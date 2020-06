Mi-séance Paris : le CAC40 se redresse après sa chute matinale

La volatilité reste de mise avec un CAC40 en nette baisse ce lundi. Après avoir reperdu près de 7% la semaine dernière alors que la semaine précédente avait connu un violent rebond de presque 11%, l'indice de la bourse de Paris abandonnait encore 3% ce matin avant de limiter son repli à 1% en fin de matinée autour de 4.790 points.

Les marchés (alimentaires!) chinois font de nouveau parler d'eux et relancent la crainte d'une 2ème vague. C'est sur l'un d'eux qu'un retour du virus a été détecté. Des étals de saumons seraient en cause. Le reconfinement en urgence de plusieurs quartiers à Pékin ce week-end a semé le trouble parmi les investisseurs qui s'inquiètent des conditions incertaines de redémarrage de l'économie internationale, alors que les Amériques continuent aussi d'être durement secoués par la pandémie, en particulier aux Etats-Unis et au Brésil...

Pékin a fait état de 36 nouveaux cas de coronavirus lors de la journée du 14 juin, un bilan identique à la journée précédente, qui était le plus élevé dans la capitale chinoise depuis la fin mars. Aux Etats-Unis, 25.000 nouveaux cas ont été comptabilisés samedi, le bilan le plus élevé depuis le 2 mai, en raison notamment d'une hausse du nombre de personnes testées. En France, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé une accélération du déconfinement dès ce lundi notamment pour le secteur de la restauration.

* Seule hausse significative sur le CAC40, Atos gagne 2% à 71 euros.

* Valeo progresse de 1,6% à 22,35 euros. Bank of America est passé à l''achat' sur l'équipementier automobile en visant 27 euros.

* Vicat gagne 1,7% à 26,5 euros. Citigroup a rehaussé son objectif de cours de 30 à 33 euros.

* Société Générale et BNP Paribas reculent de 1,5%. Barclays a abaissé de 'pondération en ligne' à 'sous-pondérer' sa recommandation sur BNP Paribas avec un objectif de cours réduit de 40 à 37,2 euros. Barclays a aussi dégradé la Société Générale à 'sous-pondérer' en ramenant son objectif de cours de 23 à 17,7 euros.

* Air France KLM reperd 2% à 4,73 euros. Redburn a dégradé Air France KLM et Lufthansa à 'vendre'.

* Verallia cède 1% à 25,20 euros. Environ 130 départs seraient envisagés pour les six usines verrières de Verallia France, dont environ 80 sur le site de Cognac. Le groupe va démarrer une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel le 22 juin.

* Sodexo perd près de 4% à 61,6 euros. Le titre, qui sortira du CAC40 le 22 juin prochain, est pénalisé ce lundi par une note de Goldman Sachs qui a dégradé la valeur à 'vendre' tout en réduisant sa cible de 68 à 61 euros.

* Les mauvaises nouvelles en Chine impactent le secteur du luxe avec LVMH et Kering en baisse de 2%.