Mi-séance Paris : le CAC40 se relance grâce à une majorité de semestriels solides

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En hausse de 1,4% en fin de matinée, le CAC40 rattrape toutes ses pertes de la veille pour revenir autour de 7.420 à points. La pluie de résultats tombés depuis la clôture d'hier soir se traduit par un marché haussier car les bonnes surprises l'emportent sur les mauvaises nouvelles avec même quelques relèvements d'objectifs annuels.

L'autre élément clé concerne la Fed qui a décidé mercredi soir, comme attendu, de relever les taux des fonds fédéraux d'un quart de point, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, le niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2007-2009. Son président, Jerome Powell, a en outre laissé entrouverte la porte à une nouvelle hausse du coût du crédit en septembre, disant toutefois que cela dépendrait des données économiques... A ce titre, la publication à 14h30 de la première estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre sera importante.

Le marché attend également les décisions de la Banque centrale européenne qui devrait, elle aussi, opter pour un relèvement de ses taux directeurs de 25 points de base, sans pour autant signaler la fin de la remontée du loyer de l'argent.

VALEURS EN HAUSSE

* Saint-Gobain pointe en tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 4,6% à 61,2 euros. Il faut dire que le géant des matériaux de construction a dévoilé des résultats semestriels historiques tout en relevant sa guidance de marge 2023. Le groupe a confirmé pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation. Il table désormais sur l'ensemble de l'exercice sur une marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive, contre une guidance précédente de 9 à 11%. Au second semestre, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 9% et 11%.

* Carrefour progresse de 2,5% à 18,4 euros au lendemain de la confirmation ds ses objectifs annuels. Le distributeur a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 45,44 milliards d'euros, en hausse de 11,2% en données comparables, avec un résultat net ajusté, part du Groupe, en progression de 5,1% à 326 ME. Le management a confirmé ses objectifs 2023, à savoir la poursuite de la croissance de l'Ebitda, du résultat opérationnel courant et du cash-flow libre net. Dans un contexte d'inflation record en Europe, marqué par la baisse des volumes dans la plupart de ses marchés, Carrefour dit avoir démontré la solidité de son modèle et sa capacité à gérer les coûts. Il note l'accélération des ventes des produits de marque distributeur, en hausse au premier semestre de 3 points en rythme annuel pour représenter plus de 35% du chiffre d'affaires alimentaire sur la période. Les ventes dans les hypermarchés français, la principale activité du groupe dans l'Hexagone, ont augmenté sur la période janvier-juin de 6,3% sur un an. Au deuxième trimestre uniquement, elles ont progressé de 6,6%. Au Brésil, deuxième marché du groupe, Carrefour a indiqué avoir bouclé l'intégration de Grupo BIG avec six mois d'avance sur le calendrier, ayant converti un total de 129 enseignes, soit 5 de plus que l'objectif initial.

* Sopra Steria (+10% à 204 euros) est logiquement recherché après le relèvement de sa guidance annuelle de revenus. La société de services informatiques anticipe désormais avec une croissance organique 2023 "d'au moins 6%" contre "entre +3% et +5%" auparavant. Elle table toujours sur un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros.

* BNP Paribas gagne près de 4% au-dessus de 60 euros. Le résultat net part de la banque s'élève à 2.810 millions d'euros au second trimestre 2023. Il s'établissait au second trimestre 2022 à 3.093 millions d'euros (2.957 millions d'euros hors le résultat des activités destinées à être cédées). Hors l'impact des éléments exceptionnels il progresse de 16,4%. La croissance organique du Groupe compense au second trimestre 2023 les effets de la cession de Bank of the West. Le résultat net distribuable, qui sert de base au calcul du montant distribué aux actionnaires s'établit à 3.260 millions d'euros au second trimestre 2023, soit un bénéfice net par action de 4,72 euros au premier semestre 2023, en croissance de 16,8% par rapport au premier semestre 2022.

* Michelin (+2,5% à 29,4 euros) a vu son résultat net atteindre 1,22 milliard d'euros au premier semestre, contre 843 ME à fin juin 2022. La guidance 2023 est revue à la hausse avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants désormais attendu supérieur à 3,4 milliards d'euros (3,2 milliards précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions de plus de 2 milliards (1,6 milliard précédemment).

SEB grimpe de 6% à 102 euros ce jeudi, après avoir réalisé au 1er semestre 2023 des ventes de 3.612 ME, en progression interne de 1,3%. Après un début d'année négatif, avec des ventes en baisse de 3,7%, le groupe a enregistré une solide croissance organique de ses ventes au 2e trimestre à +6,8% dans un contexte macroéconomique mondial qui est resté difficile. Le Résultat Opérationnel d'Activité s'est élevé au 1er semestre 2023 à 180 ME avec une marge de 5%, contre 199 ME à fin juin 2022 avec une marge de 5,4%.

* Chahuté en début de séance, STMicroelectronics gagne désormais 4% à 48 euros. "Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 12,7% en variation annuelle. La performance de chiffre d'affaires a continué d'être portée par la croissance dans l'automobile et l'industriel, partiellement compensée par des ventes moins élevées dans l'électronique personnelle", a indiqué Jean-Marc Chéry, PDG de STMicroelectronics. Le groupe table sur des revenus nets de 4,38 milliards de dollars (3,95 milliards d'euros) au troisième trimestre, contre 4,33 Mds$ au deuxième trimestre. Sur l'exercice, il mise sur des revenus de 17,4 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 17 à 17,8 Mds$.

VALEURS EN BAISSE

* Teleperformance chute de 11% à 140 euros au lendemain d'un nouvel avertissement sur revenus et de comptes trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. Le numéro 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a indiqué que compte tenu d'un environnement macro-économique qui devrait rester difficile au second semestre, il s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires à données comparables hors " contrats Covid" comprise entre +6% et +8% cette année contre 8 à 10% espéré initialement. L'objectif de marge d'EBITA courant a en revanche été confirmé à 16%.

* Nexity signe un des gadins du jour sur le SBF120 avec une action qui dévisse de presque 10% à 16,5 euros. Le groupe immobilier a dévoilé des résultats semestriels inférieurs aux attentes des analystes et a revu à la baisse sa guidance annuelle compte tenu d'une dégradation prolongée de l'environnement économique (poursuite de la hausse des taux, diminution du nombre de prêts accordés par les banques, forte baisse des ventes aux particuliers) et du long temps de développement des opérations immobilières (environ 18 mois). Le mangement vise ainsi désormais un chiffre d'affaires 2023 de 4,3 MdsE (hors international), contre supérieur à 4,5 MdsE auparavant, et un résultat opérationnel de 250 ME contre supérieur à 300 ME auparavant. Le dividende sera certainement revu à la baisse pour refléter la dégradation attendue du RN. Les objectifs financiers 2026 sont par ailleurs suspendus et seront revus courant 2024.

* Eramet abandonne plus de 9% à 80,3 euros au lendemain de son avertissement sur résultats. Le groupe minier, dont les résultats ont fondu au premier semestre en raison de prix défavorables et d'incidents logistiques (désormais résolus), a revu à la baisse sa prévision d'Ebitda ajusté 2023 à près de 900 ME, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay, contre environ 1,1 MdE visé précédemment.

* Airbus (-2,5%) a annoncé un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes du marché au deuxième trimestre, tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'année, mais en réduisant son objectif de production à une seule cible pour 2026.