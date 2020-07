Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend timidement

Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend timidement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris qui a plongé hier de plus de 2%, tente de se reprendre un peu ce vendredi, en hausse de 0,3% autour de 4.870 pts sur le CAC40, toujours sur fond de poursuite des nombreuses publications semestrielles... BNP Paribas a notamment rassuré avec de bonnes performances semestrielles. Sur cette grosse semaine de publications de comptes semestriels marqués par la crise sanitaire, le CAC40 abandonne quand même près de 2%.

Le PIB, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 12,1% dans la zone euro au deuxième trimestre, période toujours marquée par les mesures de confinement liées au Covid-19 dans la plupart des États membres. Il s'agit de loin du recul le plus important depuis le début de la création de la série statistique en 1995, note Eurostat. Cette évolution, provisoire, est toutefois conforme aux attentes du marché. Au cours du premier trimestre, le PIB avait diminué de 3,6% dans la zone euro.

VALEURS EN HAUSSE

* BNP Paribas (+3% à 35,4 euros) a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes du marché au deuxième trimestre à la faveur d'un retour à meilleure fortune dans ses activités de marché et grâce à des provisions pour mauvaises créances moins importantes que prévu. La banque de la rue d'Antin a ainsi enregistré sur la période un bénéfice net part du Groupe de 2,299 milliards d'euros, en baisse de 6,8% (-9,9% hors éléments exceptionnels) pour un produit net bancaire de 11,675 milliards d'euros, en hausse de 4,0%. Le consensus 'Bloomberg' attendait un profit net de 1,49 milliard d'euros pour des revenus de 10,85 MdsE, dont 3,22 MdsE pour la banque d'investissement (CIB). Le résultat brut d'exploitation s'établit à 4,337 MdsE (+14,5%). Très surveillées par les opérateurs, les provisions destinées à couvrir les risques de non-remboursement de crédits ont grimpé à 1,447 milliard d'euros contre 621 ME un an plus tôt. Le consensus s'attendait toutefois à un montant plus élevé.

* Engie (+4% à 11,3 euros) a vu son résultat net récurrent être divisé par plus de deux à 0,7 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 9,3% à 27,4 MdsE (-8,8% en organique). Le résultat opérationnel courant a reculé de 30,8% à 2,2 milliards d'euros, pénalisé par les effets du coronavirus à hauteur de 850 ME. Le Groupe prévoit un résultat net récurrent part du groupe pour 2020 entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'EBITDA de 9,0 à 9,2 milliards d'euros et un ROC entre 4,2 et 4,4 milliards d'euros. La firme anticipe également un ratio dette nette / EBITDA économique supérieur à 4,0x pour 2020 et inférieur ou égal à 4,0x sur le long terme. Avant la crise sanitaire, fin février, Engie visait pour 2020 un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,7 et 2,9 MdsE, sur la base d'un Ebitda prévisionnel de 10,5 à 10,9 MdsE.

* En repli à l'ouverture, L'Oreal avance désormais de 1% à 287,6 euros au lendemain de sa publication intermédiaire. Le numéro un mondial des cosmétiques a vu son chiffre d'affaires reculer de 18,8% à 5,85 milliards d'euros (à données comparables) au deuxième trimestre. La division Cosmétique Active affiche à nouveau une belle performance avec une croissance interne de 4,4%. A l'inverse, les branches 'Produits Professionnels' (-31,7%) et Luxe (-24,7%) ont souffert avec la crise. Le consensus 'Bloomberg' attendait des ventes nettes de 6,16 MdsE, en repli de 14,3% à périmètre comparable. La marge opérationnelle s'est établie à 18% à la fin du premier semestre, en légère baisse par rapport à celle de 18,6% enregistrée fin 2019. Le bénéfice net a atteint 2,14 milliards à fin juin contre 2,47 MdsE un an plus tôt.

* Korian bondit de 10% à 36,1 euros en cette fin de semaine, dopé par son optimisme pour la fin d'année. Le spécialiste des maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad en France a dit s'attendre 'à une activité soutenue au 2ème semestre 2020'. Au premier semestre, le groupe a réalisé un résultat opérationnel courant de 121,2 millions d'euros, soit 6,5% du chiffre d'affaires, contre 9,2% sur la même période de l'exercice précédent. Le résultat net a atteint 20,3 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 941,6 ME, en hausse de 8% et en croissance organique de 3,7%, incluant les premiers effets défavorables liés à la pandémie de Covid-19 à compter du mois de mars en Italie.

* Mersen grimpe de plus de 8% ce vendredi à 22,4 euros après avoir publié son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et ses résultats semestriels pour la période clôturée au 30 juin 2020. Mersen a réalisé au 2ème trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 205 millions d'euros, en repli de 18% à périmètre et changes constants par rapport au 2ème trimestre 2019. En tenant compte de la contribution des sociétés acquises en 2019 ou début 2020, le chiffre d'affaires est en retrait de près de 16%. Mersen a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 430 millions d'euros, en repli organique de 13,4% par rapport à la même période de l'année dernière. En tenant compte des effets de change et de l'intégration des sociétés acquises en 2019 ou début 2020, la décroissance est contenue à 11,1%.

VALEURS EN BAISSE

* Lagardère plonge de 15% à 12,1 euros, sanctionné après l'annonce de résultats déficitaires au premier semestre. Le groupe a essuyé une perte nette de 481 millions d'euros contre un profit de 52 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 2,088 milliards d'euros, en repli de 38% en données comparables. Le résultat opérationnel courant est ressorti à -218 ME contre +88 ME en 2019.

* Air France KLM cède 0,8% à 3,55 euros au lendemain de l'annonce d'une perte nette record de 2,612 milliards d'euros au deuxième trimestre. Sur la période, le transporteur a également affiché une perte opérationnelle de 1,55 milliard d'euros, contre un résultat positif de 423 ME l'année dernière pour un chiffre d'affaires en baisse de 83%, à 1,182 MdE. Le consensus fourni par la compagnie aérienne attendait, en moyenne, une perte nette de 1,57 milliard d'euros pour des revenus de 1,09 MdE. La perte opérationnelle était anticipée à 1,71 MdE.

* Renault perd encore 5% à 20,6 euros, sous le coup des énormes pertes semestrielles publiées hier.

* Legrand recule de 3,8% à 66,7 euros. Le résultat opérationnel ajusté ressort sur le premier semestre 2020 à 496,9 ME, soit 17,5% des ventes, en retrait de -25% par rapport au premier semestre 2019. La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2019) est de 17,1% des ventes. Dans un contexte de recul significatif et soudain des volumes d'activité, la baisse limitée par rapport au premier semestre 2019 traduit la réactivité du Groupe dans la mise en place de mesures d'adaptation à la crise.