Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend, bien aidé par le luxe

Après avoir connu leur pire semaine depuis le mois de mars, les marchés boursiers occidentaux rebondissent ce lundi. A Paris, le CAC40 reprend 1,2% autour de 7.250 points en fin de matinée. L'ambiance reste néanmoins assez pesante dans les salles de marché sur fond de nouvelle hausse des taux obligataires et d'inquiétudes persistantes sur la situation économie en Chine après une intervention jugée décevante de la Banque populaire de Chine (BPC) ce matin.

La BPC a abaissé son taux préférentiel de prêt à un an alors que les autorités cherchent à stimuler la demande de crédit mais elle a surpris les marchés en maintenant son taux à cinq ans alors qu'elle tente de contenir l'affaiblissement rapide du yuan. La reprise de la deuxième économie mondiale après la pandémie de Covid-19 s'avère difficile en raison de l'aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit, ce qui plaide en faveur d'un renforcement des mesures de relance de la part des autorités. "La Chine a probablement limité l'ampleur et la portée des réductions de taux parce qu'elle s'inquiète des pressions à la baisse sur le yuan", estime Masayuki Kichikawa, stratège sur la macroéconomie chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Les autorités chinoises se soucient de la stabilité du marché des devises".

En attendant le symposium de Jackson Hole et l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, en fin de semaine, les opérateurs n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté macro. Le président de la Réserve fédérale devrait adopter "un ton plus équilibré dans le Wyoming, faisant allusion à la fin du cycle de resserrement tout en soulignant la nécessité de maintenir les taux plus élevés plus longtemps", selon Anna Wong de 'Bloomberg Economics'.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, TotalEnergies gagne 2% à 58,2 euros. TotalEnergies et INPEX ont signé un accord avec PTTEP portant sur l'acquisition de l'intérêt de 100% détenu par PTTEP dans le permis AC-RL7 en Australie. Selon les termes de cet accord, qui demeure soumis à l'approbation des autorités compétentes, TotalEnergies acquerra une participation de 26% dans le permis, correspondant à sa part dans Ichthys LNG, tandis qu'INPEX acquerra les 74% restants et assurera le rôle d'opérateur. Le permis couvre une zone située en mer de Timor, à environ 250 kilomètres au nord-est des installations offshore d'Ichthys. Ce permis comprend les champs de gaz à condensats de Cash et de Maple, découverts respectivement en 2002 et 1989 puis appréciés par plusieurs autres forages. Il est prévu que le développement de ces champs contribue à l'approvisionnement à long terme de l'usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'Ichthys LNG, dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 26%, INPEX et d'autres actionnaires asiatiques minoritaires détenant les 74% restants.

* Le luxe retrouve quand la hausse grâce à l'intervention de la Banque populaire de Chine. LVMH et Hermès progressent de 1,6%.

* Kering avance de 1% à 497,5 euros. Cowen a débuté le suivi du groupe de luxe avec un conseil 'surperformer' et une cible de 670 euros.

* Saint-Gobain (+0,5% à 59,6 euros) a obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence au Canada pour l'acquisition, annoncée le 12 juin dernier, de Building Products of Canada, acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada. L'opération devrait être finalisée le 1er septembre 2023. Avec cette acquisition, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer son leadership dans la construction durable au Canada. Après l'apport du segment des clins de façade (" siding ") avec l'acquisition de Kaycan en 2022, Building Products of Canada complète l'offre de Solutions extérieures de Saint-Gobain dans le pays, renforçant ainsi les activités existantes de CertainTeed Canada, déjà leader dans les Solutions intérieures (gypse, isolation, plafonds).

VALEURS EN BAISSE

* Virbac trébuche de 3,5% à 263 euros, victime d'une note d'analyste. Stifel a en effet dégradé le dossier à 'conserver' tout en coupant sa cible de 342 à 293 euros.

* Pas de baisses significatives sur le CAC40. Worldline cède quand même encore 0,6% à 30,18 euros. Worldline reste perturbé par la fintech néerlandaise Adyen qui chute encore ce lundi, alignant une septième séance consécutive dans le rouge, au plus bas de plus de trois ans.