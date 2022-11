Mi-séance Paris : le CAC40 se maintient au-dessus des 6.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En baisse à l'ouverture et dans la matinée, la bourse de Paris retrouve l'équilibre vers la mi-journée avec un CAC40 à 6.420 points. Après l'envolée de vendredi (+2,77%), c'est un nouveau signe de l'état d'esprit favorable des investisseurs.

L'espoir d'un relâchement des mesures contre le COVID-19 en Chine avait dopé les investisseurs en fin de semaine dernière mais les responsables de santé du pays ont réaffirmé samedi leur engagement en faveur d'une stratégie zéro COVID-19 ce week-end. Par ailleurs, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui détermineront qui du camp républicain ou démocrate aura le contrôle du Congrès, les invest

Wall Street est attendu pour l'heure en légère hausse avant bourse ce lundi. La cote américaine était parvenue à un sursaut vendredi, après de solides chiffres de l'emploi américain et malgré la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed.

VALEURS EN HAUSSE

*En tête du CAC40, Renault gagne 3,6% à 31,6 euros à la veille d'une journée investisseurs très attendue. Le constructeur des voitures Zoe et Megane E-Tech doit fournir aux investisseurs davantage de détails sur la séparation programmée de ses activités de véhicules électriques et de moteurs à combustion ainsi que de nouveaux objectifs financiers à moyen terme lors de son CMD organisé mardi. Vendredi soir, 'Bloomberg' a révélé que le constructeur au losange visait une valorisation d'environ 10 milliards d'euros pour son activité de véhicules électriques. Citant une personne proche du dossier, l'agence a précisé que Renault pourrait introduire en bourse sa branche dédiée aux VE et aux logiciels l'année prochaine même si les plans pourraient encore évoluer. La scission d'Ampère est au coeur des discussions entre Renault et son partenaire japonais Nissan Motor alors que les deux sociétés cherchent à remodeler leur alliance de plus de 20 ans. Dans le cadre du plan en cours de négociation, le constructeur français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans l'activité de véhicules électriques de Renault.

* Wolrdline (+1,5% à 44,2 euros) a annoncé la signature d'un accord ferme concernant l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.

* TF1 (+1,5% à 6,65 euros) et Canal+ ont trouvé un accord renouvelant sur le long terme, à partir de ce lundi 7 novembre, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage. Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT retrouveront à partir d'aujourd'hui l'ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

VALEURS EN BAISSE

* Imerys (-0,5% à 40 euros) aborde une nouvelle phase de son développement et a pour ambition d'atteindre une croissance organique de 3 à 5% par an en moyenne entre 2023 et 2025, grâce à des investissements stratégiques dans des marchés à forte croissance, alignés sur trois grandes tendances : la mobilité verte et l'énergie, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys confirme sa prévision d'EBITDA courant pour l'ensemble de l'exercice 2022. Le Groupe a pour ambition de faire progresser sa marge d'EBITDA courant de 16,5% en 2022 à 18-20% en 2025 grâce à une croissance organique plus élevée, l'augmentation de la contribution des investissements stratégiques, et l'amélioration continue des coûts et de l'efficience opérationnelle à travers les programmes d'optimisation des achats et des opérations industrielles.

* Société Générale cède 0,7% à 23,9 euros. Oddo BHF a ajusté le curseur de 32 à 33 euros ('neutre') et la Deutsche Bank a revalorisé la Societe Générale de 34 à 37 euros ('achat').

* Orpea reperd 2,8% à 8,16 euros. En attendant la présentation du plan de transformation le 15 novembre prochain, date à laquelle la première réunion avec les créanciers doit également se tenir, 'Bloomberg' a révélé au cours du week-end que l'exploitant de maisons de retraite cherchait à obtenir près de 2 milliards d'euros auprès des investisseurs. Citant des personnes proches du dossier, l'agence croit savoir qu'une injection de capital représenterait probablement environ les deux tiers du montant, le reste provenant d'une nouvelle dette garantie de premier rang.

* Vinci (-2,5% à 93,6 euros) a confirmé la convocation le 9 novembre par le juge d'instruction de Nanterre, de sa filiale Vinci Construction Grands Projets en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre d'une plainte datant de 2015. "Depuis 2015, Vinci n'a cessé de réfuter vigoureusement les allégations portées à son encontre concernant des chantiers au Qatar menés par l'entreprise QDVC, dans laquelle Vinci Construction Grands Projets détient une participation de 49%. Vinci rappelle qu'une première plainte déposée en 2015 a été classée sans suite en janvier 2018", se défend le groupe.