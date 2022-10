Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche à nouveau des 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se laisse finalement porter dans le sens d'une troisième séance positive, en hausse de 0,6% autour de 5.970 points ce lundi en fin de matinée. La fin de séance à New York a pourtant été difficile vendredi (-3,08% pour le Nasdaq et -1,34% pour le Dow Jones). Les investisseurs, qui ont digéré vendredi les résultats trimestriels de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, attendent lundi ceux de Bank of America. Les comptes de Tesla, Netflix et Johnson & Johnson, entre autres, sont aussi prévus dans la semaine.

Les investisseurs surveilleront aussi le marché obligataire britannique, la Banque d'Angleterre ayant mis fin vendredi à son programme d'urgence d'achats d'obligations et le gouvernement ayant annoncé durant le week-end un report sur les baisses d'impôts initialement prévues. Le rendement des obligations britanniques à 10 ans revient quand même sur les 4%.

Aux Etats-Unis, les interventions de responsables de la Fed seront encore nombreuses tout au long de la semaine. Suite aux derniers chiffres toujours alarmants de l'inflation américaine pour le mois de septembre (avec une inflation au plus haut de 40 ans hors alimentaire et énergie), l'outil FedWatch fait ressortir une probabilité de plus de 98% d'une nouvelle hausse de taux surdimensionnée de la Fed, de 75 points de base, le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Le taux des fed funds serait alors porté entre 3,75 et 4%.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault et Stellantis gagnent environ 1,5% en marge de l'ouverture du Mondial de l'automobile de Paris et des annonces du gouvernement pour renforcer l'aide à l'achat de voitures électriques.

* Vallourec rebondit de 4,5% à 10,14 euros. Outre la hausse des prix de l'or noir, le fabricant de tubes sans soudure bénéficie d'une note de Jefferies qui a rehaussé son objectif de cours de 17 à 19 euros tout en restant à l''achat'. Le marché est clairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat', 1 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 18,2 euros.

* Crédit Agricole (+0,6% à 8,59 euros) : CACEIS et Royal Bank of Canada ont signé un protocole d'accord offrant la possibilité à CACEIS d'acquérir les activités d'asset servicing de Royal Bank of Canada en Europe. Cette transaction permettrait à CACEIS de renforcer son positionnement parmi les leaders mondiaux de l'asset servicing en Europe et dans le monde, avec circa 4 800 milliards d'euros d'actifs en conservation et 3 500 milliards d'euros d'actifs en administration après sa réalisation, qui pourrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2023. "Cette opération serait conforme aux objectifs de développement du Groupe et respecterait nos critères de rentabilité avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur 3 ans grâce à la réalisation de synergies", explique le groupe.

* Faurecia (+1,5% à 12,4 euros) va fournir à Hyvia, co-entreprise entre Renault et Plug, des systèmes de stockage d'hydrogène de nouvelle génération pour la production en série du Renault master h2-tech. Ces systèmes seront produits dans l'usine d'Allenjoie (Doubs) qui dispose d'une capacité de production de plus de 100.000 réservoirs par an.

* Sodexo gagne 1,8% à 83,5 euros. JP Morgan a revalorisé Sodexo de 74 à 93 euros ('neutre').

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.

* L'Oreal cède 0,4% à 325,2 euros. Le groupe publiera ses trimestriels ce jeudi.

* Eurofins Scientific recule de 0,4% à 62,4 euros. Jefferies a réduit sa cible de 72 à 70 euros ('conserver').