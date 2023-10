Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend un peu mais pas Alstom

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances précédentes sous les 7.000 points, le CAC40 reprend 0,4% ce vendredi midi autour de 7.030 points mais la tendance reste incertaine et nerveuse comme on l'a vu hier avec la chute impressionnante du cours d'Alstom après une déception sur son niveau de trésorerie d'exploitation.

Le juge de paix de la séance est situé à 14h30 avec les chiffres du chômage américain pour le mois de septembre qui viendront clore une série d'indicateurs publiés cette semaine ayant remis en évidence les tensions persistantes sur le marché du travail américain. En cas de surprise, une violente réaction de marché est à attendre car cela pourrait influencer la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, Axa grimpe de près de 2% à 27,8 euros. L'actualité sectorielle est marquée par la forte hausse d'Aviva dans la foulée d'une information du "Times" qui évoque "des conversations qui ne veulent pas retomber", s'agissant des marques d'intérêt pour l'assureur britannique... Le groupe Aviva a annoncé le mois dernier avoir racheté les activités d'assurance-vie d'AIG au Royaume-Uni pour 460 millions de livres, ce qui constitue la plus importante acquisition réalisée à ce jour par sa directrice générale, Amanda Blanc. Le cours de Bourse actuel valorise Aviva à environ 11 milliards de livres (12,72 milliards d'euros). Les spéculations autour du dossier font progresser d'autres valeurs du secteur en Europe, à commencer par le leader Axa.

* Renault (+0,7%) et le groupe Volvo unissent leurs forces pour répondre au besoin croissant d'une logistique décarbonée et efficace, en créant une entreprise dédiée au développement d'une toute nouvelle génération de fourgons électriques. Les deux groupes se réjouissent que CMA CGM se joigne à la nouvelle société. Renault Group et le groupe Volvo continueront à rechercher d'autres investisseurs et partenaires.

* LDC gagne 4,4% à 119 euros. Le groupe a annoncé son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023-2024. Sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes du groupe se sont élevées à 3.022,3 ME, contre 2.735,5 ME au 1er semestre 2022-2023 en hausse de 10,5% et de +8,2% à périmètre identique et taux de change constant. Sur l'ensemble du semestre, les volumes commercialisés sont ressortis en retrait de 1,9%, malgré une tendance plus favorable constatée sur le 2ème trimestre avec le retour progressif de la production après les épisodes d'influenza aviaire...

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi cède 0,2% 102,7 euros. Mirati Therapeutics s'est enflammé de 45% hier soir à Wall Street à plus de 62$, pour une capitalisation boursière de 4,4 milliards de dollars environ, sur la rumeur d'un intérêt du Français Sanofi pour le laboratoire de San Diego.

* Alstom perd encore 3% à 13 euros avec une capitalisation boursière qui tombe à 5 milliards d'euros, la plus faible de l'indice CAC40 désormais après une chute de 38% hier consécutive à l'avertissement sur son niveau de flux de trésorerie. HSBC reste à l'achat sur Alstom, mais a fortement réduit son objectif de cours, de 35 à 23 euros.

* Rémy Cointreau cède 1,6% à 112,7 euros. La Deutsche Bank conserve le groupe de spiritueux, mais avec un objectif ramené de 154 à 125 euros.