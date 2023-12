Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche de ses records !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le luxe qui remonte et aucune baisse significative parmi les valeurs du CAC40 : voilà qui explique la nouvelle hausse de la bourse de Paris en cette fin de semaine. De quoi propulser le CAC40 juste au-dessus des 7.500 points, en hausse de 1,05% en fin de matinée. L'indice principal de la bourse de Paris porte ses gains 2023 à plus de 15% et n'est plus qu'à moins de 80 points des plus hauts du mois d'avril (7.581 points).

A suivre cet après-midi le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi du mois de novembre (consensus FactSet à 3,9% de chômage, 172.500 créations de postes dont 145.000 dans le privé, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

VALEURS EN HAUSSE

* Les trois acteurs du luxe présents dans le CAC40 sont en tête du palmarès aujourd'hui : Kering et LVMH gagnent près de 3% et Hermès 1,7%. Kering et LVMH restent pourtant encore éloignés de leurs plus hauts mais Hermès s'en rapproche davantage.

* Vivendi gagne 2,7% à 8,92 euros. Six petits mois : la durée de la courte période au cours de laquelle Vivendi aura évolué en dehors du CAC40. Euronext a en effet annoncé hier soir, à l'issue de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, le retour du groupe de média et de divertissement dans l'indice phare parisien. La société dirigée par Arnaud Roy de Puyfontaine remplacera Worldline à compter du 18 décembre. Une réintégration express saluée par le marché.

* Thalès progresse de 1,3% à 137,3 euros ce vendredi, alors que la Deutsche Bank reste à l'achat sur le groupe de défense et ajuste sa cible de 158 à 166 euros dans un contexte géopolitique toujours aussi tendu.

* Rexel avance de 0,7% à 23,6 euros. Le titre du spécialiste de la distribution professionnelle de matériel électrique fait ainsi fi d'une note de JP Morgan qui a abaissé sa recommandation à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 28 à 25 euros.

* Genfit grimpe de 8% à 3,32 euros après avoir annoncé des perspectives actualisées pour 2024 "en conséquence de récents progrès"... Concernant élafibranor dans la PBC, Genfit indique qu'Ipsen a fait d'importants progrès depuis l'annonce des données intermédiaires positives de l'essai pivot de phase 3 ELATIVE en juin 2023, avec une présence "importante et remarquée" lors du congrès 'AASLD The Liver Meeting' et la présentation de données complémentaires de dernière minute de l'essai ELATIVE démontrant en particulier une amélioration statistiquement significative de scores multidimensionnels pour l'évaluation du prurit, ainsi que la publication des résultats intermédiaires de l'essai de Phase 3 ELATIVE dans le New England Journal of Medicine et la validation du dépôt réglementaire obtenue aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni moins de 6 mois après la publication des résultats intermédiaires de Phase 3 - et obtention d'un examen prioritaire du dossier de NDA par la FDA américaine avec une date cible du PDUFA fixée au 10 juin 2024.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse significative parmi les valeurs du CAC40.

* Ubisoft, qui a annoncé hier soir la sortie d'Avatar : Frontiers of Pandora sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series XS et PC via Ubisoft Connect, cède 2% à 24,4 euros à la mi-journée à Paris. Du côté des analystes, la SocGen a réitéré son avis 'vendre' et sa cible de 19 euros. Le marché est partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 11 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 30,8 euros. Ubisoft abandonne près de 8% depuis le premier janvier contre une hausse de 16% pour le CAC40.