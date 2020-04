Mi-séance Paris : le CAC40 se redresse un peu

Le CAC40 repart de l'avant depuis ce matin mais ne reprend qu'une petite part du terrain abandonné hier (+0,7% à 4.384 points après la chute de -3,76% hier). Les investisseurs ont du mal à dépasser les 4.500 points, conscients que le rebond dépasse les 20% depuis les plus bas en séance du début de crise juste au-dessus des 3.600 points. Et aucun élément n'apparaît susceptible de les motiver à pousser encore davantage la prise de risque. Par exemple, le livre Beige de la Fed s'est transformé en livre Noir hier ! L'institution a souligné que les mesures de restriction prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis".

Ce jeudi, on suivra particulièrement le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage. Après les deux précédentes qui ont fait l'effet d'une bombe tant les données étaient massives, il devrait confirmer le choc observé sur l'économie américaine : le consensus attend 5,1 millions d'inscriptions. Après 6,6 millions la semaine précédente et un total de 16,53 millions sur les trois dernières semaines !

Un facteur important va cependant continuer à limiter le potentiel de baisse du marché parisien : l'AMF a fait savoir que l'interdiction de les ventes à découvert, en vigueur depuis le 17 mars pour un mois, demeure justifiée car "les circonstances exceptionnelles actuelles restent à ce jour une menace sérieuse pour la confiance des marchés". La mesure est renouvelée jusqu'au 18 mai, avec la possibilité de la prolonger à nouveau.

VALEURS EN HAUSSE

* Très engagé dans la recherche contre le Covid-19 , Sanofi enchaîne une quatrième séance de hausse (+1,9% à 84,4 euros).

* TechnipFMC reprend 8% à 7,2 euros alors que le baril de pétrole se redresse un peu : +2,5% pour le Brent à 28,4 dollars après deux séances de chute.

* bioMérieux (+2% à 106 euros) : le chiffre d'affaires a atteint 769 millions d'euros, contre 632 millions d'euros au premier trimestre 2019, soit une croissance de 21,5%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, a atteint 20,8% du fait de la demande exceptionnelle pour les tests de biologie moléculaire nécessaires dans le contexte de l'épidémie de COVID-19. bioMérieux annonce suspendre ses objectifs 2020 publiés le 26 février dernier et qui comprenaient, comme annoncé, "des incertitudes, telles qu'appréciées à la date de publication, liées à l'épidémie de coronavirus COVID-19 et notamment ses conséquences possibles sur l'économie chinoise au premier semestre".

* Vinci remonte de 3,5% à 73 euros. Le groupe avait confirmé hier le gain d'un contrat de plusieurs milliards d'euros au Royaume-Uni en groupement avec Balfour Beatty pour le génie civil du projet de ligne à grande vitesse HS2. Le chantier démarrera à l'été 2020 dans le strict respect des mesures sanitaires requises en raison de l'épidémie de Covid-19 et devrait durer 74 mois. Au plus fort de l'activité, le projet emploiera 10.000 personnes.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, le groupe hôtelier Accor perd encore 3% à 24,88 euros.

* EDF (-5% à 7,2 euros) estime que sa production nucléaire annuelle sera de l'ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022. EDF avait produit 379,5 térawattheures d'électricité nucléaire en 2019.

* Groupe ADP perd 2% à 86 euros. Depuis le début de l'année, le trafic est en baisse de 10,1% avec un total de 44,5 millions de passagers accueillis et le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 20,9% avec un total de 18,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance à Paris Aéroport est en diminution de 19,3%.

* Virbac (-4,65% à 160 euros) : au premier trimestre le chiffre d'affaires s'est élevé à 247,7 ME, en nette progression de +13,9% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, la croissance ressort à +14,3%. Le groupe table à ce stade sur un repli de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2020, et très probablement également sur l'année 2020. Pour autant, en raison des incertitudes liées au nombre de pays touchés par les mesures de confinement, à la magnitude des impacts de ces mesures sur l'activité, à la durée de la progression de l'épidémie et donc à la durée des périodes de confinement, il n'est pas possible au groupe, à ce jour, d'évaluer précisément l'ampleur du repli de l'activité sur l'ensemble de l'année. Par voie de conséquence, il est aussi difficile de confirmer à ce stade l'objectif d'un ratio d'EBITA autour de 15% autour de 2022, à taux et périmètre constants.

* Valeo perd 3% à 14,9 euros. Goldman Sachs est négatif sur Valeo avec un objectif de cours ramené de 15 à 14 euros.