Mi-séance Paris : le CAC40 se maintient au-dessus des 6.200 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance reste hésitante en bourse de Paris comme c'est déjà le cas depuis plusieurs séances. Après trois légères hausses ayant conforté l'indice parisien au-dessus des 6.200 points, une petite baisse s'observe aujourd'hui en fin de matinée autour de 6.230 points (-0,1%).

La réunion de la Fed débute aujourd'hui et la banque centrale américaine va de nouveau relever ses taux directeurs demain soir pour tenter de mieux maîtriser l'inflation. Après le tour de vis de 50 points de base de la BCE jeudi dernier, la balle est donc de nouveau dans le camp de la banque centrale américaine dans le cadre de la lutte contre l'inflation... La Fed américaine, face à une inflation record, devrait donc relever encore de 75 points de base le taux des fonds fédéraux mercredi, entre 2,25 et 2,5% contre une fourchette actuelle allant de 1,5 à 1,75%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de trois quarts de point est de 77,5%, contre 22,5% pour la probabilité d'un geste encore plus fort de 1 point.

Le même outil fait ressortir une probabilité de près de 41% d'une fourchette des taux allant de 3,25 à 3,5% à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, celle des 13 et 14 décembre, et une probabilité de plus de 29% d'une fourchette de 3,5 à 3,75% à cette même date. La plus grande question semble concerner les attentes pour septembre. Le marché évalue actuellement une probabilité d'environ 50% d'un mouvement de 50 pb le 21 septembre, lors de la réunion suivante, tandis que la cote de 75 pb est d'environ 42% d'après FedWatch.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Thales remonte de 2,8% à 127,7 euros. Parmi les derniers avis d'analystes, Citigroup avait ajusté son objectif de cours de 142 à 144 euros et Barclays avait maintenu sa recommandation à "pondération en ligne" en visant un cours de 138 euros, contre 132 euros auparavant.

* TotalEnergies reprend 1,3% à 49,7 euros alors que la baril de pétrole remonte avec un Brent de retour au-dessus des 100 dollars.

* Edenred gagne 4% à 48,9 euros. L 'accélération de la croissance d'Edenred au deuxième trimestre confirme la très bonne performance du premier trimestre et conduit à des résultats records. Le Revenu total de 922 millions d'euros au premier semestre 2022 est en hausse de +21,7% en données publiées (+18,1% en données comparables) par rapport au premier semestre 2021. L'EBITDA est de 365 millions d'euros, en hausse de 23,6% en données publiées (+22,0% en données comparables). La Marge d'EBITDA est de 39,6%, en progression de 1,3 point à données comparables. Le Résultat net, part du Groupe ressort à 170 millions d'euros, en croissance de +27,5%.

* Lumibird grimpe de 3% à 20,2 euros ce mardi, alors que Le chiffre d'affaires consolidé de la société s'est établi à 84 ME au 30 juin 2022, en hausse de 11% et de 9% à périmètre et taux de change constant. Cette progression se répartit de façon homogène entre les divisions Photonique et Médical.

VALEURS EN BAISSE

* Eutelsat recule encore de 7% sous les 8 euros après un plongeon de 17,8% hier. Cette nouvelle baisse intervient suite à la présentation des résultats financiers et aux détails sur le deal OneWeb, qui peine à convaincre les opérateurs sur un marché hautement concurrentiel. Eutelsat et les actionnaires clés de OneWeb ont signé un protocole d'accord en vue d'un rapprochement d'Eutelsat et OneWeb dans une opération par échange d'actions. Les actionnaires d'Eutelsat et OneWeb détiendront chacun 50% du capital social d'Eutelsat. L'opération est décrite comme "transformante", basée sur "de solides fondations" posées en avril 2021 avec l'investissement d'Eutelsat dans OneWeb, qui donne naissance à un acteur mondial de premier plan, positionné pour conquérir le marché de la Connectivité avec une offre complémentaire GEO/LEO. L'entité combinée aura une position unique pour répondre aux besoins du marché mondial de la connectivité, en croissance rapide. Eutelsat a publié ce matin un CA de 1,15 milliard d'euros, en baisse de 3,8%, pour une marge d'Ebitda de 74,8%, stable sur un an. Le cash flow libre discrétionnaire publié est de 443 millions d'euros, représentant 38% du chiffre d'affaires. Le CA des activités opérationnelles est attendu entre 1,15 et 1,18 MdE pour l'exercice 2022-23. Le chiffre d'affaires des activités opérationnelles est anticipé en croissance pour l'exercice 2023-24, compte tenu de l'entrée en service de nouveaux actifs avec des engagements fermes significatifs. L'objectif de cash flow libre discrétionnaire ajusté est attendu à 420 millions d'euros en moyenne par an pour les exercices 2022-23 et 2023-24, représentant une génération cumulée de cash-flow libre discrétionnaire ajusté de 1.361 millions d'euros sur trois exercices.

* Soitec (5,8% à 141 euros) a présenté un chiffre d'affaires de 203 millions d'euros pour le 1er trimestre de l'exercice 2022-2023 (clos le 30 juin 2022), en hausse de 12% par rapport au chiffre d'affaires de 180 millions d'euros réalisé au 1er trimestre 2021-2022. Cette hausse résulte d'une croissance de 6% à périmètre et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 6%. Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA autour de 36%.

* Plus forte baisse du CAC40, Veolia Environnement perd 3,4% à 23 euros. JPMorgan a repris la couverture du titre à " sous-pondérer ".