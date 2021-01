Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend après une incursion sous les 5.400 points

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 abandonnait encore plus de 1% ce matin en basculant sous les 5.400 points mais se reprend désormais en limitant sa baisse à -0,25% autour de 5.445 points. Il fallait bien que ça arrive et Wall Street a connu sa première séance de correction depuis un long moment hier soir, avec notamment -2,6% sur le Nasdaq. Une tendance qui s'annonce encore négative aujourd'hui.

Concernant la politique monétaire, le premier rendez-vous 2021 de la Fed n'a accouché d'aucune surprise. La Réserve fédérale américaine a en effet annoncé mercredi soir le maintien de ses taux d'intérêts directeurs à leur niveau actuel et la poursuite au même rythme de ses achats d'actifs, assurant aux marchés son soutien à long terme face à la crise du coronavirus.

Côté valeurs, Apple a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street des résultats et des ventes supérieurs aux attentes des analystes pour son 1er trimestre fiscal, à 111 Mds$! L'action de la firme à la pomme, qui évoluait ces derniers jours à des niveaux records, recule légèrement en pré-séance.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, STMicroélectronics se distingue avec un gain de près de 6% à 33,55 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs a dévoilé ce matin des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes des analystes. Sur les trois mois clos fin décembre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,24 milliards de dollars, une marge brute de 38,8% et un résultat net de 582 millions de dollars, soit 0,63 dollar par action après dilution. Le management anticipe, au premier trimestre, des ventes de 2,93 milliards de dollars, en hausse de 31,2 %, avec une marge brute de 38,5%. Le consensus tablait jusqu'ici sur des revenus de 2,61 Mds$ avec une marge de 37,7%. Signe de la vigueur de la demande, la direction prévoit d'investir environ 1,8 à 2 milliards de dollars en CAPEX en 2021.

* Valneva (+3%à 9,4 euros) a initié la production de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le nouveau coronavirus, en parallèle des études cliniques actuellement en cours, en vue d'optimiser le calendrier des livraisons potentielles du vaccin. Le recrutement des participants à l'étude de Phase 1/2 a par ailleurs été achevé et les premiers résultats de l'étude sont attendus en avril 2021. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus inactivé contre le virus en développement clinique en Europe. Un total de 150 adultes sains âgés de 18 à 55 ans a été recruté pour l'étude de Phase 1/2 initiée mi-décembre 2020.

* Dontnod Entertainment bondit de 11% à 18 euros, dopé par l'annonce de l'entrée au capital du géant chinois Tencent à la suite d'une levée de fonds de 50 ME.

* Aubay (+3%) a publié un chiffre d'affaires de 426,4 millions d'euros au titre de 2020, en croissance de +2,1% en données publiées et de -1,5% à périmètre comparable. Cette performance, obtenue dans un environnement sanitaire incertain, est supérieure à la borne haute de l'objectif qui était compris entre 420 ME et 425 ME.

VALEURS EN BAISSE

* Elior (-15% sous les 5 euros) subit d'importants dégagements après la publication d'un chiffre d'affaires en retrait de 27,7% sur les trois mois clos fin décembre, à 945 millions d'euros. Un niveau bien inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur des revenus de 1,02 MdsE.

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40, Teleperformance recule de 2% et Stellantis de 1,4%.

* Solutions 30 reste vendu, en baisse de 4% à 9,35 euros.