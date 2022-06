Mi-séance Paris : le CAC40 se maintient dans le vert

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Rebond confirmé pour le marché parisien à la mi-journée. Après son très beau gain de 3,23% vendredi, le CAC40 s'octroie 0,30% à 6.091 points autour de midi. Alors que les futurs américains évoluent également dans le vert, les investisseurs semblent moins inquiets du rythme du resserrement monétaire aux Etats-Unis tandis que les signes d'accalmie sur le front de la pandémie en Chine rassurent également. La situation reste néanmoins fragile sur fond de gros ralentissement économique à venir à l'approche des publications semestrielles début juillet.

Sur le front de la politique monétaire, les opérateurs seront attentifs cette semaine aux déclarations en provenance de Sintra, au Portugal, où la Banque centrale européenne doit ouvrir en fin de journée son forum annuel de trois jours. La présidente de l'institution fera son discours de bienvenue à 17h30 GMT et s'exprimera à nouveau mardi matin, tandis que son homologue de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole mercredi à partir de 13h00.

Les investisseurs ont apprécié vendredi les derniers propos du patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a estimé qu'une récession peut être évitée aux Etats-Unis, une affirmation qu'il avait déjà faite lundi. M. Bullard, considéré comme le membre le plus "faucon" de la Fed en matière de hausse des taux, a minimisé le risque d'une récession aux Etats-Unis, expliquant que la remontée des taux allait sans doute ramener la croissance vers sa tendance de long terme, mais pas en dessous de celle-ci. L'outil FedWatch de CME Group donne une probabilité de 90% à une nouvelle hausse des taux des "'fed funds" de 75 points de base en juillet.

L'indice du dollar cède 0,3% à 103,7 pts face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,2% à 1,0578$. Le Bitcoin évolue autour des 21.420$ (stable sur 24h sur Coindesk). Le baril de brut WTI recule de 0,4% à 107,1$ sur le Nymex et le Brent rend 0,3% à 112,8$. L'once d'or se négocie autour des 1.838$,30$ (+0,6%).

Du côté des entreprises, Valneva grimpe après avoir reçu le feu vert de la Commission Européenne pour une mise sur le marché de son vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19, VLA2001. Le secteur automobile est également recherché après son récent mouvement de repli marqué. A l'inverse, Ipsen recule après une acquisition aux États-Unis.

VALEURS EN HAUSSE

* Transgene (+7,4% à 2,2 euros) et BioInvent International annoncent les résultats positifs et de bonnes données de sécurité pour l'essai de Phase I/IIa en cours, évaluant le virus oncolytique innovant BT-001 chez des patients atteints de tumeurs solides comme le mélanome. Les données initiales issues de la partie A de la Phase I ont démontré que BT-001 administré seul est bien toléré, avec des premiers signes d'activité antitumorale observés dans une population difficile à traiter. Elles confirment également le mécanisme d'action de BT-001 en monothérapie.

* Faurecia pointe en tête du palmarès en ce début de semaine à la faveur d'un gain de 2,7% à 19,8 euros. Le titre de l'équipementier automobile est soutenu par une note de Jefferies qui est passé à l''achat' sur le dossier en visant 28 euros. L'analyste explique que l'épée de Damoclès qui pesait sur la valeur avec l'augmentation de capital est maintenant "hors du chemin". L'accent peut désormais être mis sur la reprise des volumes/prix, déclare l'analyste, qui estime que le groupe est en avance sur le consensus de 14%/8% sur l'Ebit 2022/2023, tout en voyant un potentiel de flux de trésorerie disponible "substantiel" grâce à la reprise des bénéfices et aux synergies. L'acquisition de Hella ajoute une activité de croissance excitante et équilibre le portefeuille loin du moteur à combustion, soutenant l'histoire des capitaux propres à long terme.

* Valneva (+2,4% à 13 euros) après que la Commission Européenne eut accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. Avec cette approbation, VLA2001 devient le premier vaccin contre la COVID-19 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe. L'autorisation de mise sur le marché couvre les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

* Legrand surperforme le marché en ce début de semaine avec un titre qui avance de 2% à 73 euros. L'action du groupe spécialisé dans les produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information est notamment soutenue par une note d'Oddo BHF qui a réitéré son avis 'surperformer' avant la publication trimestrielle de la société. Si l'analyste anticipe un très bon deuxième trimestre, il note que cela (ou même un relèvement de guidance 2022) ne suffira pas forcément à rassurer le marché, qui se projette sur une année 2023 beaucoup plus difficile, marquée par un risque de récession en Europe comme aux Etats-Unis.

* Airbus (+0,9% à 93,3 euros) serait proche de décrocher un deuxième gros contrat en Inde. Il y a une dizaine de jours, on apprenait que l'avionneur européen et Air India étaient proches de finaliser une énorme commande portant sur 50 A350-900 et une centaine d'A321neo. Ce lundi, 'Bloomberg' croit savoir qu'Airbus est devenu le favori pour remporter une commande d'une valeur pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars (au prix catalogue) auprès de Jet Airways India. Les pourparlers porteraient sur des appareils A320neo et A220, selon des personnes proches du dossier citées par l'agence. Boeing et Embraer seraient également en lice et aucune décision finale n'aurait été encore prise.

VALEURS EN BAISSE

* Ipsen cède 3,8% à 84,6 euros après avoir fait part de l'acquisition d'Epizyme, société biopharmaceutique américaine intégrée, engagée à développer et fournir des traitements innovants grâce à de nouveaux médicaments épigénétiques pour les patients atteints de cancer. L'opération atteint 251 millions de dollars en numéraire. L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme, le Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie a, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020. Si cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Ipsen d'investir dans son domaine d'expertise (Oncologie), Bryan Garnier ('neutre') reste divisé sur cette opération. D'une part, le courtier pense qu'Ipsen ne connaît pas très bien le monde des tumeurs liquides dans lequel est impliqué Epizyme, mais d'autre part le faible niveau des ventes laisse de l'espace à la puissance marketing d'Ipsen.

* EssilorLuxottica cède 1,4% à 145 euros après avoir confirmé dans un bref communiqué le décès de son Président, Leonardo Del Vecchio. "Le Groupe exprime ses plus sincères condoléances à la famille et à l'ensemble des salariés pour cette immense perte. Le Conseil d'administration se réunira pour décider des prochaines étapes". Le décès de l'entrepreneur italien avait initialement été rapporté par le quotidien 'Corriere della Sera'. Via sa société Delfin S.a.r.l., le milliardaire détenait une participation majoritaire de 32% dans EssilorLuxottica, le groupe issu de de la fusion en 2018 entre Essilor et Luxottica. Sa fortune était estimée à 25,7 milliards de dollars, selon le 'Bloomberg Billionaires Index'.