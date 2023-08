Mi-séance Paris : le CAC40 se dirige vers une quatrième séance de baisse consécutive

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Toujours pas de rebond. A l'image de Wall Street hier soir et des places asiatiques ce matin, le CAC40 évolue en nette baisse de 0,8% en fin de matinée autour de 7.130 points. Sur les quatre dernières séances, la bourse de Paris abandonne 3%.

Les inquiétudes mondiales, en l'occurrence la situation en Chine et l'incertitude sur la trajectoire des taux US, sont de plus en plus fortes et pèsent lourdement sur la tendance en l'absence de nombreux opérateurs partis en vacances. La crainte d'assister à une dernière hausse des taux directeurs américains en novembre est ainsi remontée d'un cran, ce qui entretient la tension sur les taux obligataires.

En Chine, ce sont les menaces pesant sur le secteur immobilier et, par ricochet, sur l'ensemble du système financier local qui effraient les investisseurs. Plusieurs promoteurs publics ont mis en garde contre des pertes généralisées, ajoutant aux inquiétudes que la crise du logement se propage du secteur privé aux entreprises soutenues par le gouvernement. Pour ne rien arranger, le géant Evergrande, lourdement endetté, a demandé à se placer sous procédure de faillite via le 'Chapter 15'. Une procédure qui protège la firme de ses créanciers aux États-Unis pendant qu'elle travaille ailleurs sur un accord de restructuration.

VALEURS EN HAUSSE

* Pas de hausses significatives sur le CAC40 hormis un rebond de 1% pour Teleperformance à 116 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Valeo recule de 2% à 17,6 euros. Suite à sa décision de se désengager des activités de production en Russie, Valeo a annoncé la signature d'un accord avec la société NPK Avtopribor pour la cession de l'intégralité des actifs de production de son activité Systèmes de Transmission en Russie. La réalisation de cette opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Elle permettra aux 158 salariés russes de cette activité de conserver leur emploi. Cette cession sera effectuée sans aucune plus ou moins-value. Valeo disposera par ailleurs pendant 10 ans d'une option de rachat, activable à partir de la 6ème année. Le chiffre d'affaires de Valeo en Russie représentait auparavant moins de 1% du chiffre d'affaires du groupe et les actifs afférents ont été dépréciés en 2022 pour un montant total de 43 millions d'euros, ajoute l'équipementier.

* Spie (-1,2% à 26,4 euros) a signé un accord pour l'acquisition de 75,1% du groupe allemand BridgingIT. Ce dernier propose des services de transformation numérique sur mesure couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur allant du conseil à l'architecture des systèmes, en passant par le développement de produits/processus numériques, les logiciels et l'infogérance. BridgingIT réalisera un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2023, avec une marge d'Ebita à un chiffre (haut de fourchette). Le multiple de la transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, est légèrement inférieur à 9 fois l'Ebita 2023 post synergies. Spie entend réaliser la transaction au début du 4e trimestre 2023, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40, Worldline perd encore 2,5% sous les 30 euros. Worldline reste impacté par la déconvenue boursière du spécialiste du paiement néerlandais Adyen qui a chuté hier de -39% suite à une publication décevante et reculait encore de 5% ce matin.

* BNP Paribas cède 1,7% à 57,6 euros. Berenberg reste à 'conserver' sur avec une cible de 70 euros.

* Le luxe ne favorise pas la tendance ave des replis de 1,4% pour LVMH et Hermès ou encore L'Oréal.