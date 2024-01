Mi-séance Paris : le CAC40 se relance à nouveau au-dessus des 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris continue à alterner les séances de légère baisse ou de hausse autour des 7.400 points. On repart ce mercredi au-dessus de ce niveau, en hausse de 0,6% à 7.435 points en fin de matinée. Les publications annuelles commencent à s'étoffer et animent progressivement le palmarès.

Wall Street est resté proche de ses sommets mardi soir, à la suite d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Le S&P 500 a progressé de 0,29% à 4.864 pts, contre un repli de 0,5% à 37.905 pts pour le Dow Jones. Le Nasdaq s'est affiché en hausse de 0,43% à 15.425 pts.

Selon les dernières données PMI flash de janvier, l'activité globale des entreprises privées de la zone euro a enregistré son plus faible repli depuis six mois, les contractions s'étant néanmoins poursuivies tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, en raison notamment d'une baisse continue de la demande.

VALEURS EN HAUSSE

* Le luxe reste bien orienté : Kering gagne plus de 2% , LVMH 1,5% et Hermès 1%. LVMH sera le premier du secteur à publier ses résultats 2023 demain après la clôture.

* Unibail-Rodamco-Westfield grimpe de près de 4% à 67 euros. Exane BNP Paribas est passé à 'surperformer' en visant un cours de 80 euros.

* Imerys bondit de 9% à 30 euros, bien aidé par une note d'Oddo BHF. L'analyste rappelle que lors du CMD de novembre 2022, le groupe a présenté plusieurs minéraux à la croissance intéressante susceptibles de devenir un blockbuster. Il avait mentionné la JV Quartz Corporation dans son feedback mais était loin de penser à un avenir aussi radieux. La Quartz Corporation a été créée en 2011 en JV à 50% avec Norsk Mineral, spécialisé dans l'extraction et transformation de quartz de haute pureté (QHP).

* Compagnie des Alpes (+0,4%) a annoncé un chiffre d'affaires de 200,3 ME pour le premier trimestre de son exercice 2023-2024 (période du 1er octobre au 31 décembre 2023). Il ressort à un niveau presque équivalent à celui du 1er trimestre de l'exercice précèdent (-1%) alors même que les vacances scolaires de Noël françaises n'ont débuté cette année que le 23 décembre, contre le 17 décembre l'an dernier. Le groupe ajoute que la clôture au 31 décembre masque ainsi le fort dynamisme de ses activités dans ses trois métiers. Dans les Domaines skiables et activités outdoor, l'activité mesurée du 1er octobre 2023 au 12 janvier 2024 est estimée en hausse d'environ 9% par rapport aux mêmes dates de l'an dernier. Pour ce qui concerne l'hébergement, le taux d'occupation de MMV a atteint 97% pendant la période des vacances de Noël. Dans les Parcs de loisirs, l'activité mesurée du 1er octobre 2023 au 7 janvier 2024 est estimée en hausse d'environ 8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Compte tenu de ce dynamisme, du bon niveau d'enneigement dans les domaines et des bons niveaux de réservations, notamment pour les vacances scolaires de février, la Compagnie des Alpes se dit très confiante pour le coeur de la saison qui s'annonce.

VALEURS EN BAISSE

* La baisse l'emporte sur le titre Alstom. Malgré une ouverture dans le vert, l'action du géant des équipements ferroviaires recule désormais de 6% à 11,2 euros. Le groupe a notamment fait état de 5,45 MdsE de commandes sur le trimestre, en hausse de 5,8% en variation publiée. Un niveau supérieur aux attentes des analystes. Le management, qui a confirmé ses objectifs annuels, a souligné que "les processus de cession d'actifs progressent" et a confirmé la fourchette de cessions visant à générer entre 500 et 1 milliard d'euros. "La faisabilité et le dimensionnement d'une augmentation de capital (avec droits de préemption pour les actionnaires) sont étudiés en parallèle", a également indiqué Alstom. Le groupe annoncera en mai, lors de la publication de ses résultats annuels 2023-2024, la ventilation de son plan de désendettement de deux milliards d'euros. Au regard de cette publication, l'option de l'augmentation de capital est "plus probable qu'auparavant", estime cependant JP Morgan...

* Stellantis recule de 0,3% à 19,5 euros ce mercredi, alors que HSBC est repassé de 'acheter' à 'conserver' sur le dossier avec un objectif de cours ramené de 24 à 22 euros.

* Airbus redonne 1,3% à 146 euros, alors que le groupe a battu une série de records boursiers ces derniers jours... Parmi les derniers avis de brokers, Barclays surpondère Airbus, tout en réhaussant son objectif de 152 à 154 euros, tandis que Jefferies est à l'achat avec une cible relevée plus franchement de 150 à 170 euros.