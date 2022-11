Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend malgré le discours inquiétant des banques centrales

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 parvient à rebondir assez nettement après deux séances précédentes de baisse. L'indice parisien reprend ainsi un peu plus de 1% à 6.650 points en fin de matinée. Les responsables de la Fed et de la BCE gardent pourtant des discours très fermes sur l'évolution des taux directeurs pour contrer l'inflation et il faut donc s'attendre à de nouvelles hausses appuyées, notamment pour la BCE le 15 décembre prochain.

Wall Street pointe légèrement dans le vert avant bourse ce vendredi, au terme d'une semaine mouvementée marquée par une bonne surprise supplémentaire sur l'inflation (avec l'indice des prix à la production), mais aussi des données plus contrastées.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies rebondit de 2,4% à 58,8 euros en cette fin de semaine. Alors que le baril de Brent est repassé sous la barre des 90$, le géant de l'énergie est soutenu par plusieurs notes favorables d'analystes. AlphaValue est en effet passé de 'réduire' à 'accumuler' sur le dossier tout en remontant sa cible de 60 à 66,4 euros. Bernstein et HSBC ont eux réitéré leur conseil 'achat' sur le titre. Le marché est clairement positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 20 analystes sont à l''achat', 9 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 66,19 euros.

* Sanofi gagne 2% à 86,2 euros. La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à Enjaymo (sutimlimab) pour le traitement de l'anémie hémolytique de l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF), une anémie hémolytique auto-immune chronique, rare et grave, qui amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges sains, provoquant leur dégradation ou hémolyse.

* Scor (+3,7% à 18,3 euros) poursuit activement toute une série de mesures fortes pour redresser sa rentabilité technique. L'environnement de l'année qui s'ouvre est favorable : durcissement du marché de la réassurance de dommages et de responsabilité, hausse des taux d'intérêt et amélioration de la situation en matière de pandémie. SCOR prépare activement les renouvellements de janvier 2023, placés entièrement sous le signe de la rentabilité technique.

* Teleperformance remonte de plus de 3% à 224 euros au lendemain de sa décision de se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), au coeur de " l'affaire colombienne ". "Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de service", a annoncé le management.

* Fnac Darty (+0,9% à 34 euros) étudie toutes les voies de recours possibles pour contester la décision rendue ce jour par la High Court de Londres dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. La High Court de Londres a condamné ce jour Darty Holdings SAS, filiale du groupe Fnac Darty, à rembourser un montant d'environ 89,6 millions de livres sterling, dans le cadre de la vente de la société Comet Group Limited par le groupe Kesa en 2012.

VALEURS EN BAISSE

* Unibail-Rodamco-Westfield trébuche de 2,2% à 51 euros en fin de matinée, victime d'une note de Goldman Sachs. L'influente banque d'affaires américaine a abaissé sa recommandation sur la valeur à 'vendre' tout en réduisant son objectif de 44 à 39 euros. GS met en avant le risque d'exécution dans le cadre du plan de cession de la société immobilière, des niveaux de vacance légèrement plus élevés que ses pairs, des marges locatives plus faibles et des charges d'intérêts plus fortes en plus d'un endettement élevé.

* Michelin recule de 0,7% à 25,8 euros. BNP Paribas a dégradé Michelin à 'sous-performer' avec une cible ajustée de 26 à 25 euros.