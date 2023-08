Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche des 7.300 points, le compartiment technologique en grande forme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Dans une actualité très limitée, le CAC40 confirme son rebond avec un gain de 1,3% à 7.290 points ce mardi en fin de matinée. Si le compartiment technologique profite de l'envolée de Nvidia hier à Wall Street, la nouvelle poussée des taux obligataires n'est pas une bonne nouvelle pour le marché actions. Le taux des Treasuries à dix ans a touché ce matin dans les échanges en Asie un pic à 4,366%, dépassant son dernier sommet d'octobre pour atteindre un plus haut de 16 ans. Il recule néanmoins légèrement désormais à 4,31%. Le 10 ans français se stabilise pour sa part autour de 3,20%.

Dans ce contexte, et alors que la solidité de l'économie américaine plaide pour des taux plus élevés pendant plus longtemps, les investisseurs ont les yeux rivés sur le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole (Wyoming) où doit s'exprimer en fin de semaine le président de la Banque centrale, Jerome Powell. "Chaque augmentation (ndlr : des taux) progressive à partir d'ici ne fait qu'augmenter le risque d'un ralentissement beaucoup plus marqué en 2024 et peut-être même d'une récession", indique à 'Bloomberg TV' Lori Heinel, directrice des investissements chez State Street Global Advisors. "Donc, tant que l'inflation reste maîtrisée, nous pensons qu'ils feront une pause".

Les deux tiers des 602 personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête 'Markets Live Pulse' de l'agence affirment que la Fed n'a pas encore vaincu l'inflation. Et plus de 80% des spécialistes interrogées estiment que le discours de fin de semaine de J.Powell renforcera le message belliciste de la Réserve fédérale. Le secteur bancaire sera également surveillé ce mardi après que l'agence S&P Global eut abaissé la note de crédit de plusieurs banques américaines, suivant une décision similaire de Moody's début août.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, STM gagne 2,8% à 43,7 euros avec l'influence positive du spécialiste américain des processeurs et cartes graphiques Nvidia qui rebondissait hier soir de 8,5% vers les 470$ à Wall Street, non loin des sommets historiques à l'approche des trimestriels attendus mercredi soir. Nvidia est la valeur qui a sans doute le plus profité à Wall Street ces derniers mois de l'incroyable engouement autour de la thématique de l'intelligence artificielle. À l'approche des résultats du deuxième trimestre, de nombreux analystes ont livré des commentaires positifs et renforcé leurs estimations.

* Ubisoft bondit de 7% à 28,8 euros. L'éditeur de jeux vidéo a signé un accord lui donnant les droits de Cloud Streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à Ubisoft de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en "cloud streaming" à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels. Ce deal, dont le montant financier n'a pas été dévoilé, permettra ainsi à Ubisoft de continuer à renforcer l'offre de contenu de son service d'abonnement Ubisoft+, ainsi que d'accorder des licences d'accès en streaming au catalogue actuel de jeux d'Activision Blizzard, ainsi que toute nouvelle sortie, aux entreprises de Cloud Gaming, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles. Cet accord permettra d'élargir les possibilités d'accès pour les joueurs à l'ensemble des services de streaming.

* Nexans gagne 4,5% à 76,5 euros. Goldman Sachs a revalorisé Nexans de 114 à 116 euros ('achat').

* TotalEnergies (+1,2% à 58,3 euros) a signé un accord avec CapeOmega Carbon Storage, filiale à 100% de CapeOmega, portant sur l'acquisition de la participation de 40% détenue par CapeOmega dans un permis d'exploration pour du stockage de CO2 (projet " Luna "). Situé à 120 kilomètres au large de Bergen, par une profondeur d'eau de 200 mètres, le permis couvre une surface de 453 km2. Il jouxte le permis sur lequel le projet "Northern Lights" de stockage de CO2 (TotalEnergies, 33%) est en cours de développement et dont la première phase doit démarrer en 2024.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune valeur du CAC40 n'évolue en baisse mais Pernod Ricard flirte avec la ligne rouge alors que JP Morgan a réitéré son avis 'vendre' tout en coupant sa cible de 220 à 200 euros.