de base de la Fed le mois prochain. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs s'attendent désormais, à 66,7%, à ce que la Réserve fédérale américaine augmente encore ses taux de 25 pb à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire des 2 et 3 mai.

Sur le front des entreprises, la saison des trimestriels va débuter dans les prochains jours avec les grandes banques américaines comme JPMorgan Chase, Citigroup ou encore Wells Fargo attendues à Wall Street et le luxe à l'honneur en France avec LVMH et Hermès.

Sur le marché pétrolier, le brut évolue dans le vert avec un baril de Brent qui se négocie à 84,7$. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 102 pts tandis que l'euro grimpe nettement face au billet vert (+0,5%), autour des 1,091$ entre banques. Le Bitcoin reste recherché et évolue proche des 30.080$ (+6%) sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

* Soitec s'enflamme de 6% à 148 euros malgré son avertissement ! L'exercice en cours n'est pas impacté car la firme grenobloise prévoit toujours une croissance interne située autour de +20% associée à une marge d'Ebitda de 36%. La rentabilité serait ainsi du même ordre qu'en 2021/2022, année fiscale qui s'est conclue sur une marge d'Ebitda de 35,8%... C'est par la suite que les choses se gâtent. Alors que la demande de téléphones tend à faiblir, les stocks se sont accumulés dans la filière dans un contexte de pénurie de puces. Soitec s'attend ainsi à des revenus inchangés sur le millésime 2023/2024 avec un recul de 15% sur le premier semestre suivi d'un rebond sur la seconde partie de l'année. Quant à la marge d'Ebitda, elle devrait demeurer sur les 36%... Ce retard va peser sur la feuille de route 2026. Alors que le fabricant de matériaux semi-conducteurs avait dans le viseur 2,3 Mds$ de facturations, il réduit son ambition à 2,1 Mds$. En revanche, la marge d'Ebitda est toujours annoncée à 40%.

* Accor grimpe de 1,8% à 30,8 euros en ce début de semaine boursière à Paris. Le groupe hôtelier bénéficie d'un coup de pouce de Morgan Stanley qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur avec un objectif remonté de 35 à 37 euros. La banque américaine met en avant l'orientation vers le luxe et le lifestyle du groupe hôtelier. Deux segments que MS juge "mal définis et non dimensionnés", qui devraient représenter environ 4% du parc hôtelier, mais générer 20% des revenus de l'industrie à moyen terme. De plus, le broker affirme qu'Accor est sur le point de voir la transformation la plus importante de son portefeuille lui permettre de supprimer la décote de valorisation qu'il lui précédemment appliquée. MS voit également un potentiel d'amélioration des bénéfices, des cessions d'actifs ou encore un plan de rachat d'actions comme de potentiels catalyseurs positifs pour Accor.

* Alstom (+1,50% à 23,8 euros) a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance auprès de l'Administration des Transports du Maryland (Maryland Transit Administration, MTA). La durée de base du contrat initial de 5 ans avec un budget d'environ 367 millions d'euros (401 millions de dollars) peut être prolongée par deux extensions potentielles en 2028 et 2033, qui ensemble porteraient la valeur totale à environ 1,2 milliard d'euros.

* LDC (+1,3% à 115 euros) a dévoilé un chiffre d'affaires 2022-2023 en hausse de 15,3% à 5,8 MdsE, avec des volumes en repli de 5,6%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 15,5% avec des volumes qui baissent de 6,2% en lien avec l'épisode d'influenza aviaire. Au regard d'une fin d'année réussie, le Groupe est désormais confiant pour atteindre un taux de marge opérationnelle courante de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires, revenant ainsi à son taux normatif. A moyen terme, LDC confirme l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 4 ans.

* TotalEnergies s'adjuge 0,8% à 58 euros. Redburn adopte une position plus neutre sur le secteur de l'énergie que la vision prudente qu'il avait depuis janvier en raison de la dernière décision de l'Opep+. La baisse de l'offre à la suite du mouvement de l'Opep+ ne sera probablement pas entièrement compensée même si la demande déçoit, et l'équilibre du marché devrait donc se resserrer au cours du second semestre, selon l'analyste. Redburn s'attend à un déficit de 1,8 Mb/j au 4e trimestre et prévoit que le Brent dépassera la barre des 90$ le baril avant de reculer par la suite. Le courtier n'est néanmoins toujours pas clairement haussier car il pense "que fondamentalement, le marché pétrolier reste équilibré (sans les réductions de l'Opep+) plutôt que tendu, et que le resserrement anticipé au second semestre est relativement bien compris par le marché". Le broker passe ainsi de 'vendre' à 'neutre' sur TotalEnergies.

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi (-0,5% à 101,9 euros) va prendre le contrôle commercial aux États-Unis du Beyfortus (nirsevimab) développé conjointement avec AstraZeneca. Dans un communiqué, Sanofi indique avoir simultanément conclu un accord de redevance directe avec la biotech suédoise Sobi pour partager une partie des ventes nettes aux États-Unis de nirsevimab, anticorps expérimental à longue durée d'action conçu pour protéger les nourrissons contre les infections par le Virus respiratoire syncytial (VRS). L'accord de collaboration existant avec AstraZeneca reste en vigueur pour les activités liées au nirsevimab en dehors des États-Unis, a précisé le laboratoire.

* Airbus (-0,2% à 125,9 euros) a livré 127 appareils commerciaux au premier trimestre contre 140 un an plus tôt. L'avionneur, qui reste affecté par les pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, a écoulé 5 A350 et 6 A330. Airbus s'est fixé un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer. Le carnet de commande brutes atteint 156 unités sur le trimestre (20 commandes en mars) et tombe à 142 en net compte tenu de 14 annulations.