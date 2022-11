Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend légèrement

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est revenu frôler les 6.700 points ce matin mais ne gagne plus que 0,15% ce mardi midi autour de 6.675 points. Un léger rebond donc malgré la baisse assez marquée de Wall Street hier soir, principalement en réaction aux craintes pour l'économie chinoise suscitées par les manifestations du week-end en Chine contre la politique "zéro COVID-19". Une conférence de presse des responsables de santé sur les mesures de contrôle du COVID-19 en Chine a ensuite laissé espérer cet assouplissement réclamé par la population.

En Europe, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, n'a pas surpris hier en se laissant encore toutes les options concernant l'ampleur et le nombre de hausses de taux à venir, dont la prochaine est prévue le 15 décembre. "L'ampleur jusqu'à laquelle nous devons aller et le rythme nécessaire dépendront de nos perspectives actualisées, de la persistance des chocs, de l'évolution des salaires et des anticipations d'inflation", a résumé Lagarde ce jour devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, alors que les marchés tentent de déterminer l'ampleur de la hausse des taux à l'issue de la réunion monétaire de décembre de la BCE, les débats portant sur un geste de 50 ou 75 points de base.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies remonte de 1% à 58,3 euros dans le sens du baril qui s'est nettement repris depuis hier après-midi. Le Brent évolue à 86 dollars après être tombé hier matin proche de 8 dollars.

* Quasiment pas perturbé hier par la situation en Chine, le secteur du luxe remonte déjà : LVMH et Kering reprennent un peu plus de 1%.

* Inventiva (+10% à 4,53 euros) a obtenu un nouveau brevet élargissant la protection de lanifibranor (le produit candidat phare de la société) aux États-Unis.

* Nacon gagne 4,3% à 2,3 euros. L'éditeur de jeux vidéo a dévoilé une marge brute de 47,6 ME, soit 61,4% du chiffre d'affaires (52,1% en N-1) pour le premier semestre de son exercice 2022-2023. Le mix-produits, avec un moindre poids relatif des Accessoires (37% du chiffre d'affaires total versus 60% en n-1) explique cette progression du taux de marge brute. Le résultat opérationnel courant du 1er semestre progresse de 31,4% à 11,1 ME, soit 14,3% du chiffre d'affaires. Le résultat net ressort à 8,4 ME (marge de 10,9%), soit plus du double du résultat net généré l'an passé (3,8 ME au 1er semestre 2021-2022). Sur ce 1er semestre 2022-23, Nacon affichait un chiffre d'affaires de 77,5 ME, en hausse de 6,2%. Nacon anticipe un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant annuel en légère progression par rapport à l'exercice précédent malgré la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, une activité Accessoires en retrait et les tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles.

VALEURS EN BAISSE

* Soitec cède 0,4% à 154,5 euros. La Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 200 euros contre 175 euros auparavant.

* ALD (-4,5% à 10,5 euros), filiale de Société Générale, a annoncé ce mardi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros et un prix de souscription de 7,5 euros.

* BigBen Interactive (-4,5% à 7 euros) a dégagé un résultat opérationnel courant semestriel de 11,8 ME, soit une croissance de 19,6% par rapport au S1 2021-22. Le résultat net du 1er semestre 2022-23, pénalisé par l'intégration de Metronic, s'établit à seulement à 7,6 ME.

* Peu de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.