Mi-séance Paris : le CAC40 se stabilise après sa chute de la veille

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs naviguent à vue ce mardi avec un CAC40 qui évolue en dents de scie depuis l'ouverture. L'indice parisien est ainsi repassé sous les 7.000 points ce matin mais s'affiche en légère hausse de 0,2% désormais autour de 7.025 points. Les banques françaises restent en baisse mais dans des proportions modérées après leur forte baisse d'hier qui a fait basculer le CAC40 de près de 3%.

Les autorités s'efforcent toujours de rassurer les marchés après l'effondrement de la banque américaine SVB. Du président américain Joe Biden à la Réserve fédérale, tous s'emploient à rassurer les clients des banques sur leurs dépôts, du risque faible de contagion, et de la solidité du cadre prudentiel. En outre, une partie des analystes estiment qu'au regard de la déroute de SVB, la Fed sera contrainte de limiter la hausse de ses taux à 25 points de base à l'issue de sa réunion la semaine prochaine (22 mars). Le consensus penche encore cependant à environ trois quart vers une hausse de 50 points de base.

Dans ce contexte, la publication, à la mi-journée, aux Etats-Unis, des chiffres de l'inflation pour le mois de février, pourrait contribuer à accroître la volatilité, selon la teneur des chiffres. Wall Street s'est affichée en baisse modérée lundi, malgré la correction du secteur bancaire, le Nasdaq reprenant même du terrain.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Thalès (+2,2% à 130,4 euros) a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 3.201.169 actions propres détenues au nominatif. Elles représentent 1,5% du capital social, avec effet le 13 mars 2023.

* Casino (+0,8% à 7,85 euros) a annoncé le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans Assaí à hauteur de 174 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 12,9% du capital d'Assaí, afin d'accélérer son désendettement. Ce nombre pourra être augmenté d'un maximum de 80 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 5,9% du capital d'Assaí.

* Chargeur gagne 2,6% à 15,6 euros. Kepler Cheuvreux est à l'achat avec un objectif ajusté de 20 à 22 euros.

* Maurel & Prom (+8% à 3,57 euros) a dévoilé un excédent brut d'exploitation (EBITDA) 2022 de 443 M$, en augmentation de 58% par rapport à l'exercice précédent (280 M$). Le résultat opérationnel courant s'élève à 352 M$ et le résultat net pour l'exercice 2022 s'élève à 206 M$, en hausse de 71% par rapport à 2021 (121 M$). Le Conseil d'administration propose le paiement d'un dividende de 0,23 euro par action, en augmentation de 64%.

VALEURS EN BAISSE

* Société Générale et Crédit Agricole reculent d'un peu plus de 1%, axa perd encore 1,7% et BNP Paribas 0,7%.

* Moody 's Investors Service, l'agence américaine de notation financière, menace de dégrader plusieurs banques moyennes US fragilisées. Ainsi, l'agence a placé First Republic Bank ainsi que cinq autres établissements financiers américains sous surveillance en vue de potentielles dégradations. Moody's cible First Republic, Western Alliance, UMB Financial, Zions Bancorp, Comerica et Intrust Financial. L'agence s'inquiète de la dépendance de ces firmes vis-à-vis des financements de dépôts non assurés et des pertes non réalisées sur leurs portefeuilles d'actifs. Ces annonces interviennent alors que les autorités américaines viennent de secourir les déposants de la Silicon Valley Bank et ceux de Signature Bank, et de dévoiler une nouvelle facilité de crédit pour soutenir les banques fragiles et éviter les 'bank runs', comme celui dont a été victime SVB.

* Le groupe Vivendi (-0,5%) a annoncé ce mardi entrer en négociations exclusives avec le groupe IMI, filiale de la holding tchèque CMI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, pour la vente de l'intégralité du capital de son groupe d'édition Editis. "Cette opération envisagée devra être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées", précise le groupe de médias, ajoutant que "dans ce contexte, le projet de distribution des actions Editis aux actionnaires de Vivendi, et de leur cotation sur le marché Euronext Growth, est suspendu".

* Michelin (-0,7% à 27,6 euros) a tenu hier son Capital 'Markets Day' pour faire le point sur le déploiement de sa feuille de route stratégique 'Michelin in Motion'. "La direction a pris du recul pour informer les marchés des évolutions de ce plan après deux années pleines et opérer un rappel des priorités stratégiques" commentent les analystes de Stifel. "De nouveaux objectifs triennaux devraient être fixés l'année prochaine. Comme envisagé avant l'événement, Michelin s'est abstenu de reconduire les objectifs précédents de 2023 à 2025. Nous pensons que cela devrait être fait l'année prochaine" dit Stifel.