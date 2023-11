Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche des 7.300 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 grappille encore quelques points ce jeudi, en hausse de 0,2% autour de 7.275 points dans un marché calme alors que Wall Street sera fermé aujourd'hui pour cause de Thanksgiving.

Les cours de l'or noir restent sous pression. L'annonce du report inattendu de la prochaine réunion de l'Opep au 30 novembre a provoqué de gros dégagements hier et continue à peser sur le brut. Le baril de Brent pour livraison janvier abandonne 1% à 81 dollars à Londres tandis que le baril de WTI de même échéance rend aussi 1% à 76,5$ dans les échanges électroniques sur le Nymex. L'Arabie Saoudite a fait part de son mécontentement à l'égard des niveaux de production des autres membres de l'OPEP et les spéculations vont depuis bon train. Les équipes de Goldman Sachs affirment qu'il existe une "probabilité subjective forte de 35%" que l'alliance procède à une réduction plus importante en guise d'assurance contre une faiblesse potentielle du marché au premier trimestre 2024.

VALEURS EN HAUSSE

* LDC grimpe de près de 4% à 145,5 euros après une solide publication semestrielle et le relèvement de sa guidance de résultat opérationnel courant annuel. Le spécialiste de la volaille vise désormais un ROC supérieur à 350 ME à comparer aux 300 ME réalisés sur l'exercice précédent, pour un chiffre d'affaires qui devrait dépasser les 6 MdsE.

* TotalEnergies reprend 1,4% à 62,7 euros malgré l'orientation des prix du pétrole.

VALEURS EN BAISSE

* LVMH cède 0,4% autour de 710 euros. Moody 's a relevé la note de crédit long terme de LVMH de 'A1' à 'Aa3'. La perspective est ' stable'. Cette mise à niveau reflète la position de longue date de LVMH en tant que leader mondial des produits de luxe personnels, son historique de performances opérationnelles solides et constantes, qui se sont traduites par une croissance et une rentabilité accrues, et sa résilience dans des périodes plus difficiles. La décision prend également en compte des indicateurs de crédit robustes et les attentes de l'agence selon lesquelles LVMH maintiendra une politique financière conservatrice et une stratégie d'acquisition visant principalement des transactions ciblées.

* Orpea poursuit logiquement sa baisse d'environ 15% à 0,28 euro alors que la période de souscription à la première augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros est ouverte jusqu'à lundi prochain, au prix de 0,0601 euro par action nouvelle. Ce renflouement devrait principalement se faire par compensation de créances. L'augmentation de capital d'apurement fait en effet l'objet d'engagements de souscription à titre de garantie par les créanciers non sécurisés d'Orpea par voie de compensation de créances à concurrence de la part de l'émission qui n'aurait pas été souscrite par les détenteurs de DPS.