Mi-séance Paris : le CAC40 se relance avec des publications bien accueillies

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après les nouveaux records établis à Paris en clôture lundi, la tendance s'est renversée hier après-midi dans le sillage d'un indice d'inflation américain moins bon que prévu pour le mois de janvier. Le CAC40 opère quand même un rebond ce mercredi, en hausse de 0,4% autour de 7.655 points. Une tendance soutenue par quelques publications de résultats 2023, en particulier celle de CapGemini.

Les craintes se sont concentrées hier sur un ralentissement moins rapide que prévu de l'inflation, qui pourrait empêcher la Fed de réduire ses taux rapidement. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 92% d'un nouveau statu quo de la Fed le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire.

C'est aussi désormais l'hypothèse d'un statu quo qui prévaut pour le 1er mai, avec 60% de probabilité d'une fourchette inchangée de 5,25-5,50% sur les taux directeurs. La première baisse des taux n'interviendrait ainsi que le 12 juin d'après ce baromètre.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Capgemini gagne 5% à 216 euros. La marge opérationnelle du groupe de services informatiques atteint 13,3% du chiffre d'affaires 2023, soit 2.991 millions d'euros, en hausse de +4% en valeur par rapport à 2022. Cette amélioration de 30 points de base est supérieure à l'objectif d'une progression de 0 à 20 points de base fixé pour 2023. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 mai 2024 le versement d'un dividende de 3,40 euros par action. Les prises de commandes s'élèvent à 23.887 millions d'euros, en hausse de +2,6% à taux de change constants par rapport à 2022. Le ratio "book-to-bill" s'établit ainsi à 1,06 pour l'exercice 2023, et à 1,18 pour le 4ème trimestre. Cela reflète une dynamique commerciale soutenue malgré l'allongement des cycles de décision.

* Vicat (+5% à 35,2 euros) a publié ses comptes 2023 et laisse entrevoir la distribution d'un beau dividende aux actionnaires... En effet, sur la base des résultats annuels 2023 et d'un résultat net par action de 5,76 euros, en progression de +65,5% par rapport à 2022, le Conseil d'Administration de Vicat a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée générale du 12 avril, la distribution d'un dividende de 2 euros par action.

* Air Liquide (+0,7% à 169,6 euros) a indiqué avoir établi en 2023 un nouveau record en signant 62 nouvelles petites unités de production de gaz, installées directement sur les sites de ses clients, dans les domaines de l'industriel marchand et de l'électronique.

* Le groupe audiovisuel M6 (+2% à 12,5 euros) a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 1.315,6 ME, en très légère baisse de -0,7% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires publicitaire se tasse de -1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905 ME, en baisse de -2,2%, suivant la même tendance que le marché. Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 300,7 ME, en recul de -10,6%, affichant une marge opérationnelle de 22,9%. Le résultat net attribuable au groupe s'élève à 234,1 ME, en hausse de +45% par rapport à 2022. La trésorerie nette est en hausse de 61,6 ME et s'élevait à +343,6 ME fin 2023. Un dividende de 1,25 euro sera proposé.

* Haulotte Group gagne 3% à 2,58 euros. Le bon niveau d'activité de la fin d'année 2023 permet à Haulotte Group d'envisager une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche de +4% de son chiffre d'affaires en 2023. Dans un marché qui devrait poursuivre la consolidation observée au deuxième semestre 2023, Haulotte prévoit un chiffre d'affaires stable pour 2024.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse significative parmi les valeurs du CAC40 sur la matinée.

* Crédit Agricole cède 0,2% à 12,17 euros. Goldman Sachs est à la vente sur Crédit Agricole avec un objectif ramené de 12,20 à 12 euros.