Mi-séance Paris : le CAC40 se reprend après 4 journées dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs profitent de la forte baisse d'hier et surtout d'une série de 4 séances nettement négatives pour réaliser quelques rachats à bon compte ce mardi, ce qui permet au CAC40 de reprendre environ 1%, autour de 6.145 points en fin de matinée. Un rebond malgré la chute du Nasdaq hier (-4,29%) et le net recul de Tokyo ce matin (-2,53%). Wall Street est quand même attendu au rebond aujourd'hui même si la tendance reste pour le moins fragile sur fond de hausse des taux d'intérêt et de ralentissement de la croissance mondiale. La situation sanitaire en Chine, qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et fait craindre une baisse marquée de la demande, pèse aussi depuis de longues séances sur la tendance.

Les investisseurs restent focalisés sur les futures hausses de taux directeurs des Banques centrales, après des gestes haussiers la semaine dernière de la part de la Réserve fédérale américaine, de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale australienne. Face à une forte inflation, encore accentuée par la guerre en Ukraine, les marchés anticipent la poursuite d'un durcissement de politique monétaire, notamment aux Etats-Unis, où les marchés à terme tablent sur un nouveau tour de vis de 50 points de base en juin, suivi d'au moins une autre hausse de 50 pb en juillet, voire en septembre, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Les chiffres de l'inflation en avril seront publiés mercredi aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne et en France. Outre-Atlantique, le consensus table sur un léger ralentissement de la hausse des prix à 8,1% en avril sur un an après 8,5% en mars, la plus forte hausse depuis 1981. Le rythme de progression de l'IPC 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, devrait également ralentir à 6% sur un an après 6,5% en mars.

VALEURS EN HAUSSE

* Les jours se suivent et se ressemblent pour Euroapi. La société spécialisée dans la fabrication des molécules chimiques pour médicaments aligne une troisième séance de vive progression ce matin, sur un gain de 5,5% à 14,55 euros. L'entreprise scindée de Sanofi a fait ses débuts sur le marché parisien vendredi à un cours de 12 euros. Le titre continue à bénéficier du soutien d'analystes qui commencent à suivre le dossier. Ce matin, ce sont la Deutsche Bank et Oddo BHF qui ont initié la couverture d'Euroapi avec un avis positif. La DB, à l'achat' avec un objectif de 20 euros, explique que compte tenu de sa position de leader sur des marchés à croissance structurelle et de ses initiatives pour devenir plus efficace suite à la scission de Sanofi, l'entreprise est bien équipée pour atteindre son objectif de croissance forte et rentable à l'avenir.

* Alstom confirme sa forme du moment, sur un gain de 3,6% à 23,6 euros. Au lendemain du très beau contrat décroché par le groupe ferroviaire en Allemagne, Stifel a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'conserver' et une cible de 23 euros. Si Alstom continue d'être un chouchou parmi les analystes, le courtier ne voit que peu de points positifs à l'histoire, si ce n'est que le titre a déjà beaucoup chuté (-52% sur un an). Situé bien en-deçà du consensus, le broker pense que les synergies issues de l'accord avec Bombardier se matérialiseront plus tard que prévu, que la pression sur les coûts des intrants entravera les efforts pour revenir aux marges d'avant la pandémie pour l'activité principale d'Alstom et que Bombardier n'atteindra pas la rentabilité d'Alstom de sitôt. Enfin, le courtier ne croit guère en l'objectif d'un taux de conversion du résultat net ajusté en flux de trésorerie libre supérieur à 80%.

* Renault gagne 0,7% à 22,6 euros. Mobilize, la marque de Renault qui propose des services flexibles autour de la mobilité, présente aujourd'hui sa stratégie pour projeter le groupe au-delà de l'automobile, générer des revenus récurrents et atteindre l'objectif de réaliser 20% du chiffre d'affaires de Renault Group d'ici à 2030. Grâce à l'utilisation des données, Mobilize peut proposer des services de mobilité, d'énergie, de financement, d'assurance, de paiements, de maintenance et de reconditionnement, et réduire le coût d'usage pour ses clients. "Ces services sont encore plus performants lorsqu'ils s'appuient sur les véhicules spécialement conçus pour les nouvelles mobilités par les équipes de Mobilize" explique la filiale de Renault. L'entité, hors Mobilize Financial Services, vise une rentabilité à deux chiffres de chacune de ses activités d'ici à 2027, avec un objectif de marge opérationnelle à l'équilibre en 2025.

* Veolia (+2% à 25,77 euros) et Saur viennent de signer une promesse unilatérale d'achat en vertu de laquelle Saur s'est engagée à acquérir des activités de Veolia dans les services mobiles de l'eau en Europe, qui font partie des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne. Le montant de la vente des actifs en question s'élève à environ 190 millions d'euros.

* Trigano (+7% à 123,4 euros) annonce avoir pu compenser l'évolution de ses coûts de fabrication par des hausses de tarifs appropriées au premier semestre de son exercice 2021-2022, suivant un calendrier lui permettant de préserver ses marges. Le résultat opérationnel courant consolidé s'est élevé à 179,3 ME et représente 12% du chiffre d'affaires (11,1% en 2020/2021). Compte-tenu d'un résultat financier de 6,8 ME, d'une charge d'impôt sur les sociétés de 46,6 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (2,2 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 141,3 ME (114,4 ME en 2020/2021) et représente 7,34 euros par action.

VALEURS EN BAISSE

* Seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40, Thales abandonne 2,1% à 115,7 euros. Il s'agit de la cinquième séance dans le rouge du groupe d'électronique de défense mais avec un cumul limité à 7%.