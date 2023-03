Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend mais le secteur bancaire peine à remonter

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a directement commencé la séance au-dessus de 7.000 points ce lundi matin mais réduit son avance à l'approche de la mi-journée (+0,9% autour de 7.080 points). Les inquiétudes liées à Deutsche Bank, qui ont fait reculer les marchés vendredi, sont toujours présentes, mais les investisseurs misent sur une possible intervention des autorités, comme cela a été le cas pour Credit Suisse et la SVB aux Etats-Unis.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dimanche que les responsables de la banque centrale américaine surveillaient "de très, très près" la situation actuelle pour déterminer si le stress bancaire déboucherait sur une crise du crédit qui pourrait faire basculer l'économie en récession. Philip Jefferson, l'un des gouverneurs de la Fed, doit s'exprimer dans la journée, tandis que Michael Barr, le vice-président de la Fed, va être auditionné par le Sénat sur la "surpervision bancaire" mardi.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus (+1% à 118,5 euros) a livré le 1er avion A321neo assemblé sur sa chaîne d'assemblage final en Asie (FAL Tianjin). Cet appareil est livré à la compagnie chinoise Juneyao Air à Tianjin. Ce vol a été effectué avec du carburant d'aviation durable. Cet avion est propulsé par des moteurs Pratt & Whitney GTF et dispose de 207 sièges, 8 en classe Affaires et 199 en classe Economique.

* Renault surperforme le marché en ce début de semaine avec un titre en hausse de 2,6% à 36,4 euros. L'actualité autour du constructeur au losange est marquée par plusieurs notes favorables d'analystes. JP Morgan a tout d'abord réitéré son avis 'surpondérer' et sa cible de 64 euros alors que HSBC vient de relever à 'acheter' son conseil sur la valeur.

* Plastic Omnium gagne aussi 4,5% à 15,9 euros. JP Morgan a rehaussé à 'neutre' son opinion sur la valeur avec un objectif ajusté de 16 à 17 euros. La banque s'attend à une augmentation de la production mondiale de véhicules légers cette année et à une croissance plus élevée de la rentabilité de la division éclairage du groupe.

* Orange s'adjuge 2,8% à proximité des 11 euros, bien aidé par une note de Morgan Stanley. La banque américaine a relevé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sa recommandation sur l'opérateur télécoms tout en remontant sa cible de 12,5 à 14 euros. MS voit Orange être en mesure d'augmenter son flux de trésorerie disponible 'propre' de plus de 10 % par an jusqu'en 2027 alors que les dépenses d'investissement du groupe diminuent "enfin". Le courtier anticipe également une croissance solide de l'EBITDAaL à venir alors qu'Orange Espagne redevient rentable et que le portefeuille des marchés émergents continue de s'améliorer. La forte corrélation entre la croissance du cash-flow libre et le cours de l'action au cours des 12 dernières années est de "bonne augure".

* Du côté des valeurs bancaires, BNP Paribas reprend 1,5% à 51,2 euros après trois séances précédentes de baisse. De la même manière, Crédit Agricole récupère timidement 0,5% sur les 10 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Seule baisse significative sur le CAC40, Pernod Ricard perd environ 2% à 203,7 euros. JP Morgan a dégradé le titre du groupe de spiritueux à 'neutre'. L'objectif est maintenu à 220 euros. La banque explique que le secteur va devoir arpenter un "chemin difficile" alors qu'une normalisation post-Covid a lieu dans l'industrie américaine. Elle voit un risque que les volumes et le mix deviennent négatifs, ce qui pourrait soulever des questions sur le caractère défensif de l'industrie. Si le broker est toujours positif à plus long terme, il adopte donc une vision plus "conservatrice" sur 2023...

* Orpéa rechute de 10,5% à 2,01 euros après l'annonce de l'ouverture, en date du 24 mars, d'une procédure de sauvegarde accélérée qui a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre par la société de son plan de restructuration conformément aux accords trouvés dernièrement avec une partie des créanciers et ses principaux partenaires bancaires. Comme indiqué à plusieurs reprises par Orpéa dans ses précédentes communications, la mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration financière, qui devraient être achevées au cours du 2e semestre 2023, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants.

* Quatrième séance consécutive dans le rouge pour Société Générale qui cède encore 0,4% à 19,8 euros.