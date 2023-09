Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend difficilement après 6 séances de baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un début de séance encore difficile, en baisse jusqu'à 7.166 points, le CAC40 se reprend en fin de matinée, progressant désormais de 0,4% à 7.220 points. Ce léger rebond intervient après six séances précédentes dans le rouge alors qu'il est permis de douter de l'issue de la prochaine réunion de la banque centrale européenne jeudi prochain. Une pause dans la hausse des taux directeurs reste privilégiée dans l'immédiat mais le combat contre l'inflation mené avec le resserrement monétaire ne semble pas encore terminé alors que les conséquences négatives sur la croissance économique sont par contre déjà très visibles.

En Europe, les indicateurs PMI composites et des services se sont notamment affichés en territoire de contraction ces derniers jours, signal d'une activité pliant sous l'effet des hausses de taux. En Allemagne, en particulier, le recul a été plus important que prévu, poussant la Hamburg Commercial Bank, qui réalise ces enquêtes, à revoir à la baisse ses perspectives de croissance pour la première économie de la zone euro au troisième trimestre...

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus (+1,8% à 136,3 euros) a bouclé le mois d'août en livrant 52 appareils à 34 clients différents. Un niveau qui porte les livraisons depuis le début de l'année à 433 unités. Airbus ambitionne de livrer 720 avions en 2023. Du côté des commandes, Airbus a enregistré 117 commandes brutes sur le mois, portant le total depuis le premier janvier à 1.257 appareils (1.218 après annulations).

* Secoué hier, Interparfums reprend 1,5% à 54,9 euros. Les investisseurs ont vendu hier l'action du parfumeur français après l'annonce de la création d'une toute nouvelle entité chez le Suisse Richemont : 'Laboratoire de Haute Parfumerie & Beauté'. Une information que les opérateurs ont interprété comme une possible réinternalisation à venir des licences MontBlanc & Van Cleef qui représentaient 29% du chiffre d'affaires 2022 d'Interparfums. Mais pour les analystes de TP ICAP Midcap, il semble peu probable que la relation avec Richemont ne soit immédiatement remise en question pour Interparfums, la licence Montblanc ayant été récemment prolongée jusqu'en décembre 2030 et les deux maisons ayant déjà des projets de lancements pour Van Cleef quand bien même la licence devra être renouvelée avant son expiration fin 2024. L'annonce de Richemont suppose cependant que, dans le temps, le groupe souhaite réinternaliser les licences confiées à des tiers...

* Renault s'offre une troisième séance de vive hausse avec une action qui avance de 2% à 36,6 euros. Outre le salon automobile de de Munich, l'actualité autour du constructeur est marquée par les bruits de couloir autour de l'IPO à venir d'Ampère ainsi que par plusieurs notes d'analystes favorables.

* Nexity gagne 0,4% à 14,6 euros. Dans le prolongement de la cession de sa filiale polonaise finalisée en juillet 2023, et dans le cadre du recentrage de ses activités de promotion en France, le groupe immobilier a annoncé la vente effective de ses activités au Portugal à Orion European Real Estate Fund V, fonds d'investissement immobilier géré par Orion Capital Managers.

VALEURS EN BAISSE

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40, STMicro abandonne 2,6% à 41,7 euros. Soitec est également chahuté (-2,8% à 162 euros) alors que la Chine envisagerait d'étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhones dans les agences soutenues par le gouvernement et les entreprises d'État. Selon 'Bloomberg', plusieurs agences chinoises ont commencé à informer leur personnel qu'il ne pouvait plus apporter d'iPhone au travail. Ces actions de Pékin, qui réduit également sa dépendance vis-à-vis des logiciels et technologies américaines, menacent d'éroder la position d'Apple sur un marché représentant environ un cinquième de ses revenus et sur lequel le groupe conçoit la majeure partie de ses iPhones.

* Chargeurs chute de 11% à 9,6 euros, sanctionné après la publication de résultats fortement dégradés au premier semestre. Sur la période, la firme enregistre ainsi un résultat opérationnel des activités de 14,1 ME contre 25,4 ME un an plus tôt pour des revenus en repli de 11,5% à 352,8 ME. La dynamique des nouveaux moteurs de croissance et du pôle Luxe a compensé en partie la contraction temporaire de Chargeurs Advanced Materials, dont les ventes reculent de 23,1% au premier semestre. Le résultat net part du Groupe est positif à 3,3 ME, en baisse de 67,6%.