Mi-séance Paris : le CAC40 se dirige vers les 6.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 s'affiche en hausse ce midi de +0,70% à 6.595 points. Les incertitudes liées aux politiques monétaires, à l'inflation et au conflit en Ukraine restent bien présentes, mais le soulagement "relatif" procuré par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France, symbolisé par une petite détente des taux longs, soutient la tendance. Autre "coup de pouce", l'envolée du titre Société Générale de 6% à la suite de son annonce de retrait de Russie...

ECO ET DEVISES

Concernant le scrutin présidentiel, les Français seront appelés à se prononcer, le 24 avril, sur le "remake" de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans un contexte cette fois très différent... En attendant, les deux candidats ont chacun amélioré leur score d'il y a cinq ans, le duel s'annonçant cette fois-ci beaucoup plus serré d'après les derniers sondages.

Par ailleurs, la semaine qui commence sera écourtée sur les marchés européens par le long week-end pascal de 4 jours puisqu'ils fermeront jeudi soir avant de rouvrir le mardi d'après... En attendant, l'euro est stable sur les 1,09/$. Le pétrole campe sur les 100$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Nicox : +11%. La société internationale spécialisée en ophtalmologie a annoncé aujourd'hui la publication des résultats de l'étude clinique de phase 2 Dolomites sur le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire dans le Journal of Glaucoma, journal officiel de la World Glaucoma Association.

La publication s'intitule "A Randomized, Controlled Comparison of NCX 470 (0.021%, 0.042% and 0.065%) and Latanoprost 0.005% in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension: The Dolomites Study"". Deux études cliniques de phase 3 sur le NCX 470 sont actuellement en cours.

Gensight : +9% avec Sword (+6%)

Société Générale (+6%). La banque rouge et noire se retire de Russie ! La banque rouge et noire annonce ce matin la cession de ses activités de banque et d'assurance dans le pays ainsi que la signature d'un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le Groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients.

Dassault Aviation : +4% avec Adocia, Fermentalg, AB Science

Coface : +3,5% avec Total Energies, ADP, Vinci, Genfit, Voltalia

AXA : +2,5% suivi de Quadient, Eutelsat, Thales, Vallourec, Vivendi, Bouygues, M6

Saint-Gobain : +1,5% avec Scor, Veolia, ALD et Elis

Airbus (+0,5%) a livré 142 avions au premier trimestre et a remporté 83 commandes nettes, a indiqué l'avionneur européenne vendredi soir. Sur ce premier trimestre de l'exercice 2022, le groupe a fait état de 253 commandes brutes, mais ce chiffre tombe à 83, en tenant compte de 170 annulations intervenues sur la période. Parmi les livraisons du trimestre figurent 58 A321 NEO et 49 A320 NEO, ainsi que 14 A350. Parmi ces derniers, figurent cependant 2 A350 officiellement livrés à la compagnie russe Aeroflot, mais qui demeurent à Toulouse en raison des sanctions européennes à l'encontre de la Russie. Pour le seul mois de mars, Airbus a livré 63 avions et obtenu 104 nouvelles commandes. Mais le groupe a aussi enregistré 63 annulations pour des A330 qu'avait commandé la compagnie malaisienne Air Asia X, aujourd'hui en difficulté. Airbus (bis) : la division Defence and Space acquiert DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), une société allemande qui fournit des systèmes de cryptographie et de communication pour l'espace, l'air, la marine et le sol, certifiée par l'Office fédéral de Sécurité de l'Information (BSI). Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date entre les deux sociétés. DSI DS sera entièrement détenue par Airbus Defence and Space GmbH et opérera sous un nouveau nom : Aerospace Data Security GmbH.

VALEURS EN BAISSE

Faurecia : -2,5% avec Hermès, Kering et Beneteau

Lumibird : -1,5% avec Neoen, Orpea, Believe, Renault, Eramet, Sodexo, Ubisoft

Elis : -1% avec ALD, Valeo et Alten

TF1 (stable) et le Groupe Altice annoncent, ainsi, la signature entre eux des accords relatifs à cette cession de la chaîne TFX. La réalisation définitive de cette opération est notamment conditionnée à l'autorisation des autorités compétentes (Autorité de la Concurrence et Arcom) et à la réalisation du projet de fusion entre le Groupe TF1 et le Groupe M6. La chaîne TFX restera ainsi intégralement contrôlée par le Groupe TF1 tout au long de l'année 2022.