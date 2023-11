Mi-séance Paris : le CAC40 se maintient en légère hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 prolonge sa hausse de 0,25% ce lundi en fin de matinée autour de 7.250 points. Un CAC40 qui avait déjà repris 2,7% la semaine dernière alors que le retour de la confiance sur les marchés, depuis le 30 octobre dernier, a permis à la bourse de Paris de reprendre près de 7%.

Le dollar reste sous pression en ce début de semaine, sur un plus bas de deux mois face à un panier de devises de référence. La devise américaine s'est affaiblie par rapport à tous ses pairs du G10 la semaine passée après que les commentaires accommodants de plusieurs responsables de la Réserve fédérale eurent renforcé les paris selon lesquels la Fed en a fini avec ses hausses de taux. L'indice dollar perd actuellement 0,25% à 103,5 pts après un plus haut à près de 107 pts au début du mois. De son côté, l'euro reprend encore 0,2% face à la monnaie de l'oncle Sam, à 1,0925$ entre banques, au plus haut depuis le mois d'août.

Les marchés ont écarté le risque de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed après une série d'indicateurs économiques américains plus faibles que prévu la semaine dernière, en particulier à la suite d'un chiffre d'inflation inférieur aux estimations. Un scénario renforcé par les dernières déclarations de Michael Barr. Le vice-président de la Fed pour la supervision a affirmé que la Fed en arrive probablement à la fin ou tout près de la fin du cycle de resserrement monétaire, ou du "pic de taux". L'attention se tourne maintenant vers la date à laquelle les premières baisses de taux pourraient intervenir, les contrats à terme évaluant avec une probabilité de 30% le fait que la Fed puisse commencer à réduire ses taux dès mars, selon l'outil FedWatch du CME.

Du côté de la Banque centrale européenne, Pierre Wunsch, membre du Conseil des gouverneurs, a cependant affirmé à son tour que les investisseurs vont peut-être un peu vite en besogne en tablant sur une baisse des taux de l'Institution dans les prochains mois.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, Airbus gagne 1,1% à 133,8 euros, bénéficiant encore des retombées commerciales positives du Salon de Dubaï.

* Dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, Safran (+0,3%) a été informé de la décision du gouvernement italien d'exercer son 'Golden Power', s'opposant ainsi à la vente à Safran de Microtecnica, société détenant les actifs concernés en Italie. À la suite de cette décision, Safran reste engagé dans la transaction et travaille avec toutes les parties pour déterminer les prochaines étapes appropriées. De plus amples informations seront fournies le cas échéant.

* Worldline se stabilise à 13,75 euros. Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le spécialiste du paiement à 'conserver' tout en coupant son objectif de 39 à 17 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Ipsen recule de 2,5% à 104,6 euros. Jefferies a dégradé le groupe pharmaceutique à 'conserver tout en ramenant sa cible de 130 à 116 euros. L'analyste évoque plusieurs risques potentiels pesant sur le pipeline du fabricant de médicaments et un manque de catalyseurs clés. Le broker modélise un taux de croissance annuel moyen des ventes sur la période 2023-2027 de 5,4%, contre un consensus de 6,6%.

* Soitec cède 2% à 165,9 euros. Stifel a réduit son objectif de cours de 200 à 190 euros ('achat') et Berenberg de 200 à 195 euros ('achat').

* Orpea poursuit logiquement sa baisse d'environ 15% à 0,42 euro alors que la période souscription la première augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros est ouverte jusqu'à lundi prochain, au prix de 0,0601 euro par action nouvelle.