Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche des 6.000 points

Le CAC40 a brièvement retrouvé les 6.000 points dans la matinée et progresse de 0,9% autour de 5.990 points vers la mi-journée, s'accordant ainsi une troisième séance de vif rebond. Hier, Wall Street a terminé en très vive hausse, porté par les bons résultats de plusieurs sociétés (voir plus bas) et l'Asie boursière, ce matin, a clôturé aussi dans le vert, Tokyo signant même un gain de plus de 1%.

L'épidémie de coronavirus n'est pourtant pas endiguée : Pékin a ainsi annoncé une nouvelle aggravation du bilan humain de l'épidémie, avec 490 morts et 24.324 cas d'infection recensés mardi soir dans le pays. Cette hausse du nombre de décès est la plus marquée sur 24 heures depuis le début de l'épidémie. Les opérateurs saluent cependant les avancées potentielles sur le traitement du coronavirus chinois, après certains rapports faisant état d'un médicament découvert par une université chinoise. Dans le même temps, des chercheurs britanniques affirment être parvenus à une avancée significative en vue d'un vaccin potentiel.

Stéphane Monier, Responsable des investissements chez Lombard Odier, souligne que les effets du coronavirus sur l'économie chinoise seront sévères au premier trimestre. Il estime que les comparaisons avec l'épidémie de SRAS de 2003 sont d'une utilité limitée, notamment parce que la Chine pèse davantage dans l'économie mondiale et que le cycle économique est aujourd'hui dans une phase différente.

VALEURS EN HAUSSE

* BNP Paribas (+0,6% à 49,6 euros) a publié ce mercredi matin des résultats meilleurs que prévu sur le quatrième trimestre 2019, principalement en raison de ses activités de marché. En revanche, la direction de l'établissement du Boulevard des Italiens a prévenu s'attendre cette année à une baisse de ses revenus dans la banque de détail. BNP Paribas indique que son résultat net a crû de 28,2% entre octobre et décembre à 1,85 milliard d'euros, rapportés à des revenus qui ont progressé sur la période de 11,5% à 11,33 milliards d'euros. D'après le consensus de place, les analystes anticipaient un résultat net de 1,7 milliard d'euros...

* Vinci (+2,5% à 104,8 euros) a annoncé mercredi s'attendre en 2020 à une croissance plus limitée qu'en 2019, année au cours de laquelle son chiffre d'affaires a progressé de 10% et son résultat opérationnel de 15%. Vinci a annoncé pour 2019 un chiffre d'affaires de 48,1 milliards d'euros (+10%), un résultat opérationnel de 5,7 milliards (+15%) et un résultat net de 3,3 milliards (+9%).

* LVMH gagne 1,3% à 416 euros. Les actionnaires de Tiffany ont approuvé l'offre de rachat présentée par LVMH. LVMH précise que les actionnaires du joaillier américain ont accepté cet accord "à une très large majorité" lors d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue mardi. L'accord annoncé le 25 novembre 2019 porte sur l'acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135 dollars par action payable en numéraire, valorisant Tiffany à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars. La finalisation de l'opération est toujours prévue pour le milieu de l'année 2020, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles.

* L'Oréal (+0,6% à 263 euros) a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le holding d'investissement français Impala en vue de la cession de sa marque Roger & Gallet. La maison de parfum, que le géant français des cosmétiques a rachetée en 2008, a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros, précise L'Oréal dans un communiqué.

* Air France KLM s'adjuge environ 5% à 9,2 euros. A l'image des autres transporteurs européens, la valeur est soutenue par les propos rassurants du patron d'International Airlines Group (IAG). Lors d'un évènement sectoriel organisé à Doha, Willie Walsh a affirmé que l'impact global du coronavirus sur la demande mondiale de transport aérien sera marginal. Le dirigeant a précisé ne pas voir d'effet sur la demande des compagnies aériennes qu'il possède, à l'exception des vols annulés vers la Chine. Selon lui, l'industrie aérienne est "sans aucun doute" suffisamment saine et forte pour absorber un ralentissement important de l'économie chinoise. L'aviation reste aussi sûre que toute autre forme de transport de masse à la suite de l'apparition du nouveau coronavirus, a par ailleurs déclaré le directeur général de Qatar Airways, Akbar Al Baker.

VALEURS EN BAISSE

* En forte baisse ce matin, Bénéteau ne perd plus que 1% à 9,86 euros. Le groupe a présenté hier soir ses perspectives financières de l'exercice 2019-2020. On savait que l'objectif d'une marge opérationnelle courante hors MCY à 8,5% n'était plus d'actualité. Le groupe prévoit une marge stable en données publiées (6,1% pour l'exercice précédent), compte tenu de la poursuite de la hausse des amortissements relatifs aux récents lancements. Le chiffre d'affaires est attendu en progression de 2% à 4% (en données publiées et à taux de change constant) et l'EBITDA devrait progresser de 4% à 6% en données publiées, sous l'effet de la croissance de l'activité, de l'amélioration de l'efficience des sites de production et d'une gestion plus serrée des frais généraux.

* Eutelsat cède 1% à 13,7 euros. Exane BNP Paribas a dégrade le titre à 'neutre' en visant 13 euros contre 20 euros auparavant.

* Seule baisse significative sur le CAC40, Engie recule de 2% à 15,3 euros.