Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend malgré la tension sur les taux obligataires

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En baisse jusqu'à 6.948 points ce matin, le CAC40 parvient à repasser au-dessus des 7.000 points en fin de matinée (+0,4% à 7.025 points). L'indice parisien n'avait plus clôturé sous les 7.000 points depuis le 17 mars dernier, ce qu'il a fait hier à 6.997 points.

Aux Etats-Unis, en attendant le rapport mensuel officiel sur l'emploi, prévu vendredi, l'enquête ADP, publiée ce mercredi à 14h15, pourrait de nouveau témoigner d'une résistance du marché du travail malgré les tentatives de la Fed pour freiner la demande. La première tendance demeure d'ailleurs négative avant bourse à Wall Street ce mercredi, Hier soir, le Nasdaq Composite a corrigé de 1,87% et le Dow Jones de 1,29%, après la publication d'un rapport solide concernant les ouvertures de postes du mois d'août. Les opérateurs commencent donc à se lasser de la résistance incroyable de l'économie américaine et de celle de l'emploi, qui freinent le recul de l'inflation et repoussent donc l'échéance d'une inflexion de politique monétaire. Dans un tel contexte, les rendements obligataires se tendent plus encore, approchant des 5% sur le 10 ans et le 30 ans, ce qui commence à inquiéter...

En Europe aussi, les taux obligataires se tendent fortement avec un 10 ans allemand proche de 3% et des OAT 10 ans au-dessus de 3,5% en France.

VALEURS EN HAUSSE

* Sanofi (+1,2% à 102,7 euros) et Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd, annoncent aujourd'hui avoir conclu une collaboration en vue du co-développement et de la co-commercialisation du TEV'574, un actif qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin.

* LVMH et Hermès reprennent un peu plus de 1% et Kering est stable. Si les stratèges de Citigroup et de Bank of America 'surpondèrent' à nouveau le secteur du luxe qui a corrigé le tir récemment, affirmant qu'une opportunité d'achat se dessine après la chute de 20% depuis les plus hauts de l'année, d'autres sont encore prudents comme Bernstein qui vient d'abaisser sa recommandation sur Kering à "performance-marché", contre "surperformance", et ramène son objectif de cours de 582 à 492 euros. Pour RBC aussi, la fin d'un "supercycle" du luxe avec des taux de croissance "insoutenables", les pires vents contraires macroéconomiques depuis des décennies sont autant de raisons qui poussent à rester sur la défensive sur les valeurs du compartiment...

* Edenred, qui n'était parvenu à rebondir hier, gagne cette fois 1,2% à 52,86 euros. Citigroup a ajusté son objectif de cours à 59 euros, contre 62 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Atos (-4% à 6,07 euros) a nommé Yves Bernaert Directeur Général. Sa prise de fonction est effective ce jour. Il aura pour première mission de mener à bien les prochaines étapes du plan de transformation, et d'accélérer le redressement des activités du Groupe. Dans l'éventualité où la finalisation de la séparation venait à être décidée par le Conseil d'administration, il serait ensuite exclusivement en charge de développer le nouveau groupe Eviden, seul acteur français d'envergure mondiale en mesure d'offrir une gamme complète de solutions pour la transformation numérique, y compris des solutions digitales, de cloud, d'IA, de cybersécurité et de calcul de haute performance.

* TotalEnergies cède 0,2% à 61,1 euros. HSBC a relevé son objectif de cours à 73 euros, contre 69,3 euros et Jefferies reste acheteur avec un objectif réhaussé de 66 à 70 euros.

* Alstom perd 1,3% à 21,4 euros. Alstom et FNM ont présenté hier le train Coradia Stream à hydrogène. Il marque le début d'une nouvelle ère dans le transport ferroviaire de passagers en Italie en répondant à l'objectif européen de réduction des émissions de CO2 de 100% d'ici 2050.