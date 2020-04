Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche à nouveau des 4.500 points

Mi-séance Paris : le CAC40 se rapproche à nouveau des 4.500 points









LA TENDANCE

Bon début de semaine pour le CAC40 qui se rapproche à nouveau des 4.500 points, un niveau que l'indice n'a plus été capable de franchir récemment et qui a jusqu'à présent toujours déclenché des prises de bénéfices. La progression est de 2% en fin de matinée autour de 4.480 points.

Les investisseurs accueillent avec enthousiasme le "no limit" annoncé par la Banque du Japon (BoJ) qui a encore accru lundi son soutien monétaire à l'économie japonaise en augmentant le montant maximal d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie qu'elle s'engage à acheter en le multipliant par 3 pour le porter à l'équivalent de 170 milliards d'euros. Elle a aussi renoncé à son plafond d'achats annuel de 80.000 milliards de yens (676,8 milliards d'euros) pour les rachats d'obligations souveraines !

Des annonces majeures et qui interviennent alors que sont attendues mercredi celle de la Réserve fédérale américaine puis celle jeudi de la Banque centrale européenne (BCE). Autres données majeures : les chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre des Etats-Unis (mercredi) et de la zone euro (jeudi). Côté entreprises, les "GAFAM" vont aussi être au rapport cette semaine. Apple, Amazon, Facebook, Microsoft partageront leurs perspectives...

L'étonnante résistance de la cote américaine se confirme. Ainsi, le S&P500 est attendu ce lundi en progression de 1%, alors que le Nasdaq gagne 1,3% en pré-séance. Dans le même temps, le baril de brut WTI retombe pourtant de près de 14% à 14,6$, alors que le Brent abandonne 5%.

VALEURS EN HAUSSE

* Société Générale (+4%), BNP Paribas (+4,7%) et Crédit Agricole (+2,8%) pointent en vive hausse en ce début de semaine, dans le sillage de Deutsche Bank qui s'envole de plus de 10% à Francfort. La première banque allemande a dévoilé des prévisions trimestrielles jugées rassurantes par les investisseurs, même si l'établissement a prévenu qu'il risquait de manquer certains objectifs prudentiels à cause des retombées de l'épidémie de coronavirus. Dans un communiqué inattendu publié tard dimanche soir, Deutsche Bank a dit anticiper un bénéfice net de 66 millions d'euros pour le premier trimestre sur un produit net bancaire de 6,4 milliards d'euros. Des chiffres supérieurs aux attentes du marché. L'établissement financier a toutefois mis en garde contre les défaillances imminentes d'entreprises et l'impact imprévisible du coronavirus sur ses activités. Il pense ainsi enregistrer autour de 500 ME de provisions pour perte de crédit sur le trimestre, soit trois fois plus qu'à la même époque l'an dernier.

* En tête du CAC40, Renault gagne 7% à 17,1 euros. Bruno Le Maire a confirmé vendredi soir sur 'TF1' que le gouvernement travaillait avec le constructeur en vue de lui octroyer un prêt de plusieurs milliards d'euros : "Nous travaillons sur un prêt de 5 milliards d'euros, qui serait cette fois garanti par l'Etat". "Les conditions du prêt du gouvernement sont encore en cours de finalisation", a précisé le ministre de l'Economie et des Finances.

* Air France-KLM gagne 2,4% à 4,57 euros. Après plusieurs semaines de négociations, et alors que le secteur traverse une crise sans précédent, la compagnie franco-néerlandaise a annoncé vendredi soir avoir obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de l'Etat français. Dans le détail, le transporteur a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (" PGE ") d'un montant de 4 milliards d'euros octroyé par un syndicat de six banques à Air France-KLM et Air France. Ce prêt bénéficie d'une garantie de l'Etat français à hauteur de 90% et d'une maturité de 12 mois, avec deux options d'extension d'un an consécutives, exerçables par Air France-KLM. Le groupe a également obtenu un prêt d'actionnaire de l'Etat français d'un montant de 3 MdsE et d'une maturité de quatre ans, avec deux options d'extension d'un an consécutives exerçables par Air France-KLM. L'Etat néerlandais a également affirmé son intention de soutenir le groupe KLM. Les discussions se poursuivent afin de finaliser les modalités d'un soutien additionnel qui pourrait atteindre jusqu'à 4 MdsE.

* Nexity (+3% à 27,46 euros) continue de bénéficier d'une situation de trésorerie très solide, avec 762 millions d'euros de cash et 555 ME de lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées. Néanmoins, par mesure de prudence, et en anticipant un impact de la crise sanitaire sur son Ebitda, Nexity a engagé des discussions avec ses partenaires bancaires, pour réaménager avec leur accord, ses principaux contrats de financement corporate.

VALEURS EN BAISSE

* Airbus recule de 2,2% à 51,2 euros. Le géant de l'aéronautique a les reins solides mais il brûle une quantité de cash astronomique chaque semaine et la baisse d'un tiers de son rythme de production n'est aujourd'hui plus suffisante face à une situation sans précédent. Alors que le trafic aérien est au point mort, ou presque, quasiment plus aucune compagnie ne souhaite recevoir de nouveaux appareils dans l'immédiat. Dans une lettre aux employés envoyée vendredi, qui a depuis fuité dans la presse, le président exécutif d'Airbus affirme : "Nous perdons de l'argent à une vitesse sans précédent, ce qui peut menacer l'existence même de notre entreprise... Nous devons maintenant agir de toute urgence pour réduire nos sorties de cash, rétablir notre équilibre financier et, à terme, reprendre le contrôle de notre destin".

* Une seule autre baisse significative sur le CAC40 : Carrefour cède 1,3% à 13,1 euros.

* Alten recule de 3,5% à 62,85 euros. La croissance de l'activité s'établit à 7,3% au premier trimestre 2020, elle est de -0,1% en France et 13,2% à l'International. Avant un possible rebond au second semestre, l'activité pourrait fléchir d'environ 9% au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. A périmètre et change constants, la croissance est de 4% et de 0,4% en France et 6,8% hors de France.