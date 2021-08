Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche de ses records absolus

LA TENDANCE

La tendance reste globalement optimiste sur les marchés en Europe, après la nouvelle avancée d'hier malgré les tensions géopolitiques qui ressurgissent autour du dossier iranien, tandis que les publications d'entreprises continuent de soutenir la tendance. Le CAC40 grimpe de 0,55% à 6.760 pts ce mercredi midi et affiche 5 hausses sur les 6 dernières séances. Les 6.700 points ont été dépassés hier pour la première depuis presque 21 ans et le CAC40 n'est plus qu'à moins de 200 points de ses records absolus du 4 septembre 2000 à 6.944,77 points..

Aux Etats-Unis, le S&P 500 a établi hier un nouveau sommet historique à 4.423 pts (+0,82%), porté également par les publications trimestrielles.

VALEURS EN HAUSSE

* Schneider enchaîne les records boursiers sur les 145 euros ce mercredi, encore en hausse de 1,3%, alors que le broker Berenberg a relevé son cours cible de 160 à 165 euros sur le dossier. Parmi les autres notes d'analystes, le Crédit Suisse est aussi toujours à l'achat et a remonté son objectif de cours à 160 euros, tandis que JP Morgan a réhaussé le sien de 145 à 160 euros. Le Chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 7,2 Milliards d'euros au deuxième trimestre 2021, en croissance organique de +24 % (environ +6% par rapport au deuxième trimestre 2019). Le Chiffre d'affaires du groupe est de 13,8 milliards d'euros au premier semestre 2021, en croissance organique de +19% (environ +6% par rapport au premier semestre 2019).

* La Société générale grimpe encore de 1,9% à presque 27 euros, alors que le groupe a annoncé relever hier ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses. L'établissement a dégagé un bénéfice net de 1,44 MdE au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 MdE un an plus tôt. Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 32 à 34 euros, JP Morgan vise quant à lui 36 euros, contre 34 euros. Morgan Stanley a pour sa part remonté le curseur de 32 à 35 euros et RBC a relevé le sien de 27 à 30 euros.

* L'Oréal remonte encore de 0,7% à 397 euros. Le broker HSBC a revu à la hausse son objectif de cours de 327 à 358 euros dans la foulée de la croissance du chiffre d'affaires du groupe qui est ressortie à +20,7% sur le premier semestre.

* Thales (+1,6% à 89 euros) a signé un accord en vue de céder son activité de signalisation ferroviaire au japonais Hitachi Rail pour une valeur d'entreprise de 1,66 Milliard d'euros. Cette opération, dont la clôture devrait intervenir fin 2022 ou début 2023, va permettre à Thales de renforcer son "positionnement stratégique sur trois grands marchés porteurs à long terme : Aérospatial, Défense & Sécurité, Identité & Sécurité numériques, ce qui permettra d'accélérer la progression de la marge d'EBIT et de poursuivre le désendettement". Le produit de cette cession "renforcera le bilan de Thales et libérera un niveau de trésorerie significatif", est-il souligné dans le communiqué.

* Renault et Stellantis prolongent leur hausse de 2%.

* Maurel & Prom monte de 1,2% à 1,91 euro ce mercredi, après l'annonce d'une nette progression des résultats financiers avec un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 32% à 188 M$ (142 M$ au S1 2020), un excédent brut d'exploitation en forte progression à 117 M$ (18 M$ au S1 2020) et un résultat net courant de 33 M$ (-61 M$ au S1 2020). Le groupe affiche 25.182 bep/j de production en part M&P au premier semestre, dont 15 189 b/j sur le permis d'Ezanga au Gabon avant la reprise des forages de développement qui a eu lieu mi-juillet. Le prix de vente moyen de l'huile ressort à 63 $/b, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (34,6 $/b au S1 2020 et 45,5 $/b au S2 2020).

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40 : Veolia cède 1,1% à 27,4 euros mais avait été soutenu en fin de semaine dernière par le relèvement de ses objectifs 2021.