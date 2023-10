Mi-séance Paris : le CAC40 se redresse au-dessus des 7.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La plupart des places boursières repartent de l'avant ce mardi après des commentaires rassurants de membres de la Réserve fédérale et une nette accalmie sur les taux obligataires. Le CAC40 gagne 1,4% en fin de matinée à 7.120 points. Le rendement des OAT 10 ans redescend notamment à 3,37%.

Les investisseurs ont apprécié les propos de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, qui a expliqué lundi que la hausse des rendements du Trésor et les conditions financières plus restrictives pouvaient suffire à faire tout ou partie du travail de la banque centrale, qui n'aurait pas à relever davantage ses taux. Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a insisté sur la prudence avec laquelle devait procéder la banque centrale, qui risquait d'en faire trop alors que les rendements sont élevés...

VALEURS EN HAUSSE

* LVMH reprend 1,6% à 722 euros avant la publication des ventes du troisième trimestre après la clôture. Le consensus 'Bloomberg' table sur des revenus de 21,15 milliards d'euros, soit une croissance organique de 11,85%. La division 'mode et maroquinerie' devrait afficher une progression interne de 11,2% tandis que l'Asie et l'Europe devraient compenser le coup de mou aux Etats-Unis.

* En tête du CAC40, Alstom remonte de 5% à 13,7 euros, après 40% de perdu en trois séances en lien avec l'avertissement sur la trésorerie d'exploitation.

* Renault gagne 4% et Stellantis près de 3%. Les candidatures sont ouvertes pour les marques automobiles commercialisées en France qui veulent soumettre leurs modèles électriques pour bénéficier du nouveau bonus écologique gouvernemental, dont les règles vont être durcies pour tenir compte du bilan carbone de l'ensemble du cycle de production.

* Fnac Darty s'adjuge 9% à 24,3 euros. Le distributeur de produits culturels a remporté une importante victoire judiciaire hier en Angleterre. La Cour d'appel de Londres a en effet finalement rendu un jugement en faveur de Fnac Darty dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group par Darty en 2012. Fnac Darty devrait ainsi recevoir, d'ici la fin de l'année, la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d'intérêts. L'impact sur la trésorerie est estimé à environ +130 millions d'euros.

* En baisse ce matin, Maisons du Monde gagne finalement près de 4% à 6,28 euros, après son 'profit warning' très attendu. Pénalisée par une dégradation de la consommation non alimentaire au second semestre, en particulier dans le secteur de la maison et de l'ameublement, l'enseigne prévoit désormais une baisse de 10% de son chiffre d'affaires 2023 contre un recul " low-to-mid-single digit " auparavant. Le résultat opérationnel 2023 (EBIT), annoncé jusqu'à présent entre 65 et 75 millions d'euros, devrait finalement tomber entre 40 et 50 ME et le free cash-flow entre 20 et 30 ME (de 40 à 50 ME auparavant). Dans ce contexte dégradé, Maisons du Monde va encore accélérer la mise en oeuvre de son plan 3C axé sur le Client, les Coûts et le Cash pour le quatrième trimestre 2023.

VALEURS EN BAISSE

* Après avoir eu beaucoup de mal à coter ce matin face à l'afflux vendeur, Euroapi s'effondre de près de 55% à 5,4 euros au lendemain de son gros avertissement sur résultats. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques table désormais sur une croissance annuelle comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment. Euroapi explique ce ralentissement par des ventes plus faibles que prévu au quatrième trimestre pour l'activité CDMO ou par des programmes de réduction des stocks chez certains clients pour API Solutions. La marge de Core EBITDA devrait désormais se situer entre 9% et 11%, contre 12,5 % et 13,5% attendu précédemment. Les objectifs en matière d'investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 millions d'euros.

* Sanofi, qui est encore actionnaire à près de 30% du capital d'Euroapi, recule de 1% à 101,6 euros.

* Ubisoft chute de 8,57% à 26,4 euros. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé que son jeu de tir à la première personne (FPS) XDefiant serait retardé, car un récent test public a montré des " incohérences dans l'expérience de jeu ". Ubisoft n'a pas divulgué de nouvelle date de sortie alors que le groupe prévoyait en juin de lancer le jeu "cet été". "L'équipe va continuer à travailler sur ces problèmes et à les tester pour s'assurer que nous atteignons notre objectif d'être le meilleur jeu de tir arcade de sa catégorie", a indiqué Ubisoft dans un post sur 'X'.